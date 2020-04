Kriegserinnerungen einer „Altstadtblage“

Iserlohn. Erika Reichel wurde in der Iserlohner Altstadt groß und kann sich noch gut an die Kriegszeit erinnern, wo es Schlangen vor den Geschäften gab.

Ein sonniger Samstag in der Innenstadt. Wo sonst die Menschenmassen auf der „Wermingser“ auf und ab flanieren, kommt man sich einsam und verlassen vor. Die geschlossenen Geschäfte, außer der Bäckerei und Apotheke, verbreiten eine gedrückte Stimmung. Der einzige Lichtblick sind die weiß blühenden Wildkirschen am Alten Rathausplatz im strahlenden Sonnenschein. Auf dem Wochenmarkt ist es etwas lebhafter.

So gut es geht, versucht man den nötigen Abstand zu halten. Die „Pröhlkes“ mit Bekannten und Freunden werden durch ein winkendes „Hallo“ ersetzt. Ich stelle mich in die kleine Schlange vor der Bäckerei und Metzgerei und erledige meine Einkäufe. Danach begebe ich mich zur Bushaltestelle. Sechs Fahrgäste sitzen dicht nebeneinander auf den Plätzen und warten auf den Bus. Schnell gehe ich vorbei und stelle mich unter den blühenden Baum beim Glockenturm am Unnaer Platz. Bis zur Abfahrt meines Busses habe ich noch etwas Zeit.

Die Gedanken gehen zurück in meine Kindheit. Damals haben wir stundenlang vor den Geschäften in einer Schlange gestanden. Nicht um Klopapier zu horten, sondern um ein Brot zu bekommen. Oftmals gab es keines mehr, wenn man an die Reihe kam. Dann musste der Magen eben weiter knurren. Für die Grundnahrungsmittel gab es Karten. Pro Person durfte nur eine bestimmte Menge abgegeben werden. Sehr oft waren Mehl oder Zucker, besonders aber Fett, wie Schmalz und Margarine, ausverkauft. Es war für unsere Mütter in der Kriegszeit besonders schwer, die Familie satt zu bekommen. Wir Kinder hatten ja immer Hunger. Es war eine entbehrungsreiche Zeit, in der die Sorge um eine Rolle Klopapier das letzte war, an das wir dachten. Zeitungspapier oder ein Waschlappen und Wasser erfüllten den gleichen Zweck. Damals hatten wir andere Sorgen. Fliegeralarm oder Bombenabwürfe erfüllten uns mit Angst und Schrecken. Viele Senioren leiden noch heute.

Heute führt die Welt einen Kampf gegen das Coronavirus. Jetzt rächt sich das Fehlverhalten in der Gesundheitspolitik. Krankenhäuser wurden geschlossen weil sie keinen Profit machten. Seit Jahren werden Krankenschwestern und Altenpflegerinnen gesucht. Die wenigen müssen jetzt über sich hinauswachsen, um die vielen Erkrankten zu versorgen. Dass es viel zu wenig Schutzkleidung in Deutschland gibt, ist ein Trauerspiel. Jetzt werden die Menschen zu Helden, die unser Versorgungssystem am Laufen halten: Ärzte, Krankenschwestern und Altenpflegerinnen. Besonders aber das sonst kaum beachtete Personal in den Supermärkten. Sie sind fast schutzlos der Kundschaft und deren Launen ausgeliefert. Ihnen einen Bonus von 150 Euro im Monat anzubieten, ist lächerlich. Eine dauerhafte Lohnerhöhung wäre das mindeste. Hoffentlich wird nach der Coronakrise nicht vergessen, wer die Helden in dieser Situation waren. Mein Bus fährt vor und ich steige ein. Nur eine Person sitzt im hinteren Teil des Busses und ich setze mich vorne hin. Somit hatten wir zwei Fahrgäste eine Sonderfahrt nach Hause.