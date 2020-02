Fotobeweis löst Rätsel um die Uhr

Hatte das Bahnhofsgebäude eine Turmuhr, oder etwa doch nicht, rätselte Besitzer Lothar G. Stalter kurz nach dem Kauf des Hauses. Heute befindet sich an der Stelle, an der eine Uhr gewesen sein könnte, nur eine verputzte Fläche. Alte Pläne zum Bau des Gebäudes zeigen durchaus eine Uhr. „Aber von innen ist nichts zu erkennen, dass es dort mal ein Uhrwerk oder so etwas gab“, sagte Stalter.

Doch Holger Wosnitza lieferte einst den Fotobeweis: Die Uhr war da. Aus dem Jahr 1870 stammt das Beweisstück, dass Wosnitza im Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin aufgespürt hatte. Das Bild zeigt eindeutig ein Ziffernblatt mit Zeigern.

„Es war ein Glücksgriff, dass das Bild in Berlin zu finden war“, sagte Wosnitza damals. Die Universität hatte im Internet ein Verzeichnis historischer Bilder bereitgestellt. Er erklärte, dass er zunächst gar nicht auf die Uhr geachtet habe. Erst später habe er sich die Reproduktion genauer angeschaut.