Aktion Wunsch-Stein: Das wollen Kinder für ihre Zukunft

Für eine besondere Aktion bemalen Kinder Steine und legen daraus eine Kette vor dem Landtag in Düsseldorf. Dabei geht es um ihre Zukunfts-Wünsche

Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir dann wünschen? Diese Frage haben sich die Kinder der Klasse 5b vom Görres-Gymnasium in der Stadt Düsseldorf gestellt. Denn sie wurden in den Landtag eingeladen. Das ist ein Ort, an dem viele politische Entscheidungen für das Bundesland Nordrhein-Westfalen getroffen werden. Dort läuft seit einigen Wochen die „Aktion Wunsch-Stein – Eure Ideen für die Zukunft“.

Die 10-jährige Chanette ist begeistert von der Aktion. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Dabei geht es darum, einen Stein bunt zu bemalen, ihn mit einem Wunsch zu beschriften und ihn dann vor das Landtags-Gebäude in eine Steinschlange zu reihen. Ziel der Aktion ist es, mehr auf die Stimmen und Wünsche von Kindern zu hören und nebenbei eine der längsten Steinketten in NRW zu legen. Es sind schon über 400 Steine da. Und dank Chanette, Sophie-Michelle und den anderen Schülern aus der 5b wurde die Kette jetzt weiter verlängert.

Malen für die Zukunft

In einem Raum mit einem großen Maltisch in der Mitte durften die Schulkinder ihre Steine verzieren. Es war ein buntes Durcheinander voller Glitzer, Pinsel und lustiger Stein-Gesichter. Für die zehnjährige Chanette eine tolle Abwechslung zum Unterricht. „Mir macht das Bemalen viel Spaß und ich finde die Aktion sehr wichtig“, erklärt sie. „Ich habe schon draußen viele schöne Steine gesehen und freue mich, dass unsere auch da liegen werden.“

Chanettes Mitschülerin Sophie-Michelle wünscht sich weniger Plastik auf der Erde. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Auch Chanettes Mitschülerin Sophie-Michelle gefällt die Malaktion im Landtag. Die Zehnjährige weiß auch schon genau, was sie sich für die Zukunft wünscht. „Ich würde mir wünschen, dass weniger Plastik produziert und weggeschmissen wird“, sagt sie. „Ich habe letztens gesehen, wie zwei Schwäne auf dem Rhein versucht haben, Plastikmüll zu fressen, der im Wasser herumgeschwommen ist. Das fand ich total schlimm!“

Nach dem gemeinsamen Bemalen der Steine ging es für die Schüler der 5b nach draußen. Dort durften Chanette, Sophie-Michelle und die anderen ihre kleinen Kunstwerke ablegen. Auch André Kuper, der Präsident des Landtags, kam dazu. Er freute sich sehr über den Einsatz der Schüler und schaute sich viele der Steine ganz genau an. „Ganz oft habe ich den Wunsch nach Gesundheit, Frieden und Glück gelesen“, bemerkt er. „Aber ich habe auch andere Dinge gelesen. Ein Kind wünscht sich zum Beispiel mehr Hundewiesen. Und ein Mädchen hat mir erzählt, dass sie unbedingt möchte, dass der Fußballverein Fortuna Düsseldorf häufiger gewinnt.“

Vor dem Landtag wird die Wunsch-Kette immer länger. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

André Kuper ist gespannt, welche Wünsche in den nächsten Wochen noch dazu kommen. Für ihn steht aber fest, dass jeder einzelne Stein beachtet werden sollte. Er erklärt: „Der Landtag ist ein Ort, an dem Pläne für die Zukunft gemacht werden. Und Kinder sind ja schließlich unsere Zukunft.“

Die Mitmach-Aktion

Die „Aktion Wunsch-Stein – Eure Ideen für die Zukunft“ läuft noch bis zum Weltkindertag am 20. September. Jedes Kind, das bis dahin einen Stein für die Aktion bemalt, darf sich an diesem Tag ein Geschenk im Düsseldorfer Landtag abholen. Mitmachen kann jeder. Alle Infos gibt es online: www.landtag. nrw.de