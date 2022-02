Energiekosten dürfen nicht Millionen in die Armut treiben

Rapide steigende Preise treffen diejenigen hart, die am wenigsten haben. Deshalb muss es akute Hilfen geben - und ein Überdenken der Energiewende

Noch ist Corona das dominierende Thema im Alltag. Doch je mehr die Pandemie ihren Schrecken verliert, desto stärker rückt die hohe Inflation in den Vordergrund. Alles wird teurer, jeder merkt es. Die Preise für Strom, Gas, Öl, Sprit und Lebensmittel steigen unaufhaltsam, ein durchschnittlicher „Musterhaushalt“ muss pro Jahr mit Mehrkosten von rund 2000 Euro für Strom, Heizen und Mobilität rechnen.

Zugleich verliert das oft mühsam Ersparte wegen der Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank seit Jahren an Wert. Das ist sozialer Sprengstoff, denn die Inflation von rund fünf Prozent, die zur Hälfte auf die Energiepreise zurückzuführen ist, belastet viele Menschen schwer. Diejenigen, die am wenigsten haben, sind am stärksten betroffen: Empfänger von Sozialleistungen, Rentnerinnen und Rentner, Studierende und Geringverdiener, die im Alltag bisher gerade so über die Runden kommen.

Im Ruhrgebiet ist jeder dritte Vollbeschäftigte betroffen

Mehr als 20 Prozent der in Vollzeit Beschäftigten können sich mit ihrer Arbeit den Lebensunterhalt gerade so leisten, hierzu gehören in Deutschland zum Beispiel etwa 50.000 Menschen im Friseurhandwerk. In Teilen des Ruhrgebiets, aber auch in den ostdeutschen Bundesländern, ist fast jeder dritte Vollzeit-Beschäftigte betroffen. Bleiben die Preise so hoch, werden auch diese Menschen zu Empfängern von Sozialleistungen. Deshalb erhöhen die Verbraucherpreise die Angst vor Armut und treffen derzeit auf eine Gesellschaft, die nach zwei Corona-Jahren ohnehin verunsichert und genervt, zum (kleinen) Teil gar radikalisiert ist.

Diese soziale Gemengelage hat in der Politik zu Recht Alarm ausgelöst. Die NRW-Landesregierung aus CDU und FDP brachte in dieser Woche eine Bundesratsinitiative ein, um über eine Senkung der Energiesteuern für Entlastungen zu sorgen. Der SPD-Arbeitnehmerflügel, die Gewerkschaft Verdi und aktuell Klimaschutz-Minister Habeck (Grüne) plädieren für Einmalzahlungen, die sich etwa an der Zahl von Kindern orientieren, um vor allem Familien zu unterstützen.

Schnelle finanzielle Hilfen sind dringend geboten

Die Erkenntnis, dass Hilfen nötig sind, scheint sich parteiübergreifend durchzusetzen. Das ist richtig, weil es hier um Bedürfnisse des täglichen Lebens und eine entsprechende sozialpolitische Verantwortung geht. Auch dürfte die NRW-Landtagswahl im Mai eine erhebliche Motivation für alle Parteien sein. Ob die Hilfen über steuerliche Entlastungen oder Einmalzahlungen erfolgen, ist letztlich eine politische Entscheidung. Die direkte Unterstützung hat den Vorteil, dass sie zielgenau und ohne Streuung erfolgt, anders als etwa bei Steuersenkungen.

Sind wir bei der Energiewende auf dem richtigen Weg?

Fernab von den Akutmaßnahmen wegen des derzeitigen Preisanstiegs drängt aber auch die Frage nach dem künftigen deutschen Energie-Mix wieder in den Vordergrund. Energieversorgung soll umweltschonend, verlässlich und bezahlbar sein. Das bleiben die zentralen Anforderungen.

Doch was bedeutet das für den schleppenden Ausbau der erneuerbaren Energien? Für den ebenfalls langsamen Leitungsbau? Für die europäische Atomkraft-Diskussion? Für die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die uns derzeit ängstlich bis hilflos auf die Gaspipeline Nord Stream 2 und die Ukraine-Russland-Krise blicken lässt? Die aktuell hohen Preise richten den Fokus erneut auf die Zukunft der Energiewende, sprich der künftigen Energieversorgung. Diese braucht jetzt überzeugende Antworten und einen gesellschaftlichen Konsens, weil sie nur dann erfolgreich sein kann.

