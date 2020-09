Als Weltreporter durch das Kindermuseum Mondo Mio

Im Mondo Mio dreht sich alles um Kinder aus aller Welt. Dazu gibt es viele spannende Workshops. Aber wie funktioniert das Ganze trotz Corona-Krise?

Wie sieht das Leben ohne Strom aus? Und wie ist das, wenn man Wasser nicht kaufen, sondern nur am Brunnen holen kann? In Deutschland gehören solche Fragen eigentlich nicht zum Alltag von Kindern. In anderen Teilen der Welt ist das aber anders. Im Kindermuseum Mondo Mio in Dortmund kannst du mehr darüber erfahren. Dort wird gezeigt, wie Kinder in Afrika, Asien und Südamerika leben. Zusätzlich gibt es Workshops. Wie das Ganze trotz der Corona-Maßnahmen funktioniert, erklärt die Mondo Mio-Mitarbeiterin Katharina Husmann.



Was bedeutet die Corona-Zeit für das Museum?

Für Privatbesucher mussten wir unseren Kleinkinder-Bereich für Kinder von drei bis sechs leider schließen. In diesem Bereich wäre es gar nicht möglich, richtig auf Abstand und Hygiene zu achten. Kindergärten können den Bereich zwar noch buchen, da werden dann aber alle Sicherheits-Regeln vorher abgesprochen. Familien mit Kleinkindern können natürlich trotzdem kommen. Sie können Bastel-Angebote im Außenbereich nutzen oder sich die Schulkind-Ausstellung zum Thema globales Lernen ansehen. Ansonsten gelten für alle Besucher die Maskenpflicht und die Abstands-Regelung.



Welche Workshops gibt es?

Von 9 bis 13 Uhr ist das Museum für Schulen und Kindergärten geöffnet. In dieser Zeit finden auch die Workshops statt. Da gibt es zum Beispiel den Weltreporter-Workshop, wo andere Kontinente und Themen wie fairer Handel oder Kinderrechte erforscht werden. Andere Workshops befassen sich dann noch mit Konsum, Wasser oder der Herstellung von Farbe. Insgesamt gibt es jeweils fünf Workshops für Grundschüler und Kinder der Klassen 5 und 6.



Was wird da gemacht?

Es geht um das Kennenlernen von anderen Kulturen. Uns ist wichtig, dass Kinder lernen, dass es nicht überall auf der Erde gleich und dass nichts selbstverständlich ist. Wir lernen in den Workshops zum Beispiel, dass man Farbe selber aus Pflanzen machen und Wasser auf dem Kopf transportieren kann. Oder wie man ein kleines Klärwerk baut.



Was hat sich für Privatbesucher geändert?

Vor Corona gab es zweimal in der Woche einen besonderen Familientag mit verschiedenen Aktionen und Lesungen. Jetzt ist im Mondo Mio jeden Tag Familientag. Dabei steht jede Woche unter einem eigenen Motto. Diese Woche dreht sich alles beispielsweise um den Blütendruck.



Das Kindermuseum Explorado musste wegen der Corona-Krise schließen. Wie schafft es das Mondo Mio durch diese Zeit?

Ein großer Pluspunkt bei uns ist sicher, dass der Eintritt zum Kindermuseum frei ist. Außerdem achten wir sehr darauf, jeden Besuch so angenehm wie nur möglich zu gestalten. Mit den Schulen und Kindergärten zum Beispiel sprechen wir im Voraus über Sicherheits-Konzepte. Wir sind da sehr kooperativ und offen. Und natürlich stehen die Kinder bei allem an erster Stelle.