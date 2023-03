Freudenberg: Weibliche Leiche im Wald bei Hohenhain gefunden

Die Polizei setzte die Suche nach der vermissten 12-Jährigen in Freudenberg am Sonntag fort. Dabei wurde eine weibliche Leiche gefunden – um wen es sich handelt, ist aber noch unklar.

Hohenhein. Die Polizei hat eine leblose weibliche Person in einem Wald bei Freudenberg gefunden. Ob es die vermisste 12-Jährige ist, ist noch unklar.

Die Polizei hat eine leblose weibliche Person in einem Waldstück im Freudenberger Ortsteil Hohenhain entdeckt. Ob es sich um das 12-jährige Mädchen handelt, das seit Samstagabend (11. März) vermisst wird, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Bereits gestern Abend startete eine großangelegte Suchaktion nach der 12-Jährigen. Sie war zuletzt gegen 17.30 Uhr in der Kleintirolstraße in Freudenberg gesehen worden. Von dort wollte sie zu Fuß zu ihrer Wohnanschrift in die Tillmann-Siebel-Straße gehen. Dort kam sie jedoch nicht an. Zunächst fand die Suche durch die Eltern statt, dann wurde die Polizei hingezogen, doch die Suchmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Polizei und weitere Kräfte suchen nach der vermissten 12-Jährigen in Freudenberg. Foto: Kai Osthoff

Die Polizei wurde bei der Suche von externen Kräften, zum Beispiel der Feuerwehr, unterstützt. Mit einem Polizeihubschrauber samt Wärmebildkamera und zwei Drohnen der Siegener Ortsgruppen der DLRG und des THW wurde das Gebiet aus der Luft abgesucht. Außerdem kamen zwei Suchhunde zum Einsatz. Am Sonntag stießen vormittags Kräfte einer Einsatzhundertschaft der Kölner Bereitschaftspolizei hinzu.

Weiterhin hoffen die Beamten auf Hinweise von Zeugen, die die 12-Jährige seit ihrem Verschwinden gesehen haben. Sie wird beschrieben als etwa 1,59 Meter groß mit langen dunkelblonden Haaren und blaugrauen Augen. Sie trug zuletzt einen braunen Pullover, eine schwarze Daunenjacke bis zur Hüfte, blaue Jeans und weiße Turnschuhe (entweder Nike oder Puma). Sie hatte einen schwarzen Rucksack mit großem weißem Nike-Zeichen dabei, im Rucksack befand sich eine graue Jogginghose.

Bilder der Vermissten gibt es im Fahndungsportal der Polizei NRW. Hinweise nimmt die Polizei in Siegen unter 0271/7099-4100 entgegen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den IKZ-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: IKZ-Home