Frau stirbt bei Brand von Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die Feuerwehr war Mittwochfrüh in den Stadtteil Horst gerufen worden. Sie spricht von einer dramatischer Evakuierung mit zwölf Verletzten.

Bei einem Wohnhausbrand in Gelsenkirchen ist am frühen Mittwochmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Sie zählt zu den 13 Bewohnern, die die Feuerwehr über Leitern aus dem Haus retten musste. Das Feuer war den ersten Informationen vom Morgen nach offenbar im Treppenhaus ausgebrochen.

Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen auf Anfrage. Die Rettung der Bewohner sei zum Teil „dramatisch“ gewesen. So hätten Hausbewohner ein Baby in einer Pastiktüte der Feuerwehr angereicht; die Mutter soll sich an einem Bettlaken notdürftig gesichert wegen des Feuers auf das Dach eines Anbaus im Hinterhof gerettet haben. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner über Leitern über die Vorder- und die Hinterseite des Gebäudes.

Wohnungsbrand in Gelsenkirchen: Frau starb auf Weg ins Krankenhaus

Um 4 Uhr war die Feuerwehrzu dem viereinhalb geschossigen Wohn- und Geschäftshaus in der Markenstraße im Stadtteil Horst gerufen worden. Als die Rettungskräfte eintrafen, sei das Treppenhaus komplett verraucht gewesen. Fotos zeigen, dass die hölzerne Treppe des Altbaus gebrannt haben muss; sie war stark verkohlt.

Die Frau sei bereits erheblich verletzt aus dem Haus geborgen worden, hieß es bei der Feuerwehr. Ein Notarzt habe versucht, sie wiederzubeleben, sagte der Feuerwehrsprecher: „Sie starb aber im Krankenwagen auf dem Weg zum Krankenhaus.“ Insgesamt seien sechs der Evakuierten verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Sechs weitere, die die Feuerwehr als leicht verletzt bezeichnete, hätten es abgelehnt, sich in Krankenhäuser bringen zu lassen, sagte der Sprecher.

Haus ist vorerst nicht bewohnbar

Nachbarhäuser seien durch den Brand nicht gefährdet gewesen, berichtete der Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Gegen 6 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen, der Einsatz lief am Morgen aber noch weiter: „Es sind noch Nachlöscharbeiten nötig“, sagte der Sprecher. Nähere Angaben zum Gebäude waren am Morgen noch offen. >> Auch interessant:Brand in Gelsenkirchern Kfz-Werkstatt in Rotthausen

Zur Brandursache gab es am Morgen noch keine Einschätzungen. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar, hieß es bei der Feuerwehr. Die Bewohner seien vorläufig anderweitig untergebracht. Ob und wann sie zurückkehren können, war am Morgen noch offen.

Wir berichten weiter.

(dae)

