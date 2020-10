Corona in NRW: Auch Duisburg über 50 und nun "Risikogebiet"

In Nordrhein-Westfalen gelten jetzt zehn Regionen als Risikogebiet . Am Montag kam die Stadt Duisburg dazu, wo der kritische Wert von 50 überschritten ist.

. Am Montag kam die dazu, wo der kritische Wert von 50 überschritten ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist aktuell in der Stadt Herne am höchsten (86,3). Es folgen Hagen (72,6), Solingen (69,1), Köln (66,3), Essen (61,8), Wuppertal (60,5) und Hamm (55,0). Im Kreis Recklinghausen liegt der Wert bei 62,7 und stieg damit weiter an. Im Kreis Unna liegt der Wert bei 58,2. Duisburg hat eine Inzidenz von 50,1.

am höchsten (86,3). Es folgen (72,6), (69,1), (66,3), (61,8), (60,5) und (55,0). Im liegt der Wert bei 62,7 und stieg damit weiter an. Im liegt der Wert bei 58,2. hat eine Inzidenz von 50,1. Von den 53 Kreisen und kreisfreien Städten in NRW ist die Vorwarnstufe von 35 Fällen je 100.000 Einwohnern in den vergangenen 7 Tagen hier überschritten: Düsseldorf (49,2), Rhein-Erft-Kreis (48,2), Kreis Mettmann (47,6), Gelsenkirchen (45,4), Leverkusen (44,6), Remscheid (43,1), Dortmund (38,6), Rhein-Sieg-Kreis (35,8) und Bonn (35,2).

(49,2), (48,2), (47,6), (45,4), (44,6), (43,1), (38,6), (35,8) und (35,2). 79.981 Corona-Fälle hat das Robert Koch-Institut (RKI) seit Beginn der Pandemie für NRW registriert. Am Montag (0 Uhr) meldet das RKI für ganz Deutschland 2467 neue Fälle. Das waren zwar mehr als 1000 Fälle weniger als am Vortag, aber an Wochenenden gibt es generell große Schwankungen bei den Meldungen. 802 Neuinfektionen davon kommen allein aus NRW , am Samstag waren es noch 961.

hat das Robert Koch-Institut (RKI) seit Beginn der Pandemie für registriert. Am Montag (0 Uhr) meldet das RKI für ganz Deutschland 2467 neue Fälle. Das waren zwar mehr als 1000 Fälle weniger als am Vortag, aber an Wochenenden gibt es generell große Schwankungen bei den Meldungen. , am Samstag waren es noch 961. Landesweit liegt die Inzidenz bei 36,79 (Stand Sonntag 0 Uhr). Am Sonntag lag der Wert bei 34,1. Damit hat NRW auch beim Landesdurchschnitt nun die erste Warnstufe überschritten.

Die Zahl der Corona-Infektionen im Land steigt weiter. Mit Duisburg gilt nun die zehnte Region in NRW laut RKI als Corona-Risikogebiet. Wie aus den Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montagmorgen hervorgeht, liegt der Wert bei 50,1 (Datenstand Montag, 0 Uhr). Seit Beginn der Corona-Krise hat das Duisburger Gesundheitsamt 3251 nachweisliche Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 gemeldet.

Wegen der vielen Neuansteckungen mit dem Coronavirus in Nordrhein-Westfalen hatte das Landeskabinett von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag in einer Sondersitzung neue Beschlüsse gefasst: Künftig sollen im bevölkerungsreichsten Bundesland einheitliche Regeln gelten, wenn in einer Stadt oder einem Kreis die Schwellenwerte von 35 bzw. 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten werden.

Noch vor wenigen Tagen hieß es, dass die Landesregierung trotz der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen derzeit keine weiteren Verschärfungen bei den Schutzmaßnahmen plane. Statt neuer sollen die derzeitigen Regelungen stärker durchgesetzt werden, sagte eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums am Mittwoch. „Die Landesregierung beobachtet das Infektionsgeschehen fortlaufend und befindet sich mit den besonders betroffenen Kommunen im Austausch“, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Am Samstag erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von der für Sonntag geplanten Sondersitzung des Kabinetts.

NRW hat seit Tagen die höchsten Ansteckungsraten aller deutschen Flächenländer.

Corona in NRW: Herne ist Corona-"Spitzenreiter"

Die Liste der Städte und Landkreise, die bei der Sieben-Tage-Inzidenz die kritischen Marken überschritten haben, variiert. Am Montag hatten insgesamt zehn kreisfreie Städte und Landkreise die sogenannte Vorwarnstufe von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage überschritten. Nur noch knapp vor der kritischen 50er-Schwelle steht die Landeshauptstadt Düsseldorf mit einer Inzidenz von 49,2.

Spitzenreiter war auch am Sonntag die Stadt Herne mit 86,3 Neuansteckungen (mehr dazu lesen Sie hier). In der Stadt Hamm, die mehrere Wochen lang auch bundesweit an der Spitze aller Kreise und kreisfreien Städte gestanden hatte, sinkt der Wert unterdessen seit Tagen kontinuierlich und lag am Montag bei 55,0. Möglicherweise ein Beleg dafür, dass lokale verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen Corona tatsächlich Wirkung zeigen.

Seit dem Wochenende gibt es im Kreis Recklinghausen müssen mit weiteren Einschränkungen rechnen. Dort war die 50er-Grenze am Samstag überschritten worden, am Montag stieg der Wert auf 62,7. Das bedeutet, dass gemäß der Coronaschutzverordnung die Teilnehmerzahl für Feste auf 25 Personen reduziert ist. Auch auf diejenigen, die in den Ferien verreisen wollen, hat das Überschreiten des Grenzwertes Auswirkungen.

Um die Infektionszahl zu senken hat der Kreis die Einführung der Mundschutzpflicht an Kitas und Schulen, bei Sportveranstaltungen und in Fußgängerzonen und auf öffentlichen Plätzen vorgeschlagen. Im öffentlichen Raum dürfen sich zudem nur noch Gruppen bis maximal fünf Personen treffen.

In Hagen war der Wert laut RKI am Donnerstag auf 56,2 angestiegen. Die Volmestadt gilt daher seitdem als Risikogebiet. Der Wert am Montag stieg weiter und liegt nun bei 72,6. In Hagen greifen deshalb seit Donnerstag neue Schutzmaßnahmen - unter anderem dürfen sich im öffentlichen Raum nur noch maximal fünf Personen treffen (Familien und Personen aus einem Haushalt ausgenommen). Die verschärften Regeln in Hagen gelten vorerst bis zum 22. Oktober.

NRW-Großstädte verschärfen Corona-Regeln - Bund bietet Hilfe an

Mit schärferen Auflagen kämpfen Nordrhein-Westfalens Großstädte gegen die immer höher steigenden Corona-Infektionszahlen. In einer Videokonferenz hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag mit den Stadtspitzen von Dortmund, Essen, Düsseldorf und acht weiteren deutschen Großstädten beraten. Ergebnis: Die Bundeswehr und das Robert-Koch-Institut sollen ab einem Inzidenzwert von 35 ihre Experten in Corona-Hotspots schicken. Ab einem Wert von 50 drohen die erweiterte Maskenpflicht, Sperrstunden und Alkoholverbote. „Jetzt zählen Aufmerksamkeit und Zusammenhalt“, sagte die Kanzlerin.

Laumann empfiehlt Kommunen mehr Corona-Kontrollen von Veranstaltungen

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) forderte die Kommunen zu verstärkten Kontrollen der Corona-Regeln auch bei privaten Veranstaltungen auf. Laumann ließ sich am Freitag in einer Schalte mit den Krisenstäben des Landes über die Corona-Lage in den Kommunen informieren. Er habe dabei die Wichtigkeit der Einhaltung der Coronaschutzverordnung betont, teilte das Ministerium mit. Den Menschen müsse klar sein, dass Verstöße Konsequenzen nach sich ziehen.

Angesichts der erwarteten Steigerung der Corona-Infektionen im Herbst und Winter hatte Nordrhein-Westfalen seinen Kurs im Kampf gegen die Pandemie zuletzt jedoch schon verschärft. Die härteste Sanktion: Für falsche Angaben zur Person auf den Kontaktlisten in Restaurants oder Gaststätten verhängte das Land am 1. Oktober ein Bußgeld von 250 Euro. Diese und andere Maßnahmen stehen in der neuen Corona-Schutzverordnung, die bis zum 31. Oktober gilt. Hier gibt es die neuen Corona-Regeln für NRW in der Übersicht.

Beherbergungsverbot? Nicht geplant, aber nicht ausgeschlossen

Auch ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten wird in NRW zunächst nach Angaben von Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski (CDU) nicht ausgesprochen. „Es gibt keinen Automatismus“, sagte Liminski nach einer Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) am Mittwoch. Dieses Instrument könne genutzt werden, wenn das NRW-Gesundheitsministerium bestimmte Regionen entsprechend ausweise. Dafür müsse es ein „anhaltend diffuses Infektionsgeschehen geben“.

Die Corona-Schutzverordnung des Landes sehe diese Möglichkeit seit Juli vor. Werde die Marke von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erreicht, sei das aber nicht zwingend der Auslöser für ein Beherbergungsverbot.

Corona in NRW: Weitere Informationen zu den neuen Regeln

Corona in NRW: Martinszüge und Weihnachtsmärkte in Wuppertal abgesagt

Im Bergischen Städtereieck Wuppertal - Remscheid - Solingen steigen die Infektionszahlen stark. Nachdem in Remscheid bereits strengere Auflagen gelten, hat auch die Stadt Wuppertal am Montag weitere Maßnahmen ergriffen: So wurde zum Beispiel die Maskenpflicht an Schulen verschärft. Martinszügen und Weihnachtsmärkte sind abgesagt.

Corona-Neuinfektionen in NRW: Hamm verlängert Maßnahmen

In Hamm sind die Corona-Zahlen leicht gesunken: Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Freitag bei 74,48. Die Stadt Hamm hat ihre Corona-Schutzmaßnahmen bis Ende Oktober verlängert: Auch im privaten Raum müssten künftige Feiern ab 25 Personen vorher bei der Stadt angemeldet werden, sagte ein Sprecher.

Die Stadt Hamm verlängert die Corona-Maßnahmen bis Ende Oktober. Foto: dpa

Es werde in Hamm bis zum 31. Oktober beim verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz im Unterricht für Lehrer und Schüler an weiterführenden Schulen bleiben, erläuterte der Sprecher. Im öffentlichen Raum dürften sich weiterhin nur fünf Personen zusammen aufhalten oder Angehörige von zwei Haushalten.

Wieder Maskenpflicht an weiterführenden Schulen in Gladbeck

An weiterführenden Schulen in Gladbeck gilt seit Dienstag wieder die Maskenpflicht. Eine Allgemeinverfügung, die in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt und der Bezirksregierung Münster erstellt wurde, ermöglicht es der Stadtverwaltung, lokal und zeitlich begrenzte Maßnahmen zu treffen, hinausgehen.

Der Inzidenzwert in Gladbeck liegt seit Tagen weit über 70, zuletzt gab die Stadt ihn mit 91 an. Als Stadt im Kreis Recklinghausen ist für Gladbeck aber der kreisweit für alle Städte gemeinsam errechnete Inzidenzwert gültig. Dieser liegt laut RKI am Freitag bei 44.

