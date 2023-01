Feuer und Flamme: Diese Einsätze sind in Folge vier zu sehen

Bochum. Die ersten drei Folge der sechsten Staffel der Serie Feuer und Flamme ist in der WDR-Mediathek zu sehen. Diese Bochumer Einsätze werden gezeigt.

Die sechste Staffel der WDR-Serie Feuer und Flamme hat begonnen: Seit Montagabend, 2. Januar, ist die erste Folge in der Mediathek zu sehen. Gedreht wurde an insgesamt 50 Tagen in Bochum – jeweils 24 Stunden am Stück. Wir verraten, welche Einsätze zu sehen sind – und wie es danach weiterging.

Feuer und Flamme: Diese Einsätze sind in der vierten Folge zu sehen

Gleich mehrere Notrufe haben im Mai 2022 den Brand eines Wohnmobils in Grumme gemeldet. Den Einsatz hat das WDR-Team begleitet, er wird in der vierten Folge der sechsten Staffel von Feuer und Flamme gezeigt. Als die Feuerwehr Bochum zur Löschung eintrifft, schlagen aus dem Camper bereits große Flammen. Zwei Trupps waren unter Atemschutz im Einsatz. Wie der Einsatz weiterging,

Im Mai 2022 musste die Feuerwehr zu einem Einsatz ausrücken, bei dem ein Wohnmobil gebrannt hat. Die Löscharbeiten sind bei Feuer und Flamme zu sehen. Foto: Feuerwehr Bochum

Auch der nächste Einsatz hat es in sich: Eine Frau verunglückt und wählt die 112. Während des Notrufs wird sie ohnmächtig. Der Leitstellendisponent muss ihr Handy orten und die Einsatzkräfte zu der verletzten Frau mitten in einem Waldstück navigieren. Außerdem zu sehen: und ein Einsatz des Rettungsdienstes bei einer Seniorin, die ihre Beine nicht mehr spüren kann.

Feuer und Flamme: Diese Einsätze sind in der dritten Folge zu sehen

Einen langen Einsatz im Untergrund des Westparks beschreibt die Feuerwehr Bochum in der dritten Folge der Doku-Serie Feuer und Flamme. Anrufer hatten im Juni 2022 gemeldet, dass ein Kind im unterkellerten Bereich des Westparks festsitzen sollte. Die Feuerwehrkräfte durchsuchten die Keller.

Bei einem weiteren Einsatz wurde die Feuerwehr zu einem Laubenbrand alarmiert.

Feuer und Flamme: Diese Einsätze sind in der zweiten Folge zu sehen

Ein Blitzeinschlagzu einem Dachstuhlbrand geführt. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Die Feuerwehr erzählt von einem Einsatz im Bochumer Hauptbahnhof. Dort steckte damals ein Kind im Geländer fest. Mit viel Geschick konnten Feuerwehrleute den Jungen befreien.

Außerdem werden – erstmals wie es heißt – gegeben.

Feuer und Flamme: Einsätze in Bochum, die in der ersten Folge gezeigt werden

„Hier ist irgendwas explodiert in der Wohnung gegenüber. Es brennt, die Frau ruft um Hilfe“, schildert eine Frau, die den Notruf der Feuerwehr Bochum gerufen hat. Nur wenige Momente später machen sich die Einsatzfahrzeuge auf den Weg zu dem betroffenen Mehrfamilienhaus an der Krachtstraße.

Es ist der erste Einsatz, der in Folge eins der sechsten Staffel von Feuer und Flamme zu sehen ist. Ein Akku ist in einer Wohnung explodiert, eine Nachbarin bemerkte am frühen Dienstag um 6.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss. Als die Feuerwehr eintrifft, haben bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen, die 36 Einsatzkräfte beginnen mit den Löscharbeiten, die nach etwa eineinhalb Stunden beendet sind.

WDR begleitet Feuerwehr Bochum zu tödlichem Verkehrsunfall

Nach einem deutlich belangloseren Einsatz – die Feuerwehr rückt aus, weil sie zu einem qualmenden Papierkorb gerufen wird – wird es ernster: Das Kamerateam begleitet die Einsatzkräfte zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Bochum-Werne.

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Auto mit dem Aufliege reines abgestellten Lkw kollidiert. Der 20-jährige Fahrer konnte den Unfallwagen eigenständig verlassen, für den Beifahrer (26) kam jede Hilfe zu spät. Schnell besteht der Verdacht auf ein illegales Autorennen. Ende November 2021 wird der Fahrer verurteilt.

Die Folgen von der WDR-Doku-Serie Feuer & Flamme sind montags um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen sowie in der Mediathek der ARD zu sehen: www.ardmediathek.de

