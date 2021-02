Hohenlimburgerin bekommt Kind vor Krankenhaus in Schwerte

Hohenlimburg. Zwischen rauchenden Patienten und Passanten hat Laura Jane Beckmerhagen ihre kleine Tochter zur Welt gebracht. Wie es dazu kam.

Es ist die wohl ungewöhnlichste Geburt, die eine Hohenlimburgerin in der jüngeren Vergangenheit erlebt hat. Laura Jane Beckmerhagen aus Oege hat am Rosenmontag eine kleine Tochter zur Welt gebracht – direkt vor dem Eingang des Marien-Krankenhauses in Schwerte, zwischen Passanten, Patienten, Zigarettendunst und Sicherheitsmann.

Die Chronologie dieses außergewöhnlichen Tages hat die 29-Jährige auf ihrem Kanal im Sozialen Netzwerk Instagram zusammengefasst und mit der Welt geteilt

Oege, 9.30 Uhr:

Anruf im Kreißsaal: „Alle Kreißsäle zur Zeit voll. Wir bekommen Sie schon irgendwie, irgendwo unter oder sie bleiben noch zuhause und rufen später nochmal an.“ Eine Stunde später, der zweite Anruf im Kreißsaal: „Ja kommen Sie vorbei“. Die erste Fahrt zum Marienkrankenhaus beginnt.

Schwerte, 11.15 Uhr:

Untersuchung mit Ultraschall. „Wie Sie mögen, Sie können bleiben oder wieder nach Hause fahren. Es könnte heute noch losgehen oder erst in zwei Tagen.“ Um 12.50 Uhr fährt die Hochschwangere wieder nach Hause – vorerst.

Das Marienkrankenhaus in Schwerte Foto: Manuela Schwerte

Oege, 14.24 Uhr:

Die Fruchtblase platzt. Erneut machen sich Laura Jane Beckmerhagen und ihr Ehemann Christian Formica auf den Weg von Hohenlimburg zum Krankenhaus nach Schwerte.

Schwerte, 14.45 Uhr:

Acht Minuten vor der Ankunft am Krankenhaus sagt Laura Jane Beckmerhagen zu ihrem Mann: „Schatz wir haben ein Problem – die Presswehen setzen ein.“

Schwerte, 14.53 Uhr:

Die zweite Ankunft am Marienkrankenhaus in Schwerte an diesem Rosenmontag. Die beiden parken direkt vor dem Krankenhaus. Kaum hatten die beiden die Straße vor der Klinik überquert, da stoppt kurz vor dem Eingang die hochschwangere Laura Jane Beckmerhagen – und geht in den Vierfüßlerstand. Den folgenden Dialog mit ihrem Mann erzählt Laura Jane Beckmerhagen auf Instagram wie ein Kammerspiel:

Ehemann: „Was machst du?“

Sie: „Ich bekomme hier jetzt unsere Tochter.“

Er: „Steh auf – schaffst du das noch?!“

Sie: „Nein, sie kommt hier und jetzt. Ich kann nicht mehr aufstehen.“

Er: „Was soll ich machen, wie kann ich dir helfen?“

Sie: „Zieh mir die Hose runter.“

Zwischen Passanten und Patienten, die vor dem Eingang rauchen, beginnt die Entbindung. Ein Sicherheitsmann informiert die Hebammen und Ärzte im Kreißsaal.

Schwerte, 14.56 Uhr:

Ehemann Christian nimmt als Erster das neugeborene Kind, seine kleine Tochter, entgegen. Er ist es auch, der noch vor der Tür zum Krankenhaus abnabelt. Weitere Unterstützung steht aber bereit: „Der Sicherheitsmann gab sein Sweatshirt, um unsere Tochter damit warm zu halten“, schreibt Laura Jane Beckmerhagen auf Instagram. Ärzte und Hebammen treffen ein. Für die junge Mutter und das Neugeborene geht es von der Kälte vor dem Eingang in das warme Krankenhaus. Laura Jane und die kleine Brynn Blake sind wohl auf, ebenso wie Ehemann Christian Formica. Und der zweijährige Bruder Roan Fergus Formica freut sich über ein Geschwisterchen.

Ein aufregender Rosenmontag für die kleine Familie – und auch für die stolze Oma Ulrike Beckmerhagen. Sie kann die Geschichte ihrer Tochter immer noch kaum fassen. „Wenn ich gewusst hätte, dass sie ihr Kind vor dem Eingang des Krankenhauses bekommt, dann wäre ich natürlich mitgefahren“, sagt die gelernte Krankenschwester. „Aber mein Schwiegersohn hat das super gemeistert.“