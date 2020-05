Eine Humoreske in Corona-Zeiten: Großmutter und der Papagei

Iserlohn. Mit einem Haustier fühlt man sich im hohen Alter nicht so allein: „Lorno ist Omas Schätzchen“.

Haben Sie auch den Eindruck, dass die Menschen in unserem Lande in der letzten Zeit ernster geworden sind? Ich meine, dass dies durchaus der Fall ist. Und nach dem Grund dafür braucht man nicht lange zu suchen.

Es ist die Corona-Pandemie, die uns – wenn auch trotz leichter Besserungseffekte – emotional im Griff hat. Unsere Gedanken kreisen nur noch um dieses Thema. Im Rundfunk und im Fernsehen fängt kaum noch eine Sendung pünktlich an, weil „Corona-Spezial-Sendungen“ die Zeiten verschieben.

Und auch in den großen und kleinen Zeitungen setzen sich die meisten Artikel – mal kürzer, mal länger – mit dem Corona-Problem auseinander. Nach mehreren sorgenvollen Wochen wird es nun langsam Zeit, dass wir uns wieder an unsere frühere Fröhlichkeit und innere Gelöstheit erinnern.

Großmutters Papagei krächzt fast den ganzen Tag „Corna, Corna“ in zwei Tonlagen. Foto: MAY, Michael / IKZ

Selbst Großmutters Papagei krächzt jetzt schon fast den ganzen Tag „Corna, Corna“ in zwei Tonlagen durch ihre Wohnung. Großmutter hat nämlich einen Fehler gemacht. Sie hat zu Beginn der Pandemie, als deren Dauer zunächst noch nicht absehbar war, dem zwar verrückten, aber doch überdurchschnittlich sprachbegabten Tier das Wörtchen „Corona“ beigebracht. Nun läuft Großmutter den ganzen Tag durch ihre kleine Wohnung, droht dem Papagei Schläge an und schreit immerzu „aus, Lorno, aus, Lorno, aus!“, womit sie ihn zum Aufhören auffordern will.

Lorno denkt, sie wolle mit ihm ein neues Sprachkapitel erarbeiten und schreit noch eifriger und lauter: „Lorno, aus, Lorno, aus.“ Wohlgemerkt: Daneben ertönt aus seinem Schnabel in gewissen kurzen Abständen auch immer noch „Corna, Corna.“ Das Lustigste an diesem Papagei ist ein schnell erlernter ganzer Satz, den meine Großmutter ihn gerne vorsprechen lässt, wenn sie Besuch bekommt. „Lorno ist Omas Schätzchen.“ Das kann er ganz schnell mehrfach hintereinander sprechen, so etwa sechs- bis siebenmal. Dann entgleitet ihm die Artikulation und er fängt an zu gurgeln.

Der lernfähige Papagei überrascht immer wieder

Gelacht haben wir alle bei der Feier von Omas 90. Geburtstag in ihrer Wohnung vor wenigen Tagen. Oma heißt mit Vornamen Alma. Und sie erzählte uns, dass der Papagei seit diesem Tage sie morgens beim Aufstehen begrüße mit den Worten: „Guten Morgen, Alma“ – ganz gut verständlich, ja geradezu sauber artikuliert. Oma sagt: „Dieser Deubel, wer ihm das bloß beigebracht hat. Ich jedenfalls habe es nicht getan, von mir hat er das nicht. Aber es ist doch gut, dass ich ihn habe, nicht wahr Lorno.“ Aber anstatt jetzt auf dieses Kompliment begeistert mit „Ja“ zu antworten, fängt er völlig unartikuliert an zu krächzen. Und das geht nun schon seit Tagen so.

Gestern fragte uns Oma: „Ob ich wohl mal zum Tierarzt mit ihm gehe?“ Aber das brauchte sie dann doch nicht. Denn als auf den Tierarzt die Rede kam, so sagte Oma, habe er sozusagen von Stund an wieder vernünftig gesprochen. Bei Problemen, die zur Lösung anstehen, fragt Oma ihn neuerdings um seine Meinung: „Lorno, was meinst du dazu?“ Lorno antwortet dann immer laut krächzend: „Weiß nicht, weiß nicht.“

Oma wirbt bei der Frauenhilfe für tierische Gefährten

Seit heute stottert er. Aber damit geht Oma ganz gelassen um und meint: „Das warten wir erst mal ab.“ Oma ist auch als Witwe trotz ihres hohen Alters noch aktiv in der Frauenhilfe unserer Kirche tätig. Dort wirbt sie bei den älteren allein stehenden Damen fleißig für die Anschaffung eines Haustieres. „Dann fühlt man sich nicht so allein.“ Welche Tierart wird von Oma wohl am wärmsten empfohlen? Natürlich ein Papagei.

Lorno sei nachts völlig still. Auch wenn ein Papagei wie der ihre sehr sprechfreudig sei, könne man in der Nacht dennoch ruhig schlafen. Ab abends neun Uhr schweige er wie ein Grab. Bei Bedarf sei die Anschaffung eines Tieres nach Klärung der weiteren Umstände für den älteren Menschen durchaus überlegenswert. Dies, sage ich, ist nun wieder ernsthaft gemeint, und so kehren wir zum Anfang zurück. Aber die Ernsthaftigkeit dieser Meinung ist eine andere als die bei der Corona–Krise. Sie hat gleich von Anfang an einen positiven, zukunftsträchtigen Aspekt.