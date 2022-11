Glühwein-Rabatt? – So geht's beim Dortmunder Weihnachtsmarkt

Dortmund. Endlich geht's wieder los! Heute startet der Weihnachtsmarkt in Dortmund – und wer nicht mit dem Auto bis in die Innenstadt fährt, kann sparen.

Nach zwei Jahren Corona startet am Donnerstag (17. November) endlich wieder der Dortmunder Weihnachtsmarkt ohne Einschränkungen. Da kann es schnell voll werden in der Weihnachtsstadt! Deshalb gibt's an Wochenenden ein besonderes Nahverkehrs-Angebot, das vor allem für auswärtige Gäste attraktiv ist.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Parken, Bahnfahren und Rabatt

Das Angebot: Parkticket, Bahnticket und Rabattkarte für 7 Euro – und zwar für ein Fahrzeug und bis zu acht Personen! So geht's:

auf den großen Parkplatz Remydamm fahren (zwischen Westfalenpark und Westfalenhalle)

fahren (zwischen Westfalenpark und Westfalenhalle) Parkticket für 7 Euro ziehen

für 7 Euro ziehen mit bis zu acht Wagen-Insassen (es kann ja auch ein Minivan sein) mit der U45 fahren

fahren Stadtgarten , Kampstraße oder Hauptbahnhof aussteigen

, oder aussteigen an Weihnachtsmarktbuden bei Speisen und Getränken 10 Prozent sparen

Um das Angebot zu nutzen, müsse man nur das an diesem Tag gültige Parkticket vorzeigen, heißt es. Allerdings gilt das Ticket noch nicht am ersten Markt-Wochenende, sondern erst ab 25. November – jeweils einen Tag lang (freitags, samstag oder sonntags).

Das hat allerdings auch einen Nachteil: das Wechselgeld! Bei 2,70 statt glatten 3 Euro für einen Glühwein dauert's vielleicht ein bisschen länger.

DSW21: Stadtbahnen teils im 5-Minuten-Takt

Um den Verkehr möglichst aus der Innenstadt herauszuhalten und volle Bahnen zu vermeiden, fahren zudem mehr Bahnen: Alle Linien fahren werktags bis 20 Uhr im 10-Minuten-Takt (außer der U41 zwischen Brechten und Brambauer). Die U43 fährt zwischen Stadtmitte und Brackel sogar im 5-Minuten Takt. Zudem sind die Bahnen zu Stoßzeiten länger.

Neues Pakleitsystem zeigt Parkplätze und Stau in Dortmund

Wer trotzdem mit dem Auto direkt in die Innenstadt fahren will (was definitiv nicht ratsam ist), kann sich am neuen Parkleitsystem der Stadt Dortmund orientieren – online auch vor Abfahrt. Schon an den großen Zufahrtsstraßen nach Dortmund zeigen die neuen riesigen Info-Tafeln die aktuelle Parkplatz-Kapazität, Staus und Alternativen an.

