Gelsenkirchen: Hass-Demo gegen Israel in der Innenstadt

Gelsenkirchen. In der Gelsenkirchener Innenstadt haben am Mittwochabend 180 Menschen gegen Israel demonstriert. Der Protestzug wurde von der Polizei gestoppt.

Anlässlich des blutigen Nahost-Konflikts zwischen Israel und extremistischen Palästinensern hatten sich in Gelsenkirchen am Mittwochabend, 12. Mai, etwa 180 Menschen zu einer Demonstration versammelt. Fahnenschwenkend und „Kindermörder Israel“ skandierend zog der Protestzug gegen 17.40 Uhr über den Bahnhofsvorplatz in Richtung Synagoge. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat auf seinem Twitter-Profil auch ein Video davon veröffentlicht.

Die Polizei sprach von einer Spontanversammlung – wer initiativ zu der Veranstaltung aufgerufen hatte, ist laut Polizei unklar. Geprüft wird der Straftatbestand der Volksverhetzung.

Polizeikräfte stoppen Protestler an der Gildenstraße in Gelsenkirchen

Nach Angaben der Gelsenkirchener Polizei sind die Demonstrierenden auf Höhe der Volksbank an der Ecke Gildenstraße/Kirchstraße in der Altstadt von Einsatzkräften gestoppt worden. Die jüdische Synagoge befindet sich in der Nähe an der Georgstraße. Der Demonstrationszug machte kurz darauf kehrt und zog über die Bochumer Straße zum Wissenschaftspark an der Munscheidstraße in Ückendorf. Nach einer Abschlusskundgebung löste sich die Demonstration auf.

Auch nach dem Ende der Demonstration gegen 19.40 Uhr sorgte die Polizei im Bereich der Altstadt für Sicherheit und Ordnung. Bei dem Einsatz seien auch "Einsatzmehrzweckstöcke" benutzt worden, heißt es seitens der Polizei. Verletzt worden sei nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

In der Nacht zuvor waren vor Synagogen in Münster und Bonn israelische Flaggen angezündet worden. Die Landesregierung habe daraufhin zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). „Wir haben den Schutz an allen herausragenden jüdischen Orten erhöht.“ Für alle anderen jüdischen Objekte laufe „eine aktuelle Beurteilung der Gefährdungslage“.

Massiver Raketenbeschuss aus Palästina auf Israel

Seit Montagabend beschießen militante Palästinenser Israel massiv mit Raketen. Dabei sind bislang fünf Menschen getötet und mehr als 200 weitere verletzt worden. Israels Armee reagiert darauf nach eigenen Angaben mit dem umfangreichsten Bombardement seit dem Gaza-Krieg von 2014. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza beträgt die Zahl der seit Montag getöteten Palästinenser 65 - darunter 16 Kinder und fünf Frauen. 365 Menschen seien verletzt worden.

