Corona in Bochum: Zwölf Neuinfektionen - Inzidenz konstant

Bis zum 31. Oktober gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung . Diese Regeln gelten bis dahin auch in Bochum.

Corona in Bochum : Bislang sind 24 Menschen dem Coronavirus erlegen. 126 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt (Stand 6. Oktober, 15.45 Uhr). 1243 Frauen und Männer gelten als genesen . Insgesamt gibt es in Bochum 1397 nachgewiesene Corona-Fälle.

: Bislang sind 24 Menschen dem Coronavirus erlegen. 126 Personen sind aktuell am Coronavirus (Stand 6. Oktober, 15.45 Uhr). 1243 Frauen und Männer gelten als . Insgesamt gibt es in Bochum 1397 nachgewiesene Corona-Fälle. In mittlerweile 61 Hausarztpraxen in Bochum können sich Patienten auf das Coronavirus testen lassen.

Die Infektionsrate (Neuansteckungen in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner) lag am Dienstag bei 22,6 und ist damit gegenüber dem Vortag konstant geblieben. Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen.

In unserem Newsblog finden Sie alle aktuellen Informationen, Infizierten-Zahlen und Entwicklungen zur C orona-Krise in Bochum. Den Newsblog für Deutschland finden Sie hier.

Sehen Sie keine Grafik? Dann klicken Sie hier.

Corona in Bochum: Weitere Auswirkungen auf die Stadt

Bochum: Illegale Corona-Party in Club – 136 Gäste feiern trotz Corona

Illegale Corona-Party in Bochum kein Einzelfall, Inhaber sind sauer: Szenekenner sagen, dass illegale Partys wie die in Bochum kein Einzelfall sind. Clubbetreiber finden, dass die Kontrolle schwer umsetzbar ist.

kein Einzelfall, Inhaber sind sauer: Szenekenner sagen, dass illegale Partys wie die in . Clubbetreiber finden, dass die Kontrolle schwer umsetzbar ist. Corona-App: So erfolgreich ist sie bisher in Bochum: Die Corona-Warn-App ist seit 100 Tagen am Start. Auch Bochumer haben sich nach Benachrichtigung an das Gesundheitsamt gewandt. So viele waren es. Kontaktlisten in Restaurants bisher völlig wirkungslos: Die Kontaktlisten in Lokalen sind zum Alltag geworden. Ob sie ihrem Zweck dienen? Die Stadt Bochum wartet mit einer bemerkenswerten Bilanz auf.

Die Kontaktlisten in Lokalen sind zum Alltag geworden. Ob sie ihrem Zweck dienen? Die Stadt Bochum wartet mit einer bemerkenswerten Bilanz auf. Corona-Test in Bochum: Diese Ärzte testen auf Coronavirus: In mindestens 61 Hausarztpraxen in Bochum können sich Patienten auf das Coronavirus testen lassen.

Corona in Bochum: 909 Menschen in Quarantäne

Update: Dienstag, 6. Oktober: Zwölf neue Corona-Fälle hat es seit Montag in Bochum gegeben. Die Gesamtzahl der Infizierten ist damit auf 1397 gestiegen. 1243 Menschen sind genesen, 24 an Covid-19 gestorben. Aktuell sind 126 Bochumerinnen und Bochumer mit dem Coronavirus infiziert, drei weniger als noch am Vortag. Neun Menschen werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. 909 Personen leben in häuslicher Quarantäne. Die Neuinfektionsrate bleibt bei 22,6.

Hinweis: Die Differenz zwischen den Gesamt-Infizierten und der Summe von Erkrankten, Genesenen und Verstorbenen in unseren Statistiken erklärt sich dadurch, dass vier Menschen verstorben sind, die zwar positiv auf das Virus getestet waren, aber nicht an der Covid-19-Infektion gestorben sind

Corona in Bochum: 129 Personen sind aktuell erkrankt

Update Montag, 5. Oktober: Keinen neuen Corona-Fall hat es seit Sonntag in Bochum gegeben. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt weiterhin bei 1385. Neun Bochumerinnen und Bochumer mehr als am Vortag nämlich nun 1228 sind mittlerweile genesen. Aktuell sind noch 129 Personen an Covid-19 erkrankt; acht werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Die Neuerkrankungsrate ist wieder gesunken: von 24,2 am Sonntag auf nunmehr 22,6.

Corona in Bochum: Inzidenzwert steigt auf 24,2 – Kolleg bleibt geschlossen

Update Sonntag, 4. Oktober: Am Louis-Baare-Berufskolleg in Wattenscheid gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Deshalb bleibt die Schule am Montag (5.) geschlossen, teilte am Sonntag die Stadt nach Abstimmung mit der Bezirksregierung mit. Die Kontaktnachverfolgung laufe. Am Dienstag ist wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst stadtweit schulfrei, sodass der Unterricht im Berufskolleg am Mittwoch (7.) wieder aufgenommen werden soll.

Derweil blieb die Corona-Entwicklung in Bochum auch am Wochenende angespannt. Am Sonntag meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 1385 bestätigte Infektionen seit Beginn der Pandemie. Am Freitag waren es 1356. Entsprechend stieg die Inzidenzzahl am Sonntag auf 24,2 (Freitag: 19,4) und nähert sich wieder dem kritischen Wert von 35 an

1219 Frauen und Männer gelten als genesen: sechs mehr als am Freitag. 138 sind aktuell infiziert (plus 23). Es bleibt bei 24 Corona-Toten, die infolge von Covid-19 verstorben sind.

Freitag, 2. Oktober: Stadt hält Anmeldeformular für Feiern bereit

Insgesamt sind in Bochum seit März 1356 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 1.213 sind mittlerweile genesen, 24 und vier weitere Covid-19 verstorben. Aktuell sind 115 Personen infiziert. Neun davon werden stationär, zwei von ihnen intensiv-medizinisch betreut. Die Zahl der Infektionen im Schnitt der letzten sieben Tage gerechnet pro 100.000 Einwohner beträgt jetzt 19,4.

790 Bochumerinnen und Bochumer müssen derzeit in häuslicher Quarantäne ausharren. Dazu gehört auch eine Erste Klasse der Grundschule „Im Kirchviertel“. Da ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurde, bleiben alle anderen ebenfalls derzeit vorsorglich zu Hause.

Insgesamt hat die Stadt seit Beginn der Coronakrise 22.981 Abstriche vornehmen lassen. 20.620 davon sind negativ ausgefallen.

Zur Anmeldung privater Feiern, die aus einem herausragenden Anlass stattfinden sollen, stellt die Stadt nun ein Anmeldeformular samt Muster-Gästeliste zur Verfügung, abrufbar unter www.bochum.de/Corona/Anzeige-privater-Feiern-und-Veranstaltungen.

Donnerstag, 1. Oktober: Neue Coronaregeln werden angewandt

Die 7-Tage-Inzidenz in Bochum ist seit Donnerstag leicht, von 17,8 auf jetzt 19,1 gestiegen. Insgesamt haben sich in Bochum seit Beginn der Pandemie 1346 Menschen (+16) mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 1194 Menschen gelten aktuell als genesen. Die Zahl der Verstorbenen bleibt mit 24 (plus vier, die zwar mit aber nicht an dem Virus gestorben sind) gleich. Aktuell sind 124 Menschen (+5) aktuell in unserer Stadt an Covid 19 erkrankt. Derzeit liegen zehn Männer und Frauen in Krankenhäusern, eine Person muss intensivmedizinisch betreut werden. 864 Personen befinden sich in Quarantäne.

Die Stadt Bochum setzt ab sofort die neuen Coronaregeln des Landes um. Das bedeutet etwa, dass Bußgelder bis zu 250 Euro drohen, wenn jemand bewusst falsche Angaben auf einer Gästeliste in einem Restaurant macht. Anderes Beispiel: Private Feiern außerhalb der eigenen Wohnung müssen, wenn mindestens 50 Teilnehmer erwartet werden, drei Werktage vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden. Wer dies nicht tut, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen.

Mittwoch, 30. September: 22.516 Abstriche seit März genommen

Insgesamt sind in Bochum seit März 1330 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind 17 mehr als am Vortag. 1183 (+13) sind wieder genesen, 24 sind an und weitere vier mit Covid-19 gestorben. Aktuell sind 119 (+4) Personen infiziert, neun (+1) davon werden stationär, zwei (-1) von ihnen intensiv-medizinisch betreut. Die Zahl der Neuinfektionen im Schnitt der vergangenen sieben Tage – gerechnet pro 100.000 Einwohner – beträgt 17,8. Das ist der gleiche Wert wie einen Tag zuvor. Insgesamt wurden seit März 22.516 Abstriche genommen.

Coronabedingt musste das St. Josef-Hospital einen Teil seines Behandlungsdienstes einschränken. Auf einer der dermatologischen Stationen werden momentan keine neuen Patienten aufgenommen. Die Station ist nach Auskunft der Stadt lediglich zur Hälfte belegt. Fünf Personen wurden positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in Quarantäne. Die Nachverfolgung habe bereits begonnen.

Dienstag, 29. September: 115 Menschen sind aktuell an Corona erkrankt

Zwölf weitere Corona-Fälle gibt es seit dem Vortag in Bochum, die Gesamtzahl der Infizierten ist damit auf 1313 gestiegen. Da im gleichen Zeitraum 15 Personen wieder genesen sind, sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 115. Insgesamt 1170 Menschen haben Covid-19 überwunden. 24 Bochumerinnen und Bochumer sind an der Krankheit gestorben. Derzeit werden acht Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, drei davon auf der Intensivstation.

Die Neuinfektionsrate ist leicht auf 17,8 gestiegen. Weiterhin in häuslicher Quarantäne müssen 929 Menschen ausharren.

Montag, 28. September: Reihentest an Märkischer Schule noch diese Woche

Die Stadt Bochum meldet am Montag einen weiteren bestätigten Corona-Fall an der Märkischen Schule in Wattenscheid. Damit sind aktuell an dem Gymnasium drei Corona-Fälle bekannt. Das Gesundheitsamt ordnete an, dass eine bestimmte Gruppe von Oberstufenschülern und -schülerinnen noch bis mindestens Mittwoch, 30. September, zu Hause bleiben muss. Am 1. Oktober ist dort ein Screening (Abstriche) einer größeren Schülergruppe geplant.

Außerdem weist die Stadt darauf hin, dass ab sofort Besucherinnen und Besucher des Bochumer Rathauses auch im Innenhof des Gebäudes eine Alltagsmaske tragen müssen. Dies habe die Stadtverwaltung entschieden, nachdem es zuletzt insbesondere bei Hochzeitsgesellschaften zu Verstößen gegen die Abstands- und Hygieneregeln gekommen war.

Sonntag, 27. September: Oberstufenschüler bleiben Montag zu Hause

Die Stadt Bochum meldete am Sonntag einen weiteren Corona-Fall an der Märkischen Schule in Wattenscheid. Da die Kontaktverfolgung am Wochenende nicht abgeschlossen werden konnte, bleiben die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Q1 am Montag zu Hause. Bereits Mitte der Woche hatte es eine Covid-19-Infektion an dem Gymnasium gegeben. Dabei waren 10 Kontaktpersonen der Kategorie I und sechs der Kategorie II ermittelt worden. Diese Personen kamen in häusliche Isolation und sollten kurzfristig getestet werden, heißt es in einem Schreiben der Stadt, das auf der Homepage der Schule zu finden ist.

Die Neuinfektionsrate in Bochum ist indes am Sonntag weiter gesunken – auf 16,4. Im Vergleich zum Samstag meldete die Stadt aber sieben neue Infektionen, zwei Personen gelten als zusätzlich gesund. Aktuell infiziert sind 126 Bochumerinnen und Bochumer, 941 befinden sich in Quarantäne. Die Situation an den Krankenhäusern änderte sich im Vergleich zu Samstag nicht.

Samstag, 26. September: Neuinfektionsrate sinkt leicht auf 17.0

Vier weitere Corona-Fälle meldete die Stadt Bochum am Samstag. Damit gib es in unserer Stadt nun 1288 bestätigte Infektionen. 1139 Personen davon gelten mittlerweile wieder als gesund. 24 Menschen sind an Corona gestorben, aktuell erkrankt sind 121. Davon werden zehn Personen im Krankenhaus behandelt, drei liegen auf einer Intensivstation. Die Neuinfektionsrate ist auf 17,0 gesunken. 933 Bochumerinnen und Bochumer leben derzeit in häuslicher Quarantäne, das sind 32 weniger als am Freitag.

Freitag, 25. September: Noch zehn Personen im Krankenhaus

1284 bestätigte Corona-Fälle gibt es mittlerweile in Bochum, neun mehr als noch am Donnerstag. 1135 Personen sind wieder genesen, 21 mehr als am Vortag. 24 Menschen sind an Corona gestorben, aktuell erkrankt sind 121. Davon werden zehn Personen im Krankenhaus behandelt, drei liegen auf der Intensivstation. Die Neuinfektionsrate ist auf 17,5 gesunken. 965 Bochumerinnen und Bochumer leben derzeit in häuslicher Quarantäne.

Donnerstag, 24. September: Neuinfektionsrate sinkt allmählich wieder

Mehr genesene als neu infizierte Personen gibt es seit dem Vortag. Die Zahl der Infizierten ist um 11 auf 1275 gestiegen. Wieder gesund sind 1114 Menschen – 17 mehr als noch am Mittwoch. Die Neuinfektionsrate ist auf 19,4 gesunken. 133 Bochumerinnen und Bochumer sind aktuell erkrankt, sechs weniger als im Vortag; elf werden im Krankenhaus behandelt, drei davon auf der Intensivstation. 986 Menschen leben derzeit in häuslicher Quarantäne.

Mittwoch, 23. September: 20.774 Abstriche seit März

1264 Bochumer sind mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert. 1097 Personen sind genesen, 24 an Covid-19 verstorben. Aktuell sind 139 Menschen erkrankt. In häuslicher Quarantäne leben derzeit 937 Personen. Die Neuinfektionsrate ist leicht auf 22,1 gestiegen. Seit dem ersten Auftreten des Coronavirus in Bochum im März hat die Stadt insgesamt 20.774 Abstriche vornehmen lassen.

Betroffen von bestätigten Corona-Fällen sind mittlerweile zwölf Schulen in der Stadt. Am Morgen hatte es noch geheißen, es gebe nur an fünf Schulen positive Fälle. Im Laufe des Tages bestätigten sich dann Verdachtsfälle an sieben weiteren Schulen. „Das Gute ist weiterhin, dass wir keine Schule schließen mussten“, so Stadtsprecher Thomas Sprenger. Gleichwohl seien in einigen Schulen einzelne Klassen nach Hause geschickt worden. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler befinden sich Quarantäne. An einer Schule ist außerdem eine komplette Stufe von der Quarantänemaßnahme betroffen.

Dienstag, 22. September: Zehn Neuinfektionen, elf genesene Personen seit Montag

1247 Bochumer sind mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert. Seit Montag hat es zehn Neuinfektionen gegeben. Die Neuinfektionsrate liegt nun bei 21,5. Genesen sind 1088 Menschen, elf mehr als am Vortag. 24 Personen sind an und weitere vier Personen mit Covid-19 gestorben. Aktuell sind noch 131 Menschen, einer weniger als am Vortag, am Coronavirus erkrankt. Elf Menschen liegen noch im Krankenhaus, fünf davon auf der Intensivstation. 982 Bochumerinnen und Bochumer leben in häuslicher Quarantäne.

An insgesamt fünf Schulen gibt es derzeit bestätigte Corona-Fälle, bei sieben weiteren gibt es Verdachtsfälle. Dort läuft die Nachverfolgung. „Dabei geht es aber immer nur um Einzelfälle“, versichert die Stadt. Eine Häufung von Erkrankten in Schulen, Einrichtungen oder anderen Orten bzw. Gruppen sei bislang nicht erkennbar.

Montag, 21. September: Acht Personen infizieren sich beim Polterabend

Acht Bochumer haben sich bei einem Polterabend in einer Nachbarstadt mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell sind 132 Menschen erkrankt. Insgesamt ist Zahl der Infizierten von Sonntag auf Montag um drei auf insgesamt 1237 Personen gestiegen.

Die Neuinfektionsrate liegt mit 24,5 knapp höher als Vortag. Genesen sind mittlerweile 1077 Bochumerinnen und Bochumer. 24 Personen sind an Covid-19 gestorben, 132 sind aktuell infiziert. Von diesen Personen liegen 15 im Krankenhaus – drei mehr als am Vortag. Auf der Intensivstation werden fünf Menschen behandelt (+1). 931 Menschen leben derzeit in häuslicher Quarantäne.

Sonntag, 20. September: Neuerkrankungsrate geht leicht zurück

Die Corona-Entwicklung in Bochum gibt auch am Wochenende Anlass zur Besorgnis. Am Sonntag meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 1234 bestätigte Infektionen seit Beginn der Pandemie. Damit haben sich binnen 48 Stunden 15 weitere Bochumerinnen und Bochumer mit dem Virus angesteckt.

1068 Frauen und Männer gelten als genesen, 138 sind aktuell infiziert. Es bleibt bei 24 Corona-Toten, die infolge von Covid-19 verstorben sind.

Mit 24,2 liegt die Neuerkrankungsrate knapp über dem Wert vom Freitag (24).

Freitag, 18. September: Wieder ein Corona-Fall an einem Altenheim registriert

Die Neuerkrankungsrate steigt weiter auf jetzt 24,0. Am Freitag teilte mit, dass es mittlerweile an elf Bochumer Schulen aktuelle Corona-Fälle gibt. Auch in einem Altenheim ist wieder ein Bewohner positiv auf das Virus getestet worden. Die Behörden beobachten die Entwicklung mit Sorge und mahnen zur strikten Einhaltung der Corona-Hygiene-Regeln.

Donnerstag, 17. September: Die Rate wächst – die Sorge auch

Die Neuerkrankungsrate in Bochum nähert sich den Rekordwerten im Hochsommer. Am Donnerstag meldete die Stadt eine Rate von 23,2. Binnen 24 Stunden gab es 21 nachgewiesene Neuerkrankungen. Aktuell sind 116 Bochumerinnen und Bochumer (plus zwölf) mit dem Coronavirus infiziert.

Mittwoch, 16. September: Neuerkrankungsrate steigt auf 21

Die Corona-Entwicklung in Bochum bereitet weiterhin Sorge. Nach einer Sitzung des Krisenstabes am Mittwoch meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 1182 bestätigte Infektionen seit Beginn der Pandemie. Damit haben sich binnen 24 Stunden 15 weitere Bochumerinnen und Bochumer mit dem Virus angesteckt.

1050 Frauen und Männer (plus sieben) gelten als genesen, 104 sind aktuell infiziert (plus acht). Es bleibt bei 24 Corona-Toten, die infolge von Covid-19 verstorben sind. Zehn Patienten müssen in Kliniken behandelt werden, davon vier auf der Intensivstation. 579 Personen harren in häuslicher Quarantäne aus.

Früheren Rekordwerten nähert sich die Neuerkrankungsrate in Bochum. Sie dokumentiert die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Mittwoch kletterte sie von 19,4 auf 21. Vor einem Monat lag sie bei über 30. Seinerzeit war es eine der höchsten Raten in Nordrhein-Westfalen. Seit 14 Tagen ist die Tendenz wieder steigend. Die Neuerkrankungsrate hat sich im September mehr als verdoppelt. Der bedrohliche Wert liegt bei 50.

Dienstag, 15. September: Auffallend hoher Anstieg der Neuinfektionen

Kein besonderer Hotspot erkennbar. Im Vergleich zu Montag ist die Anzahl der Neuinfektionen zwar stark angestiegen, um 21. Allerdings ist dabei kein besonderer Hotspot erkennbar, denn die Fälle sind gesellschaftlich sehr verteilt: zum Beispiel drei Reiserückkehrer, zwei Teilnehmer von Festen, acht Fälle aus Familien und Personen aus verschiedenen Bildungseinrichtungen. Außerdem wurde am Wochenende nicht im Labor gearbeitet, so dass sich allein deshalb am Dienstag die Anzahl der erkannten Infektionsfälle sprunghaft erhöht haben könnte.

557 Menschen in Bochum befinden sich in Quarantäne. Zehn Infizierte werden im Krankenhaus behandelt, davon vier auf der Intensivstation.

Montag, 14. September: Kontaktpersonen der Glückaufschule wurden getestet

Keine weiteren Fälle werden von den Schulen berichtet. Die Stadt teilt mit, dass nun die betroffenen Personen, die engeren Kontakt mit einem infizierten Schüler an der Glückaufschule hatten, ebenfalls getestet worden sind. Unterdessen haben sich ingesamt 1146 Menschen (zwei mehr als am Sonntag) mit dem Virus infiziert. Die Neuerkrankungsrate ging leicht auf 15,3 zurück. Derzeit müssen neun Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt werden, davon vier auf Intensivstationen.

Sonntag, 13. September: 58 neue Infektionen in einer Woche

Die Corona-Entwicklung in Bochum bereitet zunehmend Besorgnis. Auch am Wochenende stieg die Zahl der neu gemeldeten Fälle deutlich an. 1144 Infektionen sind nunmehr seit Ausbruch der Pandemie durch Tests bestätigt. Damit haben sich innerhalb einer Woche 58 Menschen angesteckt. Die Neuerkrankungsrate (Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) liegt aktuell bei 15,6. Eine Woche zuvor waren es 9,2.

1032 Menschen (plus fünf) gelten als genesen. Sieben Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, vier auf der Intensivstation. Es bleibt bei 24 Frauen und Männern, die in Folge von Covid-19 gestorben sind.

Nach Angaben der Stadt sind derzeit sechs Schulen in Bochum von Corona-Infektionen betroffen. Es gebe allerdings keine „Hotspots“, betonte Sprecherin Tanja Wissing am Sonntag. Stets seien es ein oder zwei Schülerinnen und Schüler, deren Tests positiv waren.

Feitag, 11. September: Zum zweiten Mal hintereinander 13 neue Fälle in 24 Stunden

Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuansteckungen binnen sieben Tagen auf 100.000 Menschen zählt, lag bereits tagelang bei unter 10. Nun klettert er wieder – auf 13,2 am Freitag. Gleichzeitig haben sich erneut 13 Menschen binnen 24 Stunden neu mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Menschen in Quarantäne liegt aktuell bei 459, außerdem werden 7 Personen mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon vier auf Intensivstationen

Donnerstag, 10. September: 13 neue Fälle binnen 24 Stunden

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bochum ist abermals deutlich gestiegen. Die Stadt meldete am Donnerstag insgesamt 1117 durch Tests bestätigte Fälle seit Ausbruch der Pandemie. Das sind 13 mehr als am Vortag. 1026 Bochumer gelten als genesen – zehn mehr als noch am Mittwoch.

Binnen 24 Stunden mussten zwei weitere Patienten zur ärztlichen Versorgung in die Klinik, Damit werden derzeit sieben Patienten stationär behandelt – davon vier auf der Intensivstation. : von 10,8 auf 11,6.

Mittwoch, 9. September: Neuerkrankungsrate jetzt bei 10,8

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bochum steigt wieder deutlicher an. 1104 nachgewiesene Fälle seit Ausbruch der Pandemie meldete die Stadt am Mittwoch. Das sind neun mehr als am Vortag. Aktuell gibt es 60 durch Tests bestätigte Infektionen (Vortag 56). 1016 Bochumer gelten inzwischen als genesen, 24 sind in Folge von Covid-19 gestorben. Derzeit werden fünf Patienten in Kliniken behandelt, davon vier auf der Intensivstation.

Abgeschlossen ist nach Angaben der Gesundheitsbehörden die Nachverfolgung am Märkischen Gymnasium in Wattenscheid. Weil sich eine Schülerin mit dem Coronavirus infiziert hat, mussten in dieser Woche 100 Kontaktpersonen nach Hause geschickt werden. Inzwischen sei in der betroffenen Jahrgangsstufe 11 der Unterricht wieder ohne Einschränkungen möglich, heißt es – ebenso wie in anderen Schulen im Stadtgebiet, in denen es einzelne neue Fälle gegeben hat.

Dienstag, 8. September: Ergebnisse am Lessing-Gymnasium liegen vor

Weil sich eine Schülerin des Märkischen Gymnasiums in Wattenscheid mit dem Coronavirus infiziert hat, wurden . „Das heißt aber nicht, dass sie positiv getestet wurden“, sagt Bochums Stadtsprecher Thomas Sprenger. Vielmehr handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme im Rahmen der Nachverfolgung. Die Ergebnisse der Tests am Lessing-Gymnasium waren alle negativ.

Die Corona-Zahlen in Bochum bleiben stabil. Derzeit sind 56 Bochumerinnen und Bochumer mit dem Coronavirus infiziert, vier mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der Infizierten ist auf 1095 (plus 6) gestiegen. Genesen sind 1011 Personen (plus 2). Verstorben an Covid-19 sind 24 Menschen. 406 Personen leben derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Neuinfektionszahl liegt unverändert bei 10,0. Insgesamt 18.344 Abstriche wurden seit März vorgenommen, 43 mehr als noch am Vortag.

Montag, 7. September: Warten auf das letzte Testergebnis vom Lessing-Gymnasium

Erst am Montag getestet wurde ein sechster Schüler der Schule. Mit dem Ergebnis wird frühestens am Dienstag (7.) gerechnet. Laut Gesundheitsamt gab es sonst wenig Neues zur Corona-Pandemie in unserer Stadt. Es befinden sich derzeit 434 Personen in häuslicher Quarantäne. In stationärer Behandlung sind noch fünf Personen, davon drei auf Intensivstationen.

Sonntag, 6. September: Corona-Fall aus Gymnasium in Langendreer gemeldet

Ein Corona-Fall an der Schule wird gemeldet. Das Gymnasium informierte die Eltern darüber bereits in einem Schulleiterbrief. Sechs weitere Schülerinnen und Schüler wurden getestet. Insgesamt ist das Infektionsgeschehen derzeit stabil.

Samstag, 5. September: Corona-Lage in Bochum bleibt weiter stabil

Vier weitere Infektionen meldet das Bochumer Gesundheitsamt am Samstag. Demnach haben sich nun insgesamt 1085 Bochumerinnen und Bochumer mit dem Coronavirus infiziert. Von der Situation aus Schulen oder Kindergärten gab es keine neuen Infektionen.

Freitag, 4. September: Sieben neue Corona-Infektionen

Insgesamt 1081 Bochumerinnen und Bochumer haben sich bislang mit dem Coronavirus infiziert, sieben mehr als am Vortag. Aktuell sind noch 61 Menschen erkrankt. Sechs werden im Krankenhaus behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation. 24 Personen sind an Covid-19 gestorben, 992 sind wieder genesen. Weiter zurück geht der Zahl der Menschen, die in häuslicher Quarantäne leben. Aktuell sind es 476. Konstant bei 10,8 geblieben ist die Neuinfektionsrate.

Donnerstag, 3. September: 17.894 Abstriche wurden mittlerweile genommen

Zehn weitere bestätigte Corona-Fälle gibt es in Bochum seit gestern. Die Gesamtzahl der Infizierten ist damit auf 1074 gestiegen. 987 Bochumerinnen und Bochumer sind bereits genesen. Aktuell sind 59 Personen erkrankt, sechs von ihnen werden im Krankenhaus behandelt. 24 Menschen sind verstorben. Die Neuinfektionsrate liegt bei 10,8. In häuslicher Quarantäne leben 491 Personen. 17.894 Abstriche wurden mittlerweile genommen.

Negativ ist das Ergebnis aller Corona-Tests in der Willy-Brandt-Gesamtschule und der Kita Abenteuerland an der Wasserstraße in Altenbochum. Dort hatte es jeweils Infektionen gegeben. Die Infektion eines Kindes in der Awo-Kita am Castroper Hellweg hat Konsequenzen. Die Einrichtung mit insgesamt 20 Kindern ist bis auf Weiteres geschlossen. Dies gilt nach Auskunft der Stadt auch noch in der gesamten kommenden Woche.

Mittwoch, 2. September: 90-jährige Frau mit, aber nicht an Corona gestorben

Aktuell sind 56 Bochumerinnen und Bochumer mit dem Coronavirus infiziert, vier weniger als am Vortag. Die Gesamtzahl der Infizierten ist auf 1064 gestiegen. Genesen sind 980 Menschen. Verstorben an der Covid-19-Infektion sind 24 Personen, verstorben mit Covid-19 sind nun vier Menschen. Das Gesundheitsamt der Stadt hat den Tod einer 90-jährigen Frau gemeldet, die zwar eine bestätigte Coronainfektion hatte, aber an einer anderen Ursache verstorben ist. 509 Personen leben in häuslicher Quarantäne. Die Neuinfektionsrate ist leicht gesunken – auf 9,7. Insgesamt 17.748 Abstriche wurden bislang vorgenommen.

Dienstag, 1. September: Lage ist weiter stabil

Kaum Veränderungen hat es im Vergleich zum Vortag gegeben. Insgesamt gibt es in Bochum nun 1058 bestätigte Corona-Fälle. Aktuell sind 60 Bochumerinnen und Bochumer mit dem Virus infiziert; neun müssen im Krankenhaus behandelt werden, zwei von ihnen auf der Intensivstation. 971 Menschen sind genesen, 24 an Corona gestorben. 539 Personen leben unter den Bedingungen häuslicher Quarantäne. Die Neuinfektionsrate liegt bei 10,0. Insgesamt gibt es 17.601 registrierte Abstriche, das sind 120 mehr als am Montag.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Monaten passiert

Vom Lockdown zu Wieder-Eröffnungsplänen von Restaurants des Bermudadreiecks, sowie Fake-News um den Ruhrpark und Coronafälle in Altenheimen, Schulen und Kindergärten. Was sich in den vergangenen Monaten zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

