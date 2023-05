Keine Einigung: Darum gibt's kein Public Viewing in Dortmund

Beim Pokal-Endspiel 2017 hatte es eine Fanmeile gegeben. Public Viewing gab's gleich an mehreren Stellen. 2023 wird es damit nichts – was auch die Dortmunder Schausteller ärgern dürfte. (Archivbild)

Dortmund. Ganz Dortmund freut sich auf die BVB-Meisterfeier. Aber eins vermiest die Stimmung: Es gibt kein Public Viewing – nicht mal auf dem Alten Markt.

Kein zentrales Public Viewing am letzten Bundesliga-Spieltag in Dortmund? Dafür haben viele BVB-Fans kein Verständnis. "Eines Meisters nicht würdig", schreibt ein Fan im schwatzgelb.de-Forum. "Selbst Gelsenkirchen hätte das besser hinbekommen", meint ein anderer. Andere Kommentare sind weit weniger zahm. Auch auf Facebook geht es heißt her.

Viele Kommentare richten sich gegen die Stadt Dortmund. Andere nehmen die Verwaltung in Schutz und wettern stattdessen gegen Streaming-Anbieter Sky. Ohnehin seien viele mit den rigiden Sky-Regeln und den hohen Preisen unzufrieden, heißt es in vielen Kommentaren.

OB Westphal: "Mit Sky nicht möglich, die Rechte abzustimmen"

In der Pressekonferenz zur Meisterfeier-Planung schob Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal ganz klar Sky den Schwarzen Peter zu: "Es war mit Sky nicht möglich, die Rechte so abzustimmen, dass es einen Übertragungsweg gegeben hätte", umschreibt er das Problem. Heißt: keine Lizenz, kein Public Viewing. "Sowohl der BVB als auch wir haben alles versucht, das mit Sky zu klären. Es gibt offenbar unterschiedliche Sichtweisen, wann sich was rechnet."

Auch dem BVB sei kein Public Viewing möglich gewesen. Dabei hätte man das Stadion locker viermal füllen können – vor Ticketanfragen konnte sich der Verein kaum retten. BVB-Organisationsleiter Christian Hockenjos: "Wir hätten gut und gerne 300.000 Tickets verkaufen können." Allein für die Pressetribüne (194 Plätze) habe es über 800 Akkreditierungsanfragen gegeben.

Alter Markt: Draußen keine Übertragung, um Gedränge zu vermeiden

Dann müssen Fans ohne Stadion-Ticket eben dezentral gucken, meint OB Westphal leichthin. "In der Pandemie haben die Leute auch in ihren Gärten und zuhause gefeiert – das ging wunderbar", meint er und warnt: "Es braucht niemand in die Stadt zu gehen in der Erwartung, er fände da einen Public-Viewing-Platz. Es wird dieses Angebot nicht geben."

Auch auf dem Alten Markt mit seinem vielen Sky-Kneipen gibt es kein zentrales Rudelgucken. Westphal: "Wir haben es mit den Gastronomen so geregelt, dass wir kein zusätzliches Angebot draußen haben." Hier liegt's offenbar nicht an Sky, sondern am Konzept: nicht zu viele Menschen an einen Ort ziehen, um Gedränge zu vermeiden. Die Innenräume der Kneipen ließen sich eben einfacher managen, wenn es zu voll werde, so Westphal. "Irgendwann ist halt zu – das ist so." Allerdings gebe es auch für den Alten Markt selbst ein Sperrkonzept: Wird es zu voll, kommt niemand mehr rein.

Aufruf: Schaut euch das Spiel Zuhause oder im Kleingarten an

Viele (nicht alle) Gastronomen hätten dafür Verständnis, erklärt OB Westphal weiter. Schließlich sei ihnen noch die Situation auf Hansaplatz und Markt von 2011/2012 in Erinnerung. Damals sei es an einigen Stellen kritisch eng geworden.

Mit ihrem Aufruf "schaut das Spiel zuhause und kommt nicht in die Stadt" will die Stadt also auch Chaos und gefährliche Enge vermeiden. Ob das funktioniert wird sich am Samstag zeigen.

