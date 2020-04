Auch in Bochum breitet sich das Coronavirus weiter aus. Alle aktuellen Informationen finden Sie in unserem Newsblog. Den Newsblog für NRW finden Sie hier und den für Deutschland hier.

Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Bochum:

In Bochum sind mittlerweile 15 Menschen dem Coronavirus erlegen. 112 Menschen sind derzeit am Coronavirus erkrankt.

Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen.

Donnerstag, 16. April - Coronavirus in Bochum: Krisenstab tagt nur noch einmal pro Tag

11.55 Uhr: Der Bochumer Tierpark ist seit dem 15. März für Besucher geschlossen. Seitdem hat der Zoo laut eigenen Angaben allein für den Monat März einen Umsatzverlust von 100.000 Euro zu verkraften. Denn außerhalb der Ferien besuchen zu dieser Jahreszeit im Regelfall 7500 Besucher pro Woche den Park.„Diese Einnahmen durch Eintrittsgelder sowie Erlöse aus dem Verkauf von Zooshop-Artikeln und der Durchführung zoopädagogischer Veranstaltungen fallen nun weg. Abgesehen davon fallen für uns die ertragreichen Osterferien aus, in denen wir üblicherweise 15.000 Besucher pro Woche verzeichnen dürfen“, berichtet Zoodirektor Ralf Slabik.

10.00 Uhr: Das Ambulante Ethikkomitee in Bochum ruft Senioren und deren Angehörige auf, gerade in der Corona-Krise Patientenverfügungen zu verfassen. Es gehe mehr denn je darum, frühzeitig festzulegen, welche medizinische Versorgung man im Ernstfall will. Gerade für gebrechliche Menschen mit schweren Vorerkrankungen sei eine Behandlung auf der Intensivstation nicht immer ratsam. „Häufig sagen uns alte Menschen, dass sie anstrengende Therapien nicht mehr ertragen wollen“, schildert die Vorsitzende Dr. Birgitta Behringer im WAZ-Gespräch.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark. Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

In Bochum schließen alle Schulen und Kitas ab Montag, 16. März.

Der Semesterstart aller Hochschulen wird vorerst auf den 20. April verschoben.

Im Bermudadreieck sind alle Restaurants und Bars geschlossen.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark sind dicht.

Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bleiben bis zum 20. April für Besucher geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen in den LWL-Einrichtungen sind ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Auch das Bergbaumuseum bleibt zu.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben in Bochum außerdem: die Bochumer Touristinfo, die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Ehrenamtsagentur Bochum (mind. 19. April), die Begegnungsstätte Kornharpen, die Kantine des Justizzentrums (außer für Mitarbeiter), der Bochumer Kulturrat e.V. und Kunstverein des Bochumer Kulturrats im Kulturmagazin Lothringen sowie die evangelische Stadtakademie (beide bis 19. April). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat ihren Bildungsbetrieb eingestellt.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Die Show von Calvero´s Salon-Zaubertheater im Kolpinghaus am 20. April entfällt. Das Theater bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Veranstalter Max Sollmann sagte das für den 23. Mai im Westpark geplante Paluma-Festival ab.

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der CDU Bochum, der Awo Bochum, des Kneipp-Verein Bochum, der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf, der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen an ihrem Sitz an der Königsallee in Bochum und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.