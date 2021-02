Drosten: Erst impfen, dann den Lockdown lockern

An Rhein und Ruhr. Eine schnelle Öffnung würde der Wirtschaft mehr schaden als nutzen, so Drosten. Der Berliner Virologe äußerte sich vor der Ärztekammer Nordrhein.

Der Berliner Virologe Christian Drosten hat vor einer schnellen Rücknahme der Lockdown-Regeln auch bei sinkenden Infektionszahlen gewarnt. Die Aufhebung des Lockdowns müsse einher gehen mit einer möglichst schnellen Impfung auch der 40-60-Jährigen. „Dabei haben wir auch die Wirtschaft im Blick“, betonte er am Dienstagabend als Festredner der Ärztekammer Nordrhein.

Angesichts der Zunahme der rund ein Drittel ansteckenderen englischen Corona-Variante käme es bei einer Coronawelle selbst nach einer Impfung der Risikogruppen bei den Menschen zwischen 40 und 60 in Deutschland zu rund 1,2 Millionen ernsthaften Erkrankungen und rund 12.000 Todesfälle. „Das bedeutet, dass in dieser Altersgruppe jeder jemanden kennt, der zumindest sehr ernsthaft erkrankt.“ Eine solche Krankheitswelle in der erwerbstätigen Bevölkerung hätte weit schwerwiegender Auswirkungen als eine Fortsetzung zumindest einiger Infektionsschutzmaßnahmen. Es müsse einen fließenden Übergang zwischen der Aufhebung der Kontaktsperre und dem Einsetzen des Impfschutzes geben.

Schon Ende Januar hatten sechs Prozent die englische Covid-Variante

Drosten sprach im Rahmen der - in diesem Jahr erstmals im Internet ausgerichteten - Jörg-Dietrich-Hoppe-Vorlesung, die seit 2013 im Gedenken an den ehemaligen Präsidenten der Ärztekammer Nordrhein und der Bundesärztekammer ausgerichtet wird. Er berichtete, dass bei Nachtestungen von Ende Januar in ganz Deutschland genommenen, positiven Covid-Tests bereits in knapp sechs Prozent der Fälle die englische Variante gefunden worden sei. Diese Untersuchungen würden jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus wiederholt, er rechne mit einem raschen Anstieg. „Daher ist der Zielwert von 50 bei der Inzidenz auch im März kaum erreichbar.“

Seit Anfang der Woche sind die Impfzentren, wie hier in Mülheim, geöffnet. . Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Neben der Virusvariante gebe es aber noch eine weitere wichtigere Botschaft aus England: Es zeige sich, dass Schulschließungen einen sehr deutlichen Effekt auf die Virusverbreitungen haben. Schulklassen könnten sehr wohl Infektionscluster sein. Er empfahl: Wenn Schüler positiv getestet würden, sollten die Klassen komplett in eine Kurz-Quarantäne - nach fünf Tagen könne man bei negativen Schnelltests die Lerngruppe wieder öffnen. Eine solche Quarantäne sei weit sinnvoller als die Familien der betroffenen Schüler in Quarantäne zu schicken.

Impfung sei große logistische Herausforderung für die Ärzteschaft

Drosten sprach von einer großen, logistischen Herausforderung für die Ärzteschaft, wenn im zweiten Quartal große Mengen Impfstoff zur Verfügung stehen. Dann gehe es darum, möglichst schnell große Teile der Bevölkerung zu impfen. Drosten zeigte sich zuversichtlich, dass sowohl die RNA-Impfstoffe wie die Biontech und Pfizer als auch die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson&Johnson einen guten und auch längerfristigen Schutz bieten werden, auch gegen mögliche weitere Mutationen des Virus.

Die Daten aus Israel, wo bereits die Hälfte der Bevölkerung über einen Impfschutz verfügt, zeigten einen deutlichen Rückgang der Infektionszahlen, vor allem aber blieben schwere Erkrankungen aus. Künftig werde es durchaus weitere Coronawellen geben, diese aber würden dann bei Geimpften verlaufen wie eine saisonale Erkältungswelle. Es sei allerdings wichtig, auch Kinder und Jugendliche vor dem Virus zu schützen, da müsse bei der Zulassung der Impfstoffe dringend nachgebessert werden - bislang sind die Substanzen sämtlich für Kinder nicht zugelassen.