Im winterlichen Antlitz: das Gelände von Friedrich Heinrich vor wenigen Tagen. Die frühere Zeche in Kamp-Lintfort soll Ankerpunkt, also ein besonderer Standort, der "Route der Industriekultur" werden.

Besonderes Potenzial Industriekultur: Experten würdigen Zeche in Kamp-Lintfort

Kreis Wesel. Bergwerk Friedrich Heinrich soll neuer Ankerpunkt der "Route der Industriekultur" werden. Das verspricht mehr Aufmerksamkeit.

Die Zeche Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort war in den 1950-er Jahren die erste mechanisierte Zeche und gilt als "industriekultureller Kristallisationspunkt am linken Niederrhein". Während der Landesgartenschau im vergangenen Jahr flanierten tausende Besucher über das ehemalige Bergwerksgelände. Nun soll die Zeche 27. Ankerpunkt der "Route der Industriekultur" werden.

Das hat der der Planungsausschuss im Regionalverband Ruhr (RVR) an diesem Mittwoch (17. Februar 2021) beschlossen. Die endgültige Entscheidung fällt am 8. März der Verbandsausschuss; das Votum gilt aber als Formsache, weil Experten die Aufwertung zum Ankerpunkt ausdrücklich befürworten. Den Antrag dazu hatte die Stadt gestellt.

Struktur eines "Reviers der großen Dörfer" gut nachvollziehbar

Auf der "Route der Industriekultur" sind nach RVR-Angaben jedes Jahr rund zehn Millionen Touristen und Interessierte unterwegs. Die Route verbindet auf etwa 400 Kilometern das industriekulturelle Erbe der Region in Gestalt von Standorten , dem Gasometer Oberhausen, der Villa Hügel, der Kokerei Hansa oder der Zeche Zollverein. 2019 feierte sie zwanzigjähriges Bestehen.

Das Kamp-Lintforter Bergwerk ist schon heute an die Route angebunden; die Aufwertung zum Ankerpunkt, dem dann einzigen westlich des Rheins, verspricht mehr Aufmerksamkeit. Diese besonderen Standorte werden in Publikationen extra erwähnt; als sichtbares Zeichen vor Ort erhalten Ankerpunkte einen großen gelben Pylon und auf Brammen angebrachte Infotafeln. Zuletzt war die St. Antony-Hütte in Oberhausen im vergangenen Jahr Ankerpunkt geworden.

Auf dem Gelände wurde bis 2012 Kohle gefördert

Die Zeche Friedrich Heinrich war im späteren Bergwerk West aufgegangen. Auf dem Gelände in Kamp-Lintfort war 100 Jahre Kohle gefördert worden, bis zur Stilllegung im Jahr 2012. In der Stellungnahme jetzt zur "Route der Industriekultur" wird das "außergewöhnliche Potential des Standortes" betont: "Die Zeche Friedrich-Heinrich mit Objekten im direkten Umfeld ist eines der wenigen, wenn nicht das einzige Beispiel, bei dem die Struktur eines 'Reviers der großen Dörfer' noch gut nachvollziehbar ist", meinen die Experten.