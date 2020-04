Corona: Wenige Neu-Infektionen in Bochum – Kurve flacht ab

Alle aktuellen Informationen zur Corona-Krise in Bochum finden Sie in unserem Newsblog. Den Newsblog für NRW finden Sie hier und den für Deutschland hier.

In Bochum sind bislang 16 Menschen dem Coronavirus erlegen. 60 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 360 Frauen und Männer gelten als geheilt . Insgesamt gibt es in Bochum nun 436 nachgewiesene Fälle.

unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Seit Montag, 27. April, gilt im ÖPNV und vielen Geschäften eine Maskenpflicht.

Donnerstag, 30. April - Große Spende für Straßenmagazin Bodo

11.46 Uhr: Seit mehreren Tagen verändern sich die Zahlen der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Bochum nur gering. Das Gesundheitsamt Bochum meldete am Mittwochvormittag insgesamt 436 bestätigte Infektionen. Mittlerweile gelten 360 Menschen als genesen. Zur Zeit gibt es in unserer Stadt 60 aktuell bestätigte Infizierte. Davon befinden sich zwölf Personen in stationärer Behandlung, acht davon liegen auf Intensivstationen der Krankenhäuser. Aktuell befinden 225 Personen in häuslicher Quarantäne.

10.16 Uhr: Nach dem Stream mit Techno-DJ ATB legt das wegen Corona geschlossene Planetarium Bochum am Samstag, 2. Mai, um 21 Uhr mit einem weiteren Online-Event nach. DJ Stefan Erbe, Gastgeber der Reihe „Sound of Sky“, stellt sein neues Album „Nachtlichter“ vor. Das Benefiz-Konzert ist auf Facebook und Youtube abrufbar. Es wird zu Spenden zu Gunsten der Initiative „Kunst Nothilfe Bochum“ aufgerufen.

9.01 Uhr: Mitarbeiter der Bochumer Wirtschaftsentwicklung haben in einer spontanen Aktion auf bis zu 20 Prozent ihres April-Gehalts verzichtet. Das Geld geht als Spende an das Straßenmagazin Bodo. Insgesamt sind bei der Aktion 23.000 Euro zusammengekommen. Ein Teil des Geldes möchte Bodo für den Kauf neuer Kleidung für die Verkäuferinnen und Verkäufer seines Straßenmagazins ausgeben. Darüber hinaus wird die Spende zur Ausgabe von Einkaufsgutscheinen für Bedürftige eingesetzt.

8.15 Uhr: Bei den Kontrollen am vergangenen Dienstag stießen Mitarbeiter des Ordnungsamtes in einem Ladenlokal auf auf ein illegale Spielerrunde. Fünf Leute saßen in dem Geschäft zum Kartenspiel zusammen. Ganz egal, was sie da zockten, legal konnte es in Corona-Zeiten in jedem Fall nicht sein. Die „Spielverderber“ in der blauen Uniform des Ordnungsamtes lösten die Runde auf. Für jeden Spieler gab es anstatt eines Spielgewinnes eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutz-Verordnung.

7.00 Uhr: Der von Ärzten und Pflegern so befürchtete Ansturm von Corona-Patienten ist in Bochum bisher ausgeblieben.Dieser sei allerdings auch während der vergangenen Wochen weitergelaufen, heißt es.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark. Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

In Bochum sind Schulen und Kitas seit Montag, 16. März geschlossen. Ausnahmen gelten seit Donnerstag, 23. April für die Abschlussklassen. Außerdem gibt es eine Notbetreuung.

coronavirus- in diesen fällen werden bochumer kinder betreutDer geht ab Montag ganz ungewöhnlich vonstatten. Fast ausschließlich als Fernbetreuung und Lehre geht es los.

Im Bermudadreieck sind alle Restaurants und Bars geschlossen.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark sind dicht.

Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bleiben mindestens bis zum 3. Mai für Besucher geschlossen. Auch die alle anderen Bochumer Museen werden trotz der von Bund und Ländern angeregten vorsichtigen Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen vorerst nicht wieder öffnen. Sowohl das Kunstmuseum als auch das Industriemuseum Zeche Hannover und das Ensemble Situation Kunst mit dem Museum unter Tage bleiben bis mindestens Sonntag, 3. Mai, geschlossen. Das Deutsche Bergbau Museum wird nicht vor Dienstag, 5. Mai, wieder öffnen.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben in Bochum außerdem: die Bochumer Touristinfo, die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Begegnungsstätte Kornharpen, die Kantine des Justizzentrums (außer für Mitarbeiter). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat alle Veranstaltungen abgesagt. Das Calvero´s Salon-Zaubertheater ist geschlossen.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

Auch der 10. Lauf „Aktiv gegen Brustkrebs“ am 10. Mai fällt aus. Die Veranstalter, der Verein Aktiv gegen Brustkrebs, das Brustzentrum Augusta Bochum und der VfL Bochum 1848 Leichtathletik, kündigen eine Neuauflage für 2021 an.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Veranstalter Max Sollmann sagte das für den 23. Mai im Westpark geplante Paluma-Festival ab.

Die Musik-Show „A Tribute to Johnny Cash“ wird verschoben. Wegen Corona sind die drei mittlerweile fast ausverkauften Termine Ende Mai im Musikforum in den Herbst verlegt worden. Die Karten bleiben gültig und werden wie folgt verschoben: Von Freitag, 29. Mai, um 20 Uhr auf Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr. Von Samstag, 30. Mai, um 20 Uhr auf Sonntag, 25. Oktober, um 19.00 Uhr. Von Sonntag, 31. Mai, um 18 Uhr auf Montag, 26. Oktober, um 20 Uhr.

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der CDU Bochum, der Awo Bochum, des Kneipp-Verein Bochum, der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf, der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen an ihrem Sitz an der Königsallee in Bochum und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.