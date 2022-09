Flugzeugabsturz in Duisburg: Identität der Opfer ist geklärt

Duisburg. Beim Flugzeugabsturz am Flic-Flac-Zelt sind ein Fluglehrer und ein Dortmunder gestorben. Ermittlungsergebnisse, Augenzeugenberichte, Reaktionen.

In Duisburg ist am Sonntag ein Kleinflugzeug in der Nähe des Hauptbahnhofs abgestürzt. Die beiden Insassen (54, 77) sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. Das Flugzeug war um etwa 14.50 Uhr auf dem Parkplatz des Zirkus Flic Flac aufgeschlagen – die 15-Uhr-Vorstellung hatte 700 Zuschauer. Am Montag hat die Staatsanwaltschaft Details zu den verstorbenen Insassen des Fliegers bekannt gegeben.

Kleinflugzeug in Duisburg am Sonntag , 4. September abgestürzt

in Duisburg am , 4. September abgestürzt Ultraleichtflugzeug kracht gegen 14.50 Uhr auf Parkplatz des Zirkus Flic Flac

Die beiden Insassen sterben: ein Fluglehrer aus Bottrop (54) aus Bottrop , ein 77-Jähriger aus Dortmund

, ein Keine weiteren Verletzten – Flic-Fla-Show wurde nicht angebrochen

Flugzeug stürzte nur 100 Meter vom Zirkuszelt entfernt und 50 Meter vor Biergarten ab

und 50 Meter vor Biergarten ab Kleinflugzeug und acht Autos brannten komplett aus

komplett aus Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU): Unglücksmaschine ist Ultraleichtflugzeug des Typs Flight Design CTSW

des Typs Augenzeugen berichten von Kurswechsel kurz vor Absturz

+++ Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: +++

Duisburg: Kleinflugzeug stürzt auf Flic-Flac-Parkplatz – Updates vom Montag, 5. September:

18.15 Uhr: Nach dem Absturz des Ultraleichtflugzeugs diskutiert die Fliegerszene, warum es trotz des Rettungssystems der Flight Design CTSW zum Unglück kam. Mehr zum Thema:

Warum Ultraleichtflugzeuge so beliebt sind –

Darum sind die Luftsportfreunde Wesel-Rheinhausen besonders bestürzt –

Verhinderte der Pilot eine Katastrophe mit vielen Toten?

17.30 Uhr: Hat der Pilot der Unglücksmaschine am Zirkus Flic Flac mit einem Manöver gezielt eine Katastrophe verhindert? Warum ein Augenzeuge das vermutet,

16 Uhr: Eine Zusammenfassung zum Stand der Dinge: Nach dem tödlichen Flugzeugunglück in Duisburg geben Untersuchungen und die Obduktion Hinweise auf Flugzeugtyp, Insassen und zur Unglücksursache –

Todesopfer: Fluglehrer (54) hatte Büro am Flugplatz Schwarze Heide

15.30 Uhr: Der 54-jährige Fluglehrer stammt nach ersten Erkenntnissen aus Kirchhellen. Er hatte ein Büro am Flugplatz Schwarze Heide. Hier bot er Rundflüge, Luftaufnahmen und Pilotenausbildungen an. Außerdem flog er mit Werbe-Bannern umher, allerdings nicht für das Sommer-Gastspiel des Zirkus Flic Flac – dafür ging ein Pilot aus Marl in die Luft, berichtet Flic-Flac-Sprecher Michael Mohr.

14 Uhr: Abschleppwagen räumen nach und nach den Parkplatz neben dem Flic-Flac frei. Viele Autos sind so zerstört, dass sie nur mit einem Kran auf eine Ladefläche gehoben werden können. Damit sie unterwegs nicht ihre Einzelteile verlieren, bekommen sie für die Fahrt eine Verhüllung, erklärt einer der Abschlepper und wirft Reste von Reifen, geschmolzene Kabel und Stücke einer Stoßstange in den Torso eines Autos.

Das Auto, das die meiste Wucht des Absturzes abbekam ist kaum noch halb so groß wie zuvor. Das Dach ist fast bis zum Boden eingedrückt, eine Wagenmarke kaum zu erahnen.

Parallel kratzen die Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen die letzten Reste des Flugzeugs vom Boden, mit vollem Körpereinsatz zerren sie geschmolzenen Kunststoff vom Schotter ab. Mit vollen Händen werfen sie Schutt und Asche in einen kleinen roten Container. Viel ist nicht übrig geblieben nach dem Feuer. Haben Sie überhaupt was finden können? „Quasi nichts“, sagt einer durch seine Gasmaske. Man habe alles fotografiert, dokumentiert und werde das nun analysieren.

Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen kontrollieren die Trümmer des verunglückten Flugzeugs am alten Güterbahnhof in Duisburg auf Hinweise zur Absturzursache. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die Identität der beiden Opfer ist geklärt

12.30 Uhr: Inzwischen ist ziemlich klar, wer die Opfer des Unglücks sind: Ein 54-jähriger Mann aus Bottrop und ein 77-Jähriger aus Dortmund. DNA-Tests sollen letzte Zweifel beseitigen, aber Angehörige hatten sie bereits als vermisst gemeldet.

Die beiden waren am Sonntag gegen 14 Uhr vom Flugplatz Schwarze Heide in Hünxe gestartet, um einen Rundflug über Duisburg zu machen, sagt Staatsanwältin Jill Mc Culler. Wer von den beiden geflogen ist, sei noch unklar. Der 54-Jährige sei Fluglehrer gewesen und deshalb sei denkbar, dass der Ältere im Rahmen einer Flugstunde an Bord war.

Das jüngere Opfer sei einem Verbrennungstrauma erlegen, das ältere einem Poli-Trauma, also multiplen Verletzungen.

Zur Absturz-Ursache werde es weitere Ermittlungen geben. Ein gesundheitliches Problem der Insassen habe man durch die Obduktion jedoch weitgehend ausschließen können, so Mc Culler. Toxikologische Untersuchungen sollen allerdings noch folgen. Damit wird obligatorisch in Blut, Urin oder Haaren auf Alkohol, Medikamente oder Betäubungsmittel getestet.

Flight Design CTSW: Mehrere dieser Flieger starteten vom Flugplatz Schwarze Heide

12 Uhr: Vom Flugplatz Schwarze Heide in Hünxe sind am Sonntagnachmittag mehrere Ultraleicht-Flugzeuge vom Modell der Unglücksmaschine gestartet. Dies teilt eine Mitarbeiterin auf Nachfrage der Redaktion mit. Eines dieser Kleinflugzeuge sei nicht zurückgekehrt. Es sei jedoch noch unklar, ob es sich dabei um die abgestürzte Maschine handelt.

11 Uhr: In praller Sonne arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen in den Trümmern. Sie tragen weiße Schutzanzüge, schützen sich mit Gasmasken. „Wenn Kohlefaserverbundstoffe verbrennen, bilden sich feine, lungengängige Fasern“, erklärt einer von ihnen. Die wollen sie nicht einatmen bei der Arbeit, denn „wir wühlen uns da jetzt durch und hoffen, Ansatzpunkte zu finden.“ Das Flugzeug sei zwar „erheblich zerstört“, es gebe aber Bauteile, die zur Analyse taugen.

Zuvor war bereits die Luftqualität auf dem Gelände geprüft worden. Es stinkt immer noch heftig am Absturzort, gesundheitsgefährdend scheint es auf dem Parkplatz aber nicht zu sein.