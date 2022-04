Alle freuen sich auf die Turnhalle

Die Renovierarbeiten dauern an, aber die Erich-Kästner-Realschule plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler weiß sich zu helfen.

Die Flutkatastrophe im Ahrtal liegt schon ein dreiviertel Jahr zurück. Aber der Haupteingang der Erich-Kästner-Realschule plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist immer noch mit Brettern vernagelt. Die Schule liegt keine 20 Meter entfernt von der Ahr, der Fluss ist hier direkt über das Ufer gestiegen. Die Flut hat Fenster und Türen weggerissen und im Erdgeschoss alle Räume verwüstet. Wer in die Schule hinein möchte, muss um das gesamte Gebäude herumgehen und dann die Treppe hoch. Auf dem Weg dorthin liegen hinter einem Zaun meterhohe Schuttberge.

Im gesamten Ahrtal haben 17.000 Menschen durch das Hochwasser alles oder fast alles verloren. Das steht in einem Bericht des Bundesinnenministeriums. Der Schaden im gesamten Bundesland Rheinland-Pfalz beträgt 18 Milliarden Euro. Das ist eine riesengroße Zahl mit neun Nullen.

Jazmin (rechts) und Marissa in der neuen Bibliothek, die durch Privatspenden ermöglicht wurde. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Jazmin sieht die Erd- und Steinhaufen neben ihrer Schule schon gar nicht mehr. „Anfangs fanden wir es schade, dass dadurch ein Teil des Schulhofs weggefallen ist. Aber jetzt beachten wir es nicht mehr so“, sagt die Sechstklässlerin.

Sie erinnert sich an den starken Regen am vorletzten Schultag vor den Sommerferien. „Da standen die Bänke auf dem Schulhof schon in großen Pfützen, aber da wusste man nicht, dass das noch schlimmer wird“.

Jacqueline will auch von der Flut-Nacht erzählen. Aber nach wenigen Worten hat die 13-Jährige Tränen in den großen Augen. Sie wird immer leiser. Mike springt ein und erzählt tapfer von seinen Erlebnissen. Wie er nach Mitternacht von seinen Eltern geweckt wurde, weil das Hochwasser immer weiter gestiegen ist, und von weggeschwemmten Autos.

Die Kinder sind dankbar fürdie enorme Unterstützung

Beide sprechen dann aber lieber von der Unterstützung, die es bei der Rückkehr in der Schule gab. Eine Schulpsychologin kam an festen Tagen, mit ihr konnten die Kinder über alles reden, was sie erlebt und gesehen hatten. Das tat gut, sagt Jacqueline.

Während die jüngeren Schülerinnen und Schüler erst nach den Ferien wieder in die Schule kamen, hat Schulsprecherin Helena auch in der freien Zeit mitgeholfen, aufzuräumen. „Wir haben eine neue Bibliothek mit Büchern und Spielen eingerichtet, das haben alles Privatleute gespendet“, erzählt die 16-Jährige. Von der enormen Unterstützung ist auch Schulleiterin Doris Stutz immer noch fasziniert. „Ein Bus mit Lehrern einer Gesamtschule kam zum Schlamm schippen, das war phänomenal.“

Die Liste der Helfer ist lang und die Dankbarkeit ist riesig. Besonders gefreut hat sich Doris Stutz darüber, dass sie mit Sponsoren Klassenfahrten für alle Jahrgänge möglich machen konnte. Sie selbst war gerade mit den Neuntklässlern in einem Jugendgästehaus in Mecklenburg-Vorpommern: „Das war toll, die meisten Schülerinnen waren wegen Corona zuletzt in der Grundschule auf Klassenfahrt, die wollten einfach nur zusammen sein, das hat ihnen richtig gutgetan.“

Sie erzählt, was noch zu tun ist: Obwohl das gesamte Erdgeschoss eine reine Baustelle ist, läuft inzwischen vieles wieder wie gewohnt. Die Achtklässler sind im zweiwöchigen Praktikum, fast alle haben in der Nähe einen Platz bekommen. Die Neuntklässler sind gerade von einer gesponserten Schulfreizeit zurückgekommen.

Helena zeigt die neuen Laptopwagen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Aber alle naturwissenschaftlichen Räume, Werkräume, Hauswirtschaftsräume, die Küche sind zerstört. Sie werden im 1. Stock neu eingerichtet, damit sie vor einer möglichen neuen Flut sicher sind. Digital ist die Schule gut aufgestellt, es gibt zum Beispiel neue Laptopwagen für die zehnten Klassen. Darin werden die Laptops gelagert und können aufgeladen werden.

Ganz wichtig sei es, sagt Doris Stutz, dass der Toilettencontainer vor der Schule endlich durch richtige Toiletten ersetzt wird. Und dann ist da noch die Turnhalle, die alle schmerzlich vermissen. „Das war der Raum, in den die gesamte Schule passte, hier fanden Abschlussfeiern und Karnevalsfeste statt“, sagt die Schulleiterin. Bis die Halle renoviert ist, wird es noch ein, zwei Jahre dauern. Im Sommer steht aber hoffentlich ein Sportzelt, das für Ersatz sorgt. Denn der Sportunterricht ist wichtig: Bei gutem Wetter kann er zwar auf dem Schulhof stattfinden. Aber nur, wenn der Unterricht der anderen nicht gestört wird. „Man kann natürlich mit den Schülern in den Weinbergen joggen gehen, aber das war es auch schon“, sagt Konrektor Martin Lehnert.

Neue Basketballkörbekommen im Mai

Neben dem Schulhof ist ein Mensazelt, dort können die Fünft- bis Siebtklässler zusammen zu Mittag essen. Für alle reicht der Platz noch nicht, aber das soll sich bald ändern. Neue Basketballkörbe und Fußballtore für den Schulhof kommen im Mai.

Obwohl noch einiges fehlt, hat Sechstklässler Dominik festgestellt, dass die Katastrophe irgendwie zusammengeschweißt hat. „Früher vor der Flut, da haben sich viele gestritten, aber als die Schule wieder begonnen hat, hat sich das irgendwie verändert. Die Kinder sind netter zueinander“, sagt der Zwölfjährige.

„Alle sind extrem sensibilisiert und wissen, dass ihnen viel geholfen wurde“, ergänzt die Schulleiterin. Es gab Spendenläufe und Nikolausaktionen zugunsten der Erich-Kästner-Schule plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Dankbarkeit für die Unterstützung geben die Kinder gerne weiter. So war es ihnen wichtig, bei einer Spendenaktion für ukrainische Flüchtlinge mitzumachen. Sie haben Pakete mit Kaffee, Tee, Müsliriegeln und Konservendosen gepackt.

Auf der Kinderseite begleiten wir ein Jahr lang Schulen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, die von der Flut im Juli 2021 besonders betroffen sind.

