Dr. med. Walter Schulze aus der Grüne konnte alles

Iserlohn. Dr. med. Walter Schulze konnte alles. Rückblick auf einen Praktiker alter Schule. Eine wahre Begebenheit

Es muss in den späten vierziger oder wohl eher in den frühen fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gewesen sein. In der Grüne, an der Düsingstraße, hatte Dr. Walter Schulze seine Praxis als praktischer Arzt. Die Praxis bestand, so weit ich mich erinnere, aus zwei Zimmern, und zwar einem relativ dunklen und kleinen Wartezimmer und einem etwas größeren, schmucklosen Sprechzimmer. Medizinische Fachangestellte, wie man sie heute nennt, gab es nicht. Schulze machte alles allein. Wenn es einmal „sehr voll“ war, rief er seine Frau zur Hilfe, da die Familie im selben Hause wohnte. Schulze konnte einfach alles. Er soll im Bedarfsfalle sogar Tiere behandelt haben und war im Notfall auch „zahnärztlich“ tätig. Zahnfüllungen beherrschte er nicht, und erst recht keine differenzierten Therapien wie z. B. Wurzelbehandlungen oder Prothetik usw. Bei Beschwerden (z. B. Schmerzen durch Karieslöcher) wurde meist „gezogen“. Sein Tätigkeitsbereich erstreckte sich von Kesbern, Attern, vorm Heu, Hilkenhohl, Lössel, Ober– und Untergrüne bis nach Lasbeck bzw. Ellebrecht. Ich selbst habe ihn oft bei meinen Kinderkrankheiten erlebt.

Dr. Schulze war der„Arzt für Alles“

Das folgende Beispiel möge seine praktische Kompetenz veranschaulichen. Meine Großmutter, in deren Haus wir in der Grüne damals nicht allzu weit von der Schulze’schen Praxis wohnten, war am späten Vormittag in der Wohnküche gefallen, lag in einem Zustand zwischen Weinen und Schreien am Boden. Sie konnte nicht aufstehen und zeigte immer nur auf den rechten Unterschenkel. Heute würde man sofort nach dem Notarzt rufen. Aber damals rief man nach dem „Arzt für Alles“, nach unserem Dr. Schulze. 15 bis 20 Minuten später war er – nach Unterbrechung seiner Sprechstunde -- da und tastete das geschwollene rechte Bein ab. Er diagnostizierte schon nach kurzer Zeit, schlafwandlerisch sicher, „einen vermutlich glatten Bruch des Schienbeins etwa in der Mitte des rechten Unterschenkels“, wie er sagte. Unsere Andeutungen von „Krankenwagen rufen“ schlug er in den Wind mit den Worten: „Das ist nach dem Tastbefund sehr wahrscheinlich eine nur leicht verschobene glatte Quer-Fraktur des rechten Schienbeins. Das Problem – seien Sie doch froh -- können wir hier zu Hause abwickeln. Geben Sie ihr erst mal ein großes Glas Schnaps zu trinken“, was dann auch geschah. Großmutter wurde stöhnend aufs Sofa gehoben, und erhielt eine Morphiumspritze. Dr. Schulze: „Ich komme gleich wieder.“ Eine halbe Stunde späterer war er wieder da mit den nötigen „Utensilien“. Das Bein wurde vorsichtig gewaschen, abgetrocknet und mit Krepp und Mull bzw. Watte umwickelt (gepolstert). Dann musste meine Mutter am rechten Fuß kräftig ziehen und Schulze umwickelte das Bein seiner stöhnenden (vom Alkohol und Morphium zeitweise auch lallenden) Patientin mit feuchten Gipsbinden vom Fuß bis zum Hüftgelenk „unter Fensterung“ der Bruchstelle zwecks Beobachtung des größeren Blutergusses. Danach schrieb er zwei Medikamente auf. Welche, weiß ich nicht mehr. Er sprach eine Weile mit meinem Großvater, der noch blass im Sessel saß, und seiner älteren Tochter, meiner Mutter. Am selben Tag kam er abends noch einmal vorbei und dann täglich einmal für eine Woche. Danach machte er seine Hausbesuche in etwas größeren Abständen. Nach sechs Wochen durfte meine Großmutter mit Krücken, allerdings ohne Belastung des rechten Beines, wieder laufen, nach acht Wochen mit geringer Belastung, nach zehn Wochen mit versuchter Vollbelastung. Nach zwei weiteren Wochen war die Sache nahezu vorbei. Nach dreieinhalb oder vier Monaten ging das Leben seinen Gang wie früher. Etwa elf oder zwölf Jahre später musste bei meiner Großmutter aus anderen Gründen im Krankenhaus Bethanien das rechte Bein geröntgt werden. Professor Kindler sah die Aufnahme und meinte: „Schau an, sie hatte ja mal eine Schienbeinfraktur, wunderbar reponiert.“

Ein Praktiker noch vonder ganz alten Schule

Da ich gerade bei ihm den Rest meiner Zeit als Medizinalassistent im zweiten Jahr nach dem Staatsexamen absolvierte, fragte er mich, wo das behandelt worden sei. „Zu Hause, Herr Professor, von Dr. Schulze.“ Darauf Kindler: „Ja, der Kollege Schulze, ein Praktiker noch von der alten Schule. Schauen Sie mal, liebe Kollegen, die Callusbildung.“ Ich erzählte kurz den Hergang der Geschichte. Kindler meinte daraufhin: „Heutzutage machen wir das in der Klinik sicherlich eleganter, aber Dr. Schulze – Kompliment – schaffte das damals mit einfachsten Mitteln auf dem Sofa neben dem Küchentisch.“