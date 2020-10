Corona NRW: Duisburg landesweit auf Platz 3 bei Infektionen

Essen. Corona: SechsStädte und ein Kreis in Nordrhein-Westfalen übertreffen aktuell den ersten Grenzwert an Neuinfektionen. Corona-Übersicht für NRW.

Mit Hamm, Gelsenkirchen, Duisburg, Remscheid, Köln, dem Oberbergischen Kreis und Leverkusen liegen nach Berechnung des RKI sechs Städte und ein Landkreis in NRW über dem ersten Grenzwert: Alle übertreffen mit Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz - also den Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage - den Wert von 35.

Die Stadt Hamm mit den NRW-weit höchsten Corona-Neuinfektionszahlen verlängert ihre Schutzmaßnahmen bis Ende Oktober und legt bei privaten Feiern nach. Auch im privaten Raum müssten künftige Feiern ab 25 Personen vorher bei der Stadt angemeldet werden, sagte ein Sprecher am Freitag auf Anfrage. Nach Angaben des RKI liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 100,5.

In Gelsenkirchen sinkt die Inzidenz allerdings: Zwar liegt die Stadt laut RKI weiter über dem Grenzwert von 35, allerdings nur noch knapp. Am Samstag meldete das Institut eine Inzidenz von 36,1. Zum Vergleich: Am Freitag lag der Wert noch bei 37,2, am Dienstag bei 41,1.

Seit Donnerstag gilt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung : Sie regelt neue Bußgelder und Privatfeiern. Seitdem droht NRW mit Strafen und Kontrollen.

: Sie regelt neue Bußgelder und Privatfeiern. Seitdem droht NRW mit Strafen und Kontrollen. 72.063 Corona-Fälle hat das Robert Koch-Institut (RKI) seit Beginn der Pandemie für NRW registriert. Am Samstag (0 Uhr) meldet das RKI für NRW 706 neue Fälle . Bundesweit sind es 2563 Neuinfektionen.

hat das Robert Koch-Institut (RKI) seit Beginn der Pandemie für registriert. Am Samstag (0 Uhr) meldet das RKI . Bundesweit sind es 2563 Neuinfektionen. Duisburg vermeldet steigende Corona-Zahlen: Dort steigt der Inzidenzwert auf 42,5. Der dritthöchste Inzidenzwert in NRW. Nur in Hamm (100,5) und Remscheid (55,9) liegt der Wert höher .Leicht zurückgegangen ist die Inzidenzzahl in Essen: Dort ist der Wert leicht gesunken, auf 30,4.

In NRW reißen (Stand Samstag, 0 Uhr) sechs Städte und ein Landkreis den ersten Corona-Grenzwert. Für Hamm (100,5), Gelsenkirchen (36,1), Duisburg (42,5), Remscheid (55,9), Köln (35,9), dem Oberbergischen Kreis (37,8) und Leverkusen (37,2) hat das RKI eine Sieben-Tages-Inzidenz von über 35 errechnet. Ab diesem Wert treten erste Corona-Maßnahmen in Kraft: So werden unter anderem Feiern in öffentlichen Räumen auf maximal 50 Personen begrenzt.

Angesichts der erwarteten Steigerung der Corona-Infektionen im Herbst und Winter verschärft Nordrhein-Westfalen seinen Kurs im Kampf gegen die Pandemie. Die härteste Sanktion: Für falsche Angaben zur Person auf den Kontaktlisten in Restaurants oder Gaststätten verhängt das Land ab 1. Oktober ein Bußgeld von 250 Euro. Diese und andere Maßnahmen stehen in der neuen Corona-Schutzverordnung, die jetzt in Kraft tritt und bis 31. Oktober gilt. Hier gibt es die neuen Corona-Regeln für NRW in der Übersicht.

Das Land NRW will Verstöße gegen Corona-Regeln ab Oktober härter bestrafen. Den Städten fehlt aber das Personal, um die Regeln durchzusetzen.

Die Läden in NRW dürfen an den Adventssonntagen und am 3. Januar öffnen. Die Landesregierung will damit das Weihnachtsgeschäft entzerren. Folgende Öffnungszeiten sind geplant.

Während Bund und Länder über eine Verschärfung der Auflagen für Privatfeiern streiten, setzt Hamm sie bereits um: 200 Feiern wurden angefragt.

Corona in NRW: 30 positive Testergebnisse in Dortmund

In Dortmund steigen die Infektionszahlen: So meldete die Stadt am Donnerstag 31 positive Testergebnisse, am Freitag dann noch einmal 24. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell laut RKI bei 25,7 (Samstag, 0 Uhr).

Corona-Neuinfektionen in NRW: Hamm verlängert

In Hamm sind die Corona-Zahlen erneut gestiegen: Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Samstag bei 100,5. Damit überschreitet Hamm zwar die kritische Grenze von 50 weiterhin deutlich. Am Montag lag der Wert aber noch bei 112,2. Land gibt Gladbeck bei Corona-Bekämpfung einen Korb

Die Stadt Hamm verlängert ihre Corona-Schutzmaßnahmen bis Ende Oktober: Auch im privaten Raum müssten künftige Feiern ab 25 Personen vorher bei der Stadt angemeldet werden, sagte ein Sprecher. „Wir wollen den Menschen das Feiern nicht kaputtmachen, aber wir müssen Bescheid wissen, die Kontaktlisten kennen und wir möchten, dass sich die Leute Gedanken über ein Hygienekonzept machen.“

Die Stadt Hamm verlängert die Corona-Maßnahmen bis Ende Oktober. Foto: dpa

Das habe man beschlossen, da es in den vergangenen Tagen noch nicht zu einem deutlichen Rückgang gekommen sei bei dem wichtigen sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz-Wert (94,4). Ab einem Wert von 50 sind Schutzmaßnahmen vorgeschrieben.

Es werde in Hamm bis zum 31. Oktober beim verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz im Unterricht für Lehrer und Schüler an weiterführenden Schulen bleiben, erläuterte der Sprecher. Im öffentlichen Raum dürften sich weiterhin nur fünf Personen zusammen aufhalten oder Angehörige von zwei Haushalten.

Corona in NRW: Positive Entwicklung in Gelsenkirchen

Duisburg meldet wieder steigende Coronazahlen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag laut RKI noch bei 36,9. Am Samstag hat Duisburg die 40er-Grenze geknackt: das RKI meldete eine Inzidenz von 42,5. Einer der Gründe der steigenen Corona-Infektionen: ein Corona-Ausbruch nach einer Hochzeitsfeier in Hochfeld.

Eine positive Entwicklung ergibt sich in Gelsenkirchen: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Gelsenkirchen ist weiter leicht gesunken und liegt am Samstag bei 36,1 (Dienstag: 41,1 und Donnerstag: 40,7).

Corona: Land NRW hilft Gladbeck nicht

Das Land hat dem Kreis und der Stadt Gladbeck bei der Bekämpfung der deutlich angespannten Corona-Lage eine Absage erteilt. Trotz eines Inzidenzwertes, der am Freitag auf 72,9 (Vortag 59,5) stieg, und schon zu Wochenbeginn bei über 70 lag, gebe es keine Anpassungen der Corona-Schutzverordnung und es werde keine Ausnahme ermöglicht, um stadtscharfe Entscheidungen in einer kreisangehörigen Stadt wie Gladbeck zu ermöglichen, teilt der Kreis Recklinghausen die Antwort des Landes mit. (mit dpa)

