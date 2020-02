Coronavirus breitet sich aus: So wappnet sich der Sport

Essen Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurde in NRW ein Badminton-Turnier abgesagt. Sind bald größere Veranstaltungen in Gefahr?

Der Weltcup der Skirennläuferinnen in La Thuile findet am Wochenende wie geplant statt. Das ist keine Nachricht, sagen Sie? In Zeiten wie diesen leider schon. Der 800-Seelen-Ort liegt in Norditalien. Dort brach in der vergangenen Woche das Coronavirus aus, fast die ganze Region wurde abgeriegelt. Im Aostatal, in dem der Wettkampfort liegt, gab es jedoch keine registrierten Fälle. Man rechne zwar mit weniger Zuschauern, entschied sich aber gegen eine Absage der Rennen.

Das ist außergewöhnlich, lasen sich die Meldungen der vergangenen Tage doch eher so: Absage des Formel-1-Rennens in Singapur, Fußball-Spiele vor leeren Rängen in Italien, Verschiebung der Tischtennis-WM in Südkorea von März auf Juni. Und: Keine chinesischen Athleten beim Judo-Grand-Slam am Wochenende in Düsseldorf, Verbot für ausländische Läufer am Freitag beim Tel-Aviv-Marathon in Israel, Diskussion um eine Verkürzung des olympischen Fackellaufs in Japan.

Empfehlung des Gesundheitsamtes

Am Mittwoch stand auch die erste Absage eines Turniers in Deutschland fest: In Mülheim an der Ruhr wurden die German Open im Badminton für die kommende Woche abgesagt. Die Stadt folgte – nach Bekanntwerden des ersten Corona-Falls in Nordrhein-Westfalen – einer Empfehlung des Gesundheitsamtes, die Veranstaltung abzusagen und möglicherweise nachzuholen. Der Grund ist immer der gleiche: Angst vor der Ausbreitung des Coronavirus. „Prävention spielt eine ganz entscheidende Rolle“, sagt Marc Buchholz, Dezernent für Sport und Gesundheit in Mülheim. „Es geht auch darum, eine schnellere Verbreitung zu verhindern.“

EM und Olympia sorgenvoll im Blick

Hans-Georg Predel, Leiter des Sportmedizinischen Instituts der Sporthochschule Köln. Foto: OH

Dabei gehe es weniger um die Sportler, die aus mehreren Nationen kommen wollten, sondern vielmehr um die rund 7000 Zuschauer – eine unüberschaubare Menge. „Das Zusammenkommen vieler Nationen ist eigentlich genau das Positive am Sport, kann derzeit aber zu einem gravierenden virologischen Problem werden“, sagt Prof. Hans-Georg Predel, Leiter des Sportmedizinischen Instituts der Sporthochschule Köln, im Gespräch mit dieser Redaktion. „Es hängt ein großes Damokles-Schwert über der Fußball-EM und den Olympischen Spielen“, sagt er. Die Europameisterschaft (12. Juni bis 12. Juli) findet in zwölf Ländern statt, das Reiseaufkommen von Fans und Mannschaften wird hoch sein. Olympia (24. Juli bis 9. August) findet mitten in Asien, in Japans Hauptstadt Tokio, einer Millionenmetropole statt.

Predels Rat ist radikal: „Wenn die Situation so bleibt wie sie jetzt ist, wenn weiterhin unkontrollierte virale Ausbrüche auftauchen, dann halte ich eine Absage für möglich und würde auch dazu raten.“ Und weiter: „So schmerzlich das zwar wäre, aber selbst solche Turniere dürfen nicht stattfinden, wenn das kalkulierbare Risiko nach dem prognostizierten Höhepunkt der Ausbreitung im April nicht überschaubar geworden ist.“

DOSB-Mannschaftsarzt spricht Warnungen aus

Im Dezember war die Lungenkrankheit Covid-19 erstmals aufgetreten, sie hatte sich rasant verbreitet und bald auch die Sportwelt erreicht. Fast drei Monate später ist die Lage noch immer ernst. Prof. Bernd Wolfarth, Mannschaftsarzt des Deutschen Olympischen Sportbundes, gibt seit einiger Zeit regelmäßig seine Einschätzung der Lage bekannt. Aktuell warnt er Athleten vor Reisen nach China, Südkorea, Italien, Japan, Singapur und in den Iran, weil dort zum einen die Ausbreitung der Erkrankung nicht unter Kontrolle ist, die Fallzahlen am höchsten sind – und „vor allem auch wegen zahlreicher logistischer Probleme und völlig unklarer Rückreise-Optionen beziehungsweise Quarantäne-Risiken“.

Chinesen trainieren in England

In Sorge: Tischtennis-Bundestrainer Jörg Roßkopf. Foto: Lukas Schulze/ Funke Foto Services

Viele Sportler aus asiatischen Ländern sahen sich zu rigorosen Maßnahmen gezwungen. So weiß Badminton-Bundestrainer Detlef Poste: „Die Chinesen trainieren seit einigen Wochen in England, die Athleten aus Hongkong in Hamburg. Als das Virus ausgebrochen ist, sind die Sportstätten der Badminton-Nationalteams in China und Hongkong direkt unter Quarantäne gestellt worden.“

Im Tischtennis – wie Badminton ebenfalls von asiatischen Sportlern dominiert – ist der Fall ähnlich. Nach den German Open Anfang Februar standen die chinesischen Athleten vor der Frage: Wohin? Zurück nach China und riskieren, nicht mehr zu anderen Turnieren ausreisen zu dürfen? In Deutschland bleiben und dort trainieren? Sie entschieden sich für Katars Hauptstadt Doha.

„Auf keinen Fall Panik schüren“

„Das ist eine katastrophale Situation“, sagt Tischtennis-Bundestrainer Jörg Roßkopf. „Die Top-Stars hängen seit vier Wochen in Katar fest, haben ihre Familien nicht gesehen.“ Auch den Doppelweltmeister von 1989 beschäftigt die Situation: Die Verlegung der WM von März auf Juni bringt seine seit einem Jahr feststehende Planung für Olympia komplett durcheinander. „Aber damit müssen wir jetzt umgehen. Wir planen weiter mit den Spielen.“

Auch das Internationale Olympische Komitee hält an seiner Linie fest: Die Vorbereitungen laufen normal weiter, man tue alles für sichere Spiele, sei in ständigem Austausch mit der Weltgesundheitsorganisation WHO. Sportmediziner Predel sieht das anders: „Die Olympischen Spiele in Asien sind eine ganz haarige Angelegenheit“, sagt er. „Das ist eine internationale Begegnungsplattform mit vielfältigstem Austausch, sozusagen der Albtraum eines jeden Infektiologen. Da lässt sich im Augenblick noch nichts konkret absehen.“

Was ihm aber wichtig ist: „Man sollte auf keinen Fall Panik schüren.“ Er sei sich sicher, dass „alles Menschenmögliche getan wird, um die Ausbreitung einzudämmen und auch die Turniere gefahrenfrei stattfinden zu lassen“.