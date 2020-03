Baumbesetzung: Hambi Potter hat die Alte Eiche verlassen

Castrop-Rauxel/Datteln Baumbesetzer Hambi Potter will sich weiter in Castrop-Rauxel und Umgebung engagieren - unter anderem gegen den Betrieb des Kraftwerks Datteln IV.

Er hat ausgeharrt, die Stürme Sabine und Victoria überstanden - und am Ende viel erreicht. Der Verein "Rettet die alte Eiche" in Castrop-Rauxel ist dem Baumbesetzer für seinen Einsatz dankbar, sagt Leonore Schröder der Redaktion. Denn die geschätzt 250 Jahre alte Eiche, die einer Wohnbebauung weichen sollte, ist vorerst gerettet. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen lehnte Ende Februar den Antrag des Investors ab, ihm die sofortige Rodung von Bäumen zu erlauben. Nun ist die Schutzzeit angebrochen, die es bis Oktober verbietet, Bäume zu fällen.

Auf Anfrage dieser Redaktion sagt eine Sprecherin der Stadt Castrop-Rauxel, dass es derzeit nicht beabsichtigt sei, "eine neue, geänderte Fällgenehmigung zu erteilen". Für den Verein "Rettet die alte Eiche" ist all das ein Erfolg.

Viele beteiligen sich wieder an der Rettungsaktion

"Ohne Hambi Potter wäre die alte Eiche weg", sagt Leonore Schröder vom Verein in Castrop-Rauxel. Denn der Fälltrupp stand am 1. Oktober parat, bereit, die Eiche zu fällen, hätte Johannes alias Hambi Potter den Baum nicht besetzt. Am 29. Februar zog er aus der Eiche aus, ist aber nach wie vor "im direkten Umfeld der Eiche zu finden", wie er der Redaktion sagt. Anschließend machte er sich in seine "Heimat" gen Hambacher Forst auf, nahm unter anderem im vom Abriss bedrohten Dorf Morschenich an einer Demo, dem "Dorfspaziergang", teil. Jetzt ist er wieder zurück in Castrop, wo es für ihn noch viel zu tun gibt. Von der Eiche hatte er schließlich gute Aussicht auf das Kraftwerk Datteln IV, dessen Betrieb er laut Ruhrnachrichten ebenso verhindern will wie den Bau der Umgehungsstraße B474n in Waltrop.

Der Verein "Rettet die alte Eiche" hat sich derweil in einer Aktion dafür stark gemacht, das Stück, auf dem die alte Eiche steht, selbst zu kaufen. Dafür konnten Unterstützer eine Verpflichtungserklärung abgeben. 40 Menschen haben nach Angaben von Leonore Schröder davon Gebrauch gemacht. Viele Auswärtige - aus dem gesamten Ruhrgebiet, Bonn und sogar von der Ostseeküste - beteiligten sich demnach an der Rettungsaktion.

Verein im Gespräch mit örtlichen Parteien

Gleichzeitig ist der Verein in Gesprächen mit den örtlichen Parteien darüber, wie es weitergeht. Da das Verwaltungsgericht im Februar auch den Bebauungsplan für unwirksam hält, muss die Stadt nun einen neuen Bebauungsplan aufstellen.

Zwar gehe es dem Verein nicht nur um die Rettung der alten Eiche, sondern um das gesamte Areal, auf dem mehr als 80 Bäume stehen. Den Erfolg schätzen die Aktivisten allerdings als sehr gering ein. Wenigstens aber habe der Investor den Zaun, den er im Oktober um das Grundstück herum aufstellen ließ, nun an zwei Stellen geöffnet. "Dort haben sich jetzt wieder Rehe angesiedelt", freut sich Leonore Schröder. Ein Reh sei ihrer Angabe zufolge in der Vergangenheit in dem Zaun aus einer Panikreaktion heraus verendet.

Einfamilien-, Doppelhäusern und Wohnungen sollen entstehen

Noch offen ist der Ausgang des sogenannten Normenkontrollverfahrens, das die Naturschutzorganisation BUND gegen den Bebauungsplan beim Oberverwaltungsgericht in Münster in die Wege geleitet hat.

Die Firma Dreigrund Development aus Herne möchte auf dem Areal an der Heerstraße in Castrop-Rauxel 65 Einheiten bestehend aus Einfamilien-, Doppelhäusern und Wohnungen schaffen. „Wohnen an der Emscher“ heißt das Projekt. Dei