Harry und Meghan in Düsseldorf: „Freuen uns hier zu sein“

Düsseldorf. Prinz Harry und Herzogin Meghan sind zu Gast in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf. Wir sind vor Ort und halten Sie hier auf dem Laufenden.

Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan , sind am Dienstag, 6. September, zu Gast in Düsseldorf . Gegen 14 Uhr kamen sie auf dem Rathausplatz an.

und seine Frau, , sind am Dienstag, 6. September, zu Gast in . Gegen 14 Uhr kamen sie auf dem Rathausplatz an. Harry und Meghan werben dort für die von Harry initiierte Veranstaltung „Invictus Games“ .

. Die Spiele für Soldatinnen und Soldaten werden 2023 in Düsseldorf ausgetragen.

in Düsseldorf ausgetragen. Harry und Meghan haben sich zunächst im Rathaus ins goldene Buch der Stadt eingetragen, später gab das Paar eine Pressekonferenz in der Merkur-Spiel-Arena.

Update 17.32 Uhr: Harry und Meghan haben ihre rund einstündige Schifffahrt beendet und sind in der Merkur-Spiel-Arena eingetroffen. Dort wird in wenigen Minuten die Pressekonferenz zu den Invictus Games starten.

Update 16:38 Uhr: Bei der Schifffahrt über den Rhein waren sowohl deutsche Teilnehmer der diesjährigen Invictus Games in Den Haag als auch Bundeswehrsoldaten, die für die Teilnahme 2023 in Düsseldorf infrage kommen, mit an Bord. Laut Bundeswehrvertretern war es Harry wichtig, auch Angehörige der Soldaten einzuladen und zu würdigen.

Dass Harrry und Meghan auf dem Rhein vorbeischippern, hatte sich bei so einigen Schaulustigen an der Uferpromenade herumgesprochen. Die Gespräche fanden wegen der Hitze aber im klimatisierten Innenbereich des 85 Meter langen, von einem Polizeiboot begleiteten Schiffs statt.

Update 16:00 Uhr: Mit einem Schiff geht es für Harry und Meghan nun über den Rhein. Von dort gibt es für das Paar die Möglichkeit, sich die Vorzüge Düsseldorfs anzuschauen. Ein festes Ziel gibt es aber auch: Die Merkur-Spiel-Arena. Dort sollen 2023 die Invictus Games ausgetragen werden. Der Veranstalter hat dort zu einer Pressekonferenz geladen.

Update 15:06 Uhr: Vor dem Rathaus lässt sich Harry von den zahlreichen Fans fotografieren - mit sichtlich guter Laune. Auch Meghan schüttelt zahlreiche Hände.

Update 14:59 Uhr: In seiner kurzen Rede im Rathaus begrüßte Harry die Gäste auf Deutsch: „Meine Frau Meghan und ich freuen uns sehr heute, hier zu sein“, weil es auf Deutsch war, brandete großer Applaus auf. - Harry sagte: „Ich glaube an die heilende Kraft des Sports.“ Das allerdings sagte er auf Englisch. Danach trug er sich ins Goldene Buch der Stadt ein.

Harry und Meghan haben sich ins goldene Buch der Stadt eingetragen. Foto: Fabian Strauch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Fabian Strauch / dpa

Update 14:51 Uhr: Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat sich sehr über den Besuch des britischen Prinzen Harry und seiner Frau Meghan in Düsseldorf gefreut. Die FDP-Politikerin war am Dienstag im Rathaus beim Empfang für den Herzog und die Herzogin dabei. „Ich bin nicht aufgeregt, ich bin erfreut, weil der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages unter unserer Federführung erreicht hat, dass die Invictus Games nach Deutschland kommen.“ Das sei ein langer Prozess gewesen. Und es sei eine große Freude, dass ihre Heimatstadt Düsseldorf die Wettkämpfe im kommenden Jahr ausrichten könne.

Update 14:23 Uhr:OB Stephan Keller hat das Paar im Jan-Wellem-Saal des Rathauses begrüßt. Der Bürgermeister erinnerte an die Freundschaft zwischen Nordrhein-Westfalen und Großbritannien

Update 14:07 Uhr: Das Paar hat definitiv seine Fans in Düsseldorf: „Meghan sah so toll aus“, schwärmt eine junge Frau aus Düsseldorf. „Und Harry ist so sympathisch.“

Update 13:57: Trotz des kurzen Blicks auf das Paar, gerade einmal vier Minuten waren Prinz Harry und Herzogin Meghan zu sehen, zeigen sich die Besucher begeistert.

Das Paar zeigt sich glamourös in Düsseldorf. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Update 13:53 Uhr: Auf einer Tafel enthüllt Harry die Worte „A Home For Respect“ — das Motto der Invictus Games 2023. Händchenhaltend posiert das Paar vor dem Rathauseingang für Fotos. Dann verabschieden sie sich ins Rathaus, wo sie sich ins Goldene Buch eintragen werden.

Das Motto der Invictus Games. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Update 13:50 Uhr: Das Warten hat ein Ende. Prinz Harry und Herzogin Meghan treffen auf dem Rathausplatz ein. Beide winken ihren Fans unter großem Jubel zu und werden nun von OB Keller begrüßt.

Update: 13:42 Uhr: Eine Delegation um OB Keller tritt aus dem Rathaus. Nun könnte es schnell gehen.

Update 13:30 Uhr: Rund um den roten Teppich stehen Vertreter von Politik und Militär bereit, nur die Hauptgäste lassen weiterhin auf sich warten. Eine halbe Stunde sind Harry und Meghan mittlerweile zu spät. Das sorgt auf dem Rathausplatz nicht gerade für Entspannung. „Aus dem Weg, ihr Hofnarren“, ruft ein genervter Radfahrer in Richtung der wartenden Anhänger.

Update 13:08 Uhr: Mittlerweile ist die Menschenmenge auf dem Rathausplatz so groß, dass Spaziergänger mit Hund sowie Fahrradfahrer zunehmend daran verzweifeln, sich ihren Weg durch die Royals-Fanschar zu bahnen. Die Wortgefechte mehren sich.

Update 13:05 Uhr: Mitarbeiter der Stadt haben den roten Teppich ein letztes Mal abgesaugt, die vielen Pressevertreter halten ihre Kameras bereits in Position. Lange kann es nun nicht mehr dauern.

Update 12:46 Uhr: Wenige Minuten vor dem Empfang merkt man den hunderten Royals-Fans am Düsseldorfer Rathaus zunehmend ihre Anspannung an. Ungeduldiges Fragen nach der Uhrzeit und erste Streitigkeiten um mangelnden Abstand auf der Suche nach dem besten Blick auf den Duke und die Duchess von Sussex mehren sich.

Update 12:32 Uhr: Der Rathausplatz hat sich eine gute halbe Stunde vor Ankunft des royalen Ehepaars mittlerweile stark gefüllt. Immer mehr Schaulustige bleiben im Trubel hängen, fragen Sicherheitskräfte, was denn los sei. So auch Hildegard J. aus Düsseldorf. „Ich war gerade eh in der Altstadt und habe als Rentnerin ja Zeit. Ich vermisse nur etwas die englischen Flaggen.“

Update 12:21: Shaun Charles Gibbons teilt sich nicht nur seinen zweiten Vornamen mit Harrys Vater Prinz Charles. Nein, er kommt sogar aus Cornwall, wo der britische Thronfolger lebt. Unweit von der Brauerei, in der Charles regelmäßig sein Bier besorgte wuchs er auf. Mit 13 Jahren kam die Queen zum Jubiläum seiner Kadettenschule und grüßte von ihrer Kutsche aus. „Das werde ich nie vergessen“, schwärmt Gibbons während er seinen durchwaschenden England-Fanschal auf der Absperrung vor dem Rathaus ausbreitet. „Irgendwie bleibt man immer mit der Heimat verbunden. Wir Engländer sind stolz auf unsere Royal Family.“ Seit 1978 lebt er jedoch in Deutschland - in Nettetal.

Royal-Fan Shaun Charles Gibbons. Foto: Patrick Schuh

Update 11:56 Uhr: „Ich bin großer Fan der beiden“, bekennt die Düsseldorferin Claudia Müller. Wenn die Sussexes schon mal in ihre Heimatstadt kommen, will sie unbedingt dabei sein. Seit 10 Uhr hat sie sich ein schattiges Plätzchen in einer Kaffeerösterei mit bestem Blick auf den Rathausplatz gesichert. „Ich finde es toll, dass sie ihren eigenen Weg gehen, trotz allem, was die Klatschpresse über sie sagt.“

Update 11:26 Uhr: Anderthalb Stunden vor dem erwarteten Besuch von Prinz Harry und Herzogin Meghan ist der rote Teppich vor dem Düsseldorfer Rathaus bereits ausgerollt. Schätzungsweise 50 Schaulustige haben sich bereits in erster Reihe am Zaun in Position gebracht und prüfen die Einstellungen ihrer Fotoapparate und Selfiekameras. Flaggen der Stadt Düsseldorf sowie der Invictus Games, einer paralympischen Sportveranstaltung für Veteranen, zieren den Platz. Für diese Spiele will Schirmherr Harry in Düsseldorf die Werbetrommel rühren, in einem Jahr wird die Landeshauptstadt zum Austragungsort. (mit dpa)

Ursprungsmeldung:

Royaler Empfang in der Landeshauptstadt: Am Dienstag werden Prinz Harry, Duke of Sussex und Enkel von Queen Elizabeth, und Herzogin Meghan die Stadt Düsseldorf besuchen. Dort wird das Ehepaar, das sich nicht nur durch die Wahl seines Wohnorts in Kalifornien vom britischen Königshaus distanziert hat, für einen guten Zweck werben.

Denn Düsseldorf wird im Jahr 2023 zum Austragungsort der „Invictus Games“, einer mehrtägigen Sportveranstaltung für Soldatinnen und Soldaten aus aller Welt, die durch ihren Einsatz dauerhaft körperlich oder seelisch beeinträchtigt sind. Harry selbst hatte das Ereignis 2014 ins Leben gerufen und ist nach wie vor Schirmherr der Spiele.

Harry und Meghan in Düsseldorf: Hier ist die Chance auf ein Foto am größten

Klar ist bei dem Besuch solch prominenter und schillernder Persönlichkeiten aber auch, dass der Fokus an einem solchen Tag nicht nur auf den anstehenden „Invictus Games“ liegen wird. Viele Fans der Royal Family werden ihre Chance nutzen wollen, den Prinz und die Herzogin einmal hautnah zu sehen. Die beste Chance dafür ergibt sich auf dem Düsseldorfer Rathausplatz.

Beim dortigen Empfang durch Oberbürgermeister Stephan Keller die parlamentarische Staatssekretärin Siemtje Möller (SPD) sowie den Generalleutnant der Bundeswehr Markus Laubenthal werden Harry und Meghan laut dem Sprecher des Veranstalters Lars Koch das erste und einzige Mal während ihres Tagestrips öffentlich auftreten: „Den Düsseldorfer Rathausplatz können wir natürlich nicht absperren, lediglich die Anfahrt wird eingeschränkt. Die Möglichkeit für einen Schnappschuss von Duke und Duchess ist dort also gegeben.“

Royals-Besuch in NRW: Polizei Düsseldorf zeigt sich entspannt

Im Anschluss an die Begrüßung und einige Pressefotos wird sich das Paar im Goldenen Buch der Stadt verewigen. Dort findet sich nach Angaben der Stadt bereits eine Unterschrift von Queen Elizabeth und ihrem Mann Prinz Philipp aus dem Jahr 1965. Zuletzt besuchte die britische Königin Düsseldorf im Jahr 2004. Auch wenn sich Harrys Bruder Prinz William noch nicht im Goldenen Buch eingetragen hat, war er im Jahr 2016 Gast der Landeshauptstadt. Dabei handelte es sich wie bei den bisherigen Aufenthalten der Queen um einen offiziellen Staatsbesuch.

Da Harry und Meghan als Privatpersonen kommen, gibt sich die Düsseldorfer Polizei relativ entspannt. „Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen nicht erhöht, keine Gullydeckel abgeklebt und auch keine Aufklärungsflugzeuge im Einsatz“, erklärt Pressesprecher Marcel Fiebig. Auch zusätzliche Hundertschaften seien nicht im Einsatz, . Den Promi-Besuch sehe man zwar als schöne Wertschätzung für die Stadt, man könne ihn jedoch aus dem Alltagsgeschäft heraus betreuen.

Sorge um extreme Royals-Fans: Hotel von Prinz Harry in Düsseldorf bleibt streng geheim

Vorbereitet sind die Beamten dennoch: „Wir werden aufpassen, dass nicht zu viele Schaulustige auf die Fahrbahn laufen werden“, so Fiebig. „Und wir rechnen mit fanatischen Anhängern, die herausfinden wollen, wo Prinz Harry und Herzogin Meghan residieren. Aber das war bei den Stones und Lady Gaga genauso.“ Sowohl die Rockband als auch die Pop-Künstlerin hatten bei ihren Besuchen in Düsseldorf in einem 5-Sterne-Hotel auf der Königsallee genächtigt, das in beiden Fällen von Fans belagert wurde.

Um solche Zustände diesmal zu verhindern, wird die Unterkunft der Royals genauso geheim gehalten wie die genaue Route einer Autorundfahrt mit OB Keller, der verschiedenen Berichten zufolge die Vorzüge seiner Stadt präsentieren will. Bestätigen wollte der Veranstalter gegenüber der NRZ lediglich eine „nicht öffentliche Schifffahrt über den Rhein, nach der die Herrschaften am späten Nachmittag zu einer Pressekonferenz in der Merkur-Spiel-Arena geleitet werden.“

