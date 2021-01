Corona in Bochum: Das waren die Nachrichten aus dem Dezember

Die in England aufgetretene Corona-Mutation verbreitet sich anscheinend schneller als andere Varianten. Virologe Dittmer erklärt, was wir wissen.

Bochum Die Stadt Bochum meldete an Silvester im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei weitere Tote und 145 neue Infektionen binnen 24 Stunden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben der Stadt Bochum bei 143,2.

Hinweis: Die Unterschiede der Zahlen von RKI und Stadt Bochum begründen sich in der unterschiedlichen Meldezeit. Grundlage der Stadt-Zahlen sind die Meldungen des Gesundheitsamtes bis 14 Uhr. Das Gesundheitsamt zählt neue Fälle auch nach 14 Uhr weiter – und übermittelt die Daten an das Robert-Koch-Institut, die RKI-Zahlen entsprechen dem Stand von 0 Uhr. (

Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen.

Donnerstag, 31. Dezember: Zwei weitere Menschen sterben mit Corona

Die Stadt Bochum meldete an Silvester im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei weitere Tote und 145 neue Infektionen binnen 24 Stunden. Am letzten Tag des Jahres 2020 waren laut Stadt 1464 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Bochumerinnen und Bochumer, die seit Pandemie-Beginn im März positiv getestet wurden, beträgt nun 8177. Direkt an dem Virus gestorben sind mittlerweile 63 Menschen in Bochum, weitere 26 waren bei ihrem Tod an Covid-19 erkrankt. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird für Bochum aktuell mit 143,2 angegeben.

Mittwoch, 30. Dezember: Inzidenzwert sinkt leicht - vorerst?

Erneut sind in Bochum zwei Corona-Tote zu beklagen. Ein 91-jähriger Mann starb im Knappschaftskrankenhaus Langendreer an den Folgen von Covid-19. Das Marien-Hospital, in dem nach einem Corona-Ausbruch seit Anfang Dezember ein Aufnahmestopp gilt, trauert um eine 82-jährige Patientin, die zwar nicht an, aber mit dem Virus starb.

Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Virus auf 63. Hinzu kommen 24 Verstorbene mit zuvor positiven Corona-Tests.

Binnen 24 Stunden gab es in Bochum 122 bestätigte Neuinfektionen. Deren Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie steigt damit auf 8032. Davon gelten 6557 Frauen und Männer (267 mehr als am Vortag) als genesen. Der Inzidenzwert (Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) sinkt von 162,6 auf 147,3. Das könnte aber daran liegen, dass an den Weihnachtagen deutlich weniger Tests vorgenommen wurden. Schon in der nächsten Woche, so die Befürchtung, könnten die Zahlen wieder massiv steigen.

Dienstag, 29. Dezember: Drei weitere Todesfälle in Bochum

Die Zahl der Corona-Toten in Bochum steigt weiter an. Am Dienstag meldete die Stadt drei Todesfälle. Im Bergmannsheil starb ein 92-jähriger Mann an den Folgen von Covid-19. Das Pflege- und Wohnheim St.-Anna-Stift in Altenbochum trauert um zwei 79- und 95-jährige Bewohnerinnen. Laut Stadt starben sie zwar nicht an, aber mit dem Coronavirus.

Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Virus auf 62. Hinzu kommen 23 Verstorbene mit zuvor positiven Corona-Tests.

Corona in Bochum: Inzidenz jetzt bei 162,6

Deutlicher als in den vergangenen Tagen wächst die Zahl der neuen Corona-Fälle. Binnen 24 Stunden verzeichneten die Gesundheitsbehörden in Bochum 92 bestätigte Infektionen. In den Tagen zuvor waren es nur 30 bis 40. Das deutet darauf hin, dass nach den Weihnachtstagen seit Wochenbeginn wieder mehr Testungen erfolgen. In der Sieben-Tage-Inzidenz schlägt sich das noch nicht nieder. Sie ging am Dienstag von 173,1 auf 162,6 zurück.

Montag, 28. Dezember: Stadt meldet zwei weitere Tote

Die Stadt hat am Montag zwei weitere Corona-Tote in Bochum gemeldet. Eine 91-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann starben im Augusta-Krankenhaus an den Folgen von Covid-19. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesfälle in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Virus auf 61. Hinzu kommen 21 Bochumerinnen und Bochumer, die zwar nicht an, aber mit Corona gestorben sind.

Der zuletzt rasante Anstieg bei den Infektionen hat sich laut der jüngsten Zahlen der Gesundheitsbehörden leicht abgeschwächt. Am Montag wurden 34 Neuerkrankungen registriert. Damit steigt die Gesamtzahl aller bestätigten Infektionen seit März auf 7818. Davon gelten 6145 Frauen und Männer (plus 145 im Vergleich zum Vortag) als genesen. 1591 Menschen sind aktuell infiziert - 82 weniger als am Wochenende.

Weiter gesunken ist der Inzidenzwert (Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen). Derzeit liegt er bei 173,1. Am Sonntag waren es 176,4, Heiligabend noch 229,4.

198 Corona-Patienten (plus sieben) werden - Stand Montag - stationär versorgt, davon 36 auf den Intensivstationen. 21 Patienten müssen beatmet werden.

Sonntag, 27. Dezember: Aktuell 1673 Menschen infiziert

Der Corona-Inzidenzwert ist in Bochum über die Feiertage erneut gefallen. Am Sonntag (27. Dezember) um 14 Uhr lag die Zahl nach Angaben der Stadt bei 176,4. Tags zuvor lautete die Zahl 180,7, davor 186,3. An Heiligabend lag sie noch bei 229,4.

Insgesamt sind in Bochum seit März 7784 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden - 43 mehr als am Vortag. Gleichzeitig sind 6031 Menschen mittlerweile genesen - 37 mehr als am Tag davor.

Aktuell sind in Bochum 1673 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (+6). 80 Menschen starben seit März an oder mit dem Virus.

Samstag, 26. Dezember: Keine weiteren Todesfälle gemeldet

Der Corona-Indizenzwert in Bochum ist am Zweiten Weihnachtstag weiter gesunken. Um 14 Uhr lag er bei 180,7 (Vortag: 186,3). An Heiligabend lag die Zahl noch bei 229,4. Anders als an den vergangenen Tagen meldete die Stadt am Samstag (26.) auch keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Im Vergleich zur Meldung vom Freitag sind laut Stadt 46 weitere Menschen positiv auf Corona getestet worden. Insgesamt sind es damit nun 7741 Bochumerinnen und Bochumer, die das Virus in sich tragen. 5994 Bochumer sind bereits genesen. Insgesamt starben bereits 80 Menschen in Bochum an oder mit dem Virus.

Freitag, 25. Dezember: Inzidenz laut Stadt gesunken

Der Stadt Bochum zufolge sind von Heiligabend, 14 Uhr, bis zum 1. Weihnachtsfeiertag, 14 Uhr, 29 neue Corona-Fälle registriert worden. Aktuell sind 1621 Personen mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach bei 186,3.

Als genesen gelten 5973 Menschen. Die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie beträgt laut Stadt nun 7674.

Die scheinbare Beruhigung bei den Neuinfektionen dürfte aber der Tatsache geschuldet sein, dass an den Feiertagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen und auch weniger Proben genommen und Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Darauf weist auch das Robert-Koch-Institut auf seiner Homepage hin.

Donnerstag, 24. Dezember: Inzidenz laut Stadt bei 229,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben der Stadt bei 229,4 (Neuerkrankungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner). Am Vortag lag der Wert bei 236,1. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte für Donnerstag, 0 Uhr, eine Inzidenz von 234,7 gemeldet.

Fünf weitere Todesfälle, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, meldet die Stadt Bochum. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie infizierten Menschen beträgt nun 7645, das sind 160 mehr als am Mittwoch.

Mittwoch, 23. Dezember: Vier weitere Todesfälle in Bochum

Im Bergmannsheil starben zwei Männer (80 und 83) an den Folgen von Covid-19. Auch das Knappschaftskrankenhaus Langendreer meldet den Tod von zwei Corona-Patienten: eine 88-jährige Frau und ein 67-jähriger Mann. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer in direktem Zusammenhang mit dem Virus auf 56. Hinzu kommen 18 Bochumerinnen und Bochumer, die zwar nicht an, aber mit Corona verstorben sind.

Auch die Zahl der aktuell Infizierten weist nochmals deutlich nach oben. Es gibt am Mittwoch 179 weitere positive Tests. Seit Beginn der Pandemie im März haben sich damit 7485 Frauen und Männer in Bochum infiziert. 5911 von ihnen gelten als genesen.

Aktuell sind 1500 Menschen (plus 88) erkrankt. Der Inzidenzwert (Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) klettert von 227 auf 236,1. Die Kliniken versorgen derzeit 160 Corona-Patienten: vier mehr als am Vortag. 29 von ihnen müssen auf der Intensivstation behandelt werden, 18 werden beatmet.

Mit einer ersten Enttäuschung beginnt die Impfaktion in den Altenheimen. Wie ein Stadtsprecher am Mittwoch mitteilte, erhält Bochum zum Start nur 250 Impfdosen. Angekündigt waren 500. Deshalb kann ab Sonntag (27.) zunächst nur in zwei Seniorenzentren geimpft werden: im Haus an der Grabelohstraße und im St. Mauritiusstift.

Ursprünglich zählten auch das Elsa-Brändström-Haus und das Seniorenzentrum am Ostring zu den vier ersten Altenheimen in Bochum, in denen die mobilen Impfteams im Einsatz sein sollen. Wann es dort soweit ist, hängt laut Stadt davon ab, wann wieviel Impfstoff zur Verfügung steht.

Montag, 21. Dezember: 82-Jähriger stirbt – Inzidenz steigt

In Bochum ist ein weiterer Corona-Todesfall zu beklagen. Wie die Stadt am Montag mitteilte, starb ein 82-jähriger Mann im St.-Josef-Hospital an den Folgen von Covid-19. Die Zahl der Verstorbenen im direkten Zusammenhang mit dem Virus erhöht sich damit auf 49. Hinzu kommen 18 Bochumerinnen und Bochumer, die zwar nicht an, aber mit Covid-19 gestorben sind.

Es gab 46 neue positive Tests. Damit haben sich jetzt 7175 Bochumerinnen und Bochumer nachweislich infiziert. Aktuell sind es 1402 – neun weniger als am Wochenende.

Leicht zurückgegangen ist die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern: von 153 auf 145.

Der Inzidenzwert (Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) verharrt auf hohem Niveau. Nach 214,9 am Sonntag stieg er am Montag auf 219,4.

Sonntag, 20. Dezember: Zahlen steigen weiter deutlich

Die Corona-Lage in Bochum bleibt besorgniserregend. Am Sonntag meldete die Stadt weitere 59 durch Tests bestätigte Infektion. Damit sind es in Bochum jetzt insgesamt 7129 Corona-Fälle. Aktuell sind laut Gesundheitsbehörden 1411 Frauen und Männer infiziert. Die Zahl der Patienten, die stationär versorgt werden müssen, stieg um neun auf 152 (davon 30 auf Intensivstationen). Die Inzidenz liegt am Sonntag bei 214,9 (Samstag 217,6).

Samstag, 19. Dezember: Inzidenzwert weiter über 200

Die Corona-Lage in Bochum bleibt auch am Wochenende angespannt. Die Stadt meldete am Samstagnachmittag 107 weitere durch Tests bestätigte Infektionen. Deren Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie erhöht sich damit auf 7070. Davon gelten 5648 Personen als genesen. Weitere Todesfälle hat es zum Glück nicht gegeben. Es bleibt bei 48 Frauen und Männern, die an Covid-19 gestorben sind. Hinzu kommen 18 Verstorbene mit Corona-Infektionen.

Aktuell sind 1356 Bochumerinnen und Bochumer infiziert – 44 mehr als am Freitag. 3461 Menschen müssen in häuslicher Quarantäne ausharren. 143 Corona-Patienten werden derzeit stationär in den Kliniken versorgt, davon 31 auf den Intensivstationen. 23 der Intensivpatienten müssen beatmet werden.

Nur unwesentlich zurück ging am Samstag der Inzidenzwert (Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen). Am Freitag hatte er erstmals die kritische Marke von 200 gerissen. Aktuell liegt er in Bochum bei 217,6 (Vortag 221.9).

Freitag, 18. Dezember: Ein weiteres Todesopfer

Zum ersten Mal hat die Sieben-Tage-Inzidenz (Infektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) in Bochum den Wert von 200 passiert. Nach Auskunft der Stadt lag er am Freitag bei 221,9. Damit gehört Bochum erstmals zu den etwa 20 Städten und Kreisen in NRW mit einer Neuerkrankungsrate jenseits der 200. Insgesamt sind 6963 Menschen mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden (+189). 5586 Personen sind wieder gesund (+49). Ein 82-jähriger Mann ist im St.-Josef-Hospital an Covid-19 gestorben. Insgesamt sind nun 48 Bochumerinnen und Bochumer dem Virus zum Opfer gefallen. Aktuell erkrankt sind 1312 Menschen, das sind 139 mehr als noch am Donnerstag.

Trotz des deutlichen Anstiegs der Neuerkrankungsrate hat die Stadt keine weitere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus beschlossen. Sie werde – auch über die anstehenden Feiertage – hieß es am Freitag nach der Sitzung des Krisenstabs.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin knapp unter der 200er-Marke. Das RKI gibt für Freitag, 0 Uhr, einen Wert von 198,0 an. Die Zahl der bislang bestätigten Corona-Fälle in Bochum liegt demnach bei 6809. Das sind 112 mehr als 24 Stunden zuvor.

Am frühen Freitagmorgen sollte unterdessen Bochums erstes private Corona-Testzentrum an den Start gehen. .

Donnerstag, 17. Dezember: Mann Mitte 40 an Covid-19 gestorben

Auch die Stadt Bochum hat wie schon das RKI am frühen Morgen heute (14 Uhr) einen neuen Rekordwert für die Inzidenz gemeldet. Die Neuerkrankungsrate (Infektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) liegt nun bei 198,7. Passiert der Wert die 200er-Grenze, könnten in Absprache mit dem Land neue Maßnahme ergriffen werden.

Gemeldet hat die Stadt ein weiteres Todesopfer. Ein Mann Mitte 40 ist an Covid-19 verstorben. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt bei 6774 (+166). Genesen sind 5536 Menschen (+53). Aktuell erkrankt sind 1173 Personen (+112). Im Krankenhaus werden 147 Bochumerinnen und Bochumer behandelt (+1), davon liegen auf der Intensivstation 33 Patienten (+2). Auf 3326 gestiegen (+127) ist die Zahl der Menschen, die in häuslicher Quarantäne leben. Bislang wurden 41.194 Abstriche genommen (+427), 34.826 (+189) verliefen negativ.

Den für Samstag (19.) angekündigten Livestream des Weihnachtsspecials haben die Bochumer Symphoniker abgesagt. „Wir möchten auf einen ungeklärten Corona-Verdachtsfall im Umfeld eines Mitgliedes im Team der Mitwirkenden mit größtmöglicher Vorsicht reagieren“, heißt es in einer Erklärung.

Eine neue Rekordmarke meldet das Robert-Koch-Institut: Die Neuerkrankungsrate (Infektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) liegt laut RKI bei 199,4. Das ist der höchste Wert seit Erfassung der Daten. Der kritische Wert liegt bei 50. Die Zahl der Corona-Fälle, die bislang in Bochum registriert wurden gibt das RKI mit 6697 an, das sind 172 mehr als 24 Stunden zuvor.

Mittwoch, 16. Dezember: Mehr als 40.000 Abstriche bislang

Die Stadt meldet für Mittwoch, 14 Uhr, 145 neu mit dem Coronavirus infizierte Bochumerinnen und Bochumer. Die Gesamtzahl steigt damit auf 6608. Genesen sind 5483 Personen (+88). Ein 95-jähriger Mann ist im Augusta-Krankenhaus an Covid-19 gestorben. Drei weitere Senioren sind mit Corona verstorben, ein Mann (94) und eine Frau (84) im Anna-Stift sowie ein Mann (93) im Maria-Hilf-Krankenhaus. Aktuell sind 1061 Personen infiziert, 53 mehr als am Vortag. 146 Menschen müssen im Krankenhaus behandelt werden (+11), davon 31 (-4) auf der Intensivstation. Die Neuerkrankungsrate ist erneut gestiegen: auf 183,6. 3199 Menschen leben in häuslicher Quarantäne. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 40.767 Abstriche vorgenommen. 34.637 davon waren negativ.

Im Knappschaftskrankenhaus in Langendreer häufen sich derweil die Corona-Fälle. Dabei handelt es sich um 15 Patienten und 30 Mitarbeiter. Für zwei Stationen gilt nun ein Aufnahmestopp. Geschlossen bleibt vorerst die Kita an der Zechenstraße. Dort haben sich einige Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Mittwoch, 0 Uhr, eine Neuerkrankungsrate von 184,6. Seit Beginn der Pandemie sind laut RKI 6525 Menschen aus Bochum positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit heute befindet sich die Stadt erneut in einem harten Shutdown. Die aktuellen Regeln finden Sie hier.

Dienstag, 15. Dezember: 1008 Personen sind momentan an Corona erkrankt

Erneut sind drei Menschen in Bochum der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen: Ein 72-jähriger Mann und eine 91-jährige Frau sind an Covid-19 gestorben, ein 90-jähriger Mann mit Covid-19. Sie wurden zuvor in unterschiedlichen Krankenhäusern behandelt. Insgesamt gibt es jetzt 6463 bestätigte Corona-Infektionen in der Stadt, das sind 103 mehr als am Vortag. 5395 Personen (+146) sind wieder gesund. Aktuell erkrankt sind 1008 Menschen, 46 weniger als am Montag. 135 Erkrankte (+1) werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der intensiv behandelten Patienten liegt weiter bei 34. In Quarantäne leben 3135 Bochumerinnen und Bochumer (+204). Die Neuerkrankungsrate liegt bei 176,9 (173,9).

Schließen müssen am Mittwoch in Bochum, u.a. auch die VHS. Diese Maßnahme gilt zunächst bis zum 10. Januar.

Montag, 14. Dezember: 34 Patienten werden auf der Intensivstation behandelt

Zwei weitere Todesopfer der Corona-Pandemie gibt es in Bochum. Nach Auskunft der Stadt sind eine 58-jährige Frau und eine 91-jährige Frau mit dem Coronavirus gestorben. Beide litten, so die Auskunft, an Vorerkrankungen und wurden im Krankenhaus behandelt. Bislang sind 43 Bochumerinnen und Bochumer an und nun 14 mit Covid-19 gestorben. Insgesamt infiziert mit dem Coronavirus haben sich seit März 6360 Personen (+29). 5249 Menschen sind genesen (+46). Aktuell erkrankt sind 1054. Davon liegen 134 Menschen im Krankenhaus, weiterhin 34 von ihnen auf der Intensivstation Die Neuerkrankungsrate ist leicht auf 173,9 gestiegen.

Sonntag, 13. Dezember: Immer mehr Patienten kommen ins Krankenhaus

Die gute Nachricht: Bis Sonntagmittag registrierte die Stadt keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Stadt meldete für 14 Uhr 1073 aktuell infizierte Personen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 6331 Menschen positiv getestet worden. 5203 von ihnen gelten als wieder gesund. Die Zahl der Toten gibt die Stadt mit 55 an; bei 43 war das Virus die Todesursache, 12 Menschen sind an anderen Ursachen gestorben, waren aber dabei mit dem Virus infiziert. Die Neuerkrankungsrate lag am Sonntag um 14 Uhr bei 171,5.

Immer mehr Covid-19-Infizierte müssen indes in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Zahl stieg auf 131 an, das sind 11 mehr als am Samstag. Auf einer Intensivstation liegen mittlerweile 34 Patienten (plus 3), beatmet werden davon 26 (plus 6).

Am Montag erwartet die Stadt eine neue Corona-Schutzverordnung des Landes. Sie wird dann mitteilen, wie die Regeln in Bochum umzusetzen sind. Auch die Ergebnisse der Kontrollen des Ordnungsamtes am Wochenende sollen am Montag im Krisenstab ein Thema sein.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) listet für Sonntag, 0 Uhr, 6294 bestätigte Corona-Fälle in Bochum auf. Das sind 32 neue Infektionen im Vergleich zu Samstagnachmittag. Die Neuerkrankungsrate (Inzidenz) gibt das RKI mit 171,0 an.

Samstag, 12. Dezember: Befürchteter Ansturm auf den Handel in der City bleibt aus

123 neue Infektionen binnen 24 Stunden. Die Corona-Kurve in Bochum zeigt weiter nach oben. Die Stadt meldete am Samstagnachmittag 6262 bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie. 5200 Personen gelten als genesen. Aktuell haben 1007 Bochumerinnen und Bochumer eine Covid-19-Diagnose. 2838 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Die Zahl der Toten ist im Vergleich zu Freitag unverändert (43+12). In einem Krankenhaus behandelt werden 120 Bürger, davon liegen 31 auf einer Intensivstation. 20 Covid-19-Patienten müssen beatmet werden. Die Neuerkrankungsrate gab die Stadt am Nachmittag mit 172,9 an.

Wie am Freitag angekündigt, hat das Ordnungsamt in der Innenstadt verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Ergebnisse lagen am Samstagnachmittag aber noch nicht vor.

Coronavirus: Die Zahl der Neuinfektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum steigen kontinuierlich an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Samstag, 0 Uhr, eine Neuerkrankungsrate von 158,6. Seit Beginn der Pandemie sind laut RKI 6196 Personen an Covid-19 erkrankt. Binnen einer Woche sind in Bochum 580 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der an oder mit dem Virus Verstorbenen stieg von 52 (41+11) auf 55 (43+12).

Freitag, 11. Dezember: Erneuter Todesfall durch Corona-Infektion

Erneut gibt es ein Todesopfer des Corona-Virus zu beklagen. Eine 87-jährige Frau mit Vorerkrankungen ist an den Folgen einer verstorben. Damit sind in Bochum bislang 55 Menschen an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt sind in Bochum seit März 6139 (+103) Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 5124 (+60) davon sind inzwischen genesen. Aktuell sind 960 (+42) Personen infiziert.

Gleichzeitig gibt es Hoffnung auf den Beginn der Impfkampagne. Das Bochumer Impfzentrum hatte am Freitag (11.) zueingeladen.

Am Freitag (11.) wurden 116 Patienten stationär, 29 (+3) von ihnen intensiv-medizinisch betreut. Die Zahl der Infektionen der letzten sieben Tage gerechnet pro 100.000 Einwohner beträgt 150,2.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Freitag 0 Uhr eine Neuinfektionsrate von 155,1. Die Zahl der gelisteten Corona-Fälle in Bochum stieg demnach auf 6095. Das sind 125 mehr als 24 Stunden zuvor.

Donnerstag, 10. Dezember: Auch im St. Anna-Stift gibt es einen größeren Ausbruch

Wie die Stadt Bochum und das Katholische Klinikum melden, gibt es nun auch einen Corona-Ausbruch im St. Anna-Stift in Altenbochum. gehört seit gut einem Jahr zum Kath. Klinikum. Dort wurden jetzt 23 Bewohner und Bewohnerinnen sowie sechs Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Außerdem steigt die Zahl der positiven Fälle im Wattenscheider Marien-Hospital.

Die weiteren Kennzahlen der Pandemie für Bochum: Es gibt aktuell 918 Fälle (+84), 2475 Menschen sind in Quarantäne (+114). Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Bochumer Krankenhäusern hat leicht abgenommen: 91 (-8) Patienten werden dort behandelt. Intensivpflichtig sind 26 (+/- 0), davon müssen 21 (+/- 0) beatmet werden.

Mittwoch, 9. Dezember: Corona-Ausbrüche in Krankenhaus und Tagespflege

Die Stadt Bochum meldete am Mittwoch, dass es in der in Wattenscheid einen Corona-Ausbruch gibt: Dort sind 22 Patienten und 20 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Ein weiterer Ausbruch wird aus der Augusta-Tagespflege in Bochum-Linden gemeldet. Das Gesundheitsamt hat sofort die nötigen Maßnahmen veranlasst.

Dienstag, 8. Dezember: Zahl der Covid-19-Kranken in Kliniken steigt auf 91

Seit Montag hat die Stadt elf Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in Bochumer Krankenhäusern registriert. Damit befinden sich nun insgesamt 91 Menschen in Krankenhäusern, 27 liegen auf Intensivstationen, davon müssen 25 beatmet werden.

Verstorben an Covid-19 ist ein 88-jähriger Mann, der im Ev. Klinikum Gelsenkirchen behandelt wurde. Außerdem starb im Knappschaftskrankenhaus eine 98-jährige Frau (die zwar infiziert war, aber nicht direkt durch das Virus zu Tode kam). Außerdem müssen sich derzeit 2218 Personen (+136) in häuslicher Quarantäne aufhalten. Insgesamt sind aktuell in Bochum 765 (-20) Personen positiv auf das neue Corona-Virus getestet.

Montag, 7. Dezember: Sieben-Tage-Inzidenz mit Jojo-Effekt

20 neue Coronainfektionen gibt es nach Auskunft der Stadt seit Sonntagmittag. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Fälle steigt damit auf 5714. 4877 Personen, 60 mehr als am Vortag, sind wieder gesund, 41 an Covid-19 und elf weitere mit Covid-19 sind gestorben.

Aktuell sind noch 785 Bochumerinnen und Bochumer mit dem Coronavirus erkrankt. Das sind 40 weniger als noch 24 Stunden zuvor. 80 Menschen liegen im Krankenhaus (+4), darunter 26 auf der Intensivstation. Auch das sind vier mehr als am Vortag. Von den 26 intensiv behandelten Patienten werden 24 beatmet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder deutlich gesunken: von 162,6 auf nun 151,9. Die Zahl der Menschen, die unter Quarantänebedingungen leben müssen, sinkt weiter – nun auf 2082. Insgesamt wurden seit März 38.401 Coronatests durchgeführt.

Sonntag, 6. Dezember: 74 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

74 neue Coronainfektionen gib es nach Auskunft der Stadt seit Samstagmittag. Insgesamt haben sich damit seit März 5694 Bochumerinnen und Bochumer mit dem Virus infiziert. 4817, drei mehr als am Samstag, sind wieder gesund, 41 an den Folgen von Covid-19 gestorben. Aktuell sind 825 Personen erkrankt, 71 mehr als am Vortag. 76 Menschen werden im Krankenhaus behandelt (+4), 22 davon auf der Intensivstation (+1). Die Neuinfektionsrate ist auf 162,6 gestiegen.

Samstag, 5. Dezember: Inzidenzwert sinkt leicht auf 156,4

Leicht gesunken ist nach Auskunft der Stadt die Neuerkrankungsrate gegenüber Freitag. Sie lag am Samstag bei 156,4 nach 158,3 am Vortag. Es gibt 39 neue nachgewiesene Corona-Fälle, die Gesamtzahl seit März steigt damit auf 5620. Genesen sind davon 4814 Personen (+79), verstorben sind 41 an und elf weitere mit Covid-19. Aktuell infiziert mit dem Coronavirus sind 754 Bochumerinnen und Bochumer, das sind 40 weniger als am Freitag. Im Krankenhaus werden 72 Personen behandelt (-2), davon 21 (+3) auf der Intensivstation.

Freitag, 4. Dezember: Inzidenzwert steigt auf 158,3

Auch am Freitag sind die Corona-Zahlen in Bochum deutlich angestiegen. 111 weitere Bochumerinnen und Bochumer wurden positiv getestet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 5581 Bürger nachweislich mit dem Virus angesteckt. Aktuell sind 794 Personen infiziert – 67 mehr als am Vortag. 74 Covid-19-Patienten müssen stationär in Krankenhäusern behandelt werden, davon 18 auf der Intensivstation. Der Inzidenzwert (Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) steigt von 143,2 auf 158,3. Nach zuletzt vier Toten in Zusammenhang mit Corona waren am Freitag keine weiteren Sterbefälle zu beklagen.

Donnerstag, 3. Dezember: Stadt meldet einen weiteren Corona-Toten

Die Stadt Bochum meldet einen weiteren Corona-Toten. Ein 78-jähriger Mann starb im Bergmannsheil infolge des Virus. Damit steigt die Zahl der Bochumer, die an bzw. mit Corona verstorben sind, auf 52.

Binnen 24 Stunden gab es 191 weitere, durch Tests bestätigte Corona-Fälle. Seit Beginn der Pandemie sind es in Bochum damit 5470. Aktuell sind 727 Frauen und Männer infiziert: 21 mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert ist leicht gesunken: von 155,6 auf 143,2.

Mittwoch, 2. Dezember: Vier weitere Todesfälle zu beklagen

Das gab es seit Beginn der Pandemie noch nie: Die Stadt Bochum meldet binnen eines Tages vier weitere Corona-Todesfälle. Drei Männer, allesamt über 80 Jahre, starben infolge von Covid-19 im St.-Josef-Hospital. In einem Wittener Krankenhaus ist der Tod einer 69-jährigen Bochumerin zu beklagen, die mit dem Virus infiziert war. Die Zahl der an Covid-19 verstorbenen Bochumerinnen und Bochumer steigt damit auf 40. Hinzu kommen elf Frauen und Männer, die nicht an, aber mit Corona gestorben sind.

Gleichfalls binnen 24 Stunden gibt es in Bochum 100 weitere durch Tests bestätigte Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl steigt damit auf 5369. Aktuell sind 706 Bürgerinnen und Bürger infiziert – fünf mehr als am Dienstag. 4612 Personen (plus 91) gelten als genesen. Der Inzidenzwert steigt von 143,8 auf 155,6.

Dienstag, 1. Dezember: Inzidenzwert steigt wieder an

Nach Tagen leichter Entspannung ist der Corona-Inzidenzwert in Bochum am Dienstag wieder deutlich gestiegen: von 119,3 auf 143,8. Binnen 24 Stunden meldete das Gesundheitsamt 119 weitere bestätigte Fälle. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 5269 Bochumerinnen und Bochumer mit dem Virus angesteckt. Lichtblick: Aktuell verzeichnen die Gesundheitsbehörden 701 Infektionen: 127 weniger als am Vortag. Etwas entspannt hat sich die Situation in den Kliniken. 74 Covid-Patienten (neun weniger als am Montag) müssen stationär behandelt werden, davon 22 auf der Intensivstation. Weitere Todesfälle sind nicht zu beklagen: 37 Menschen sind bisher an Covid-19 und weitere zehn mit Covid-19 gestorben.

