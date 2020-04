Amalia und Marwin kochen bei „An die Töpfe, fertig, lecker!“

Amalia und Marwin sind in der Comedy-Kochshow „An die Töpfe, fertig, lecker!“ die Chefköche. Die vierte Staffel startet im Disney Channel.

Gesunde Ernährung ist wichtig. Amalia (12) und Marwin (13) wissen das. Die beiden Schüler kennen sich mit ausgezeichnetem Essen und guten Zutaten aus. Sie sind die Fernsehköche der Disney-Sendung: „An die Töpfe, fertig, lecker!“ Am Sonntag startet die vierte Staffel.

Die Kinder sind in der Koch-Comedy-Show die Profi-Köche. „Das ist der Gag der Sendung“, erzählt Marwin, „wir sind die Chefs und ein Erwachsener ist unser Hilfskoch.“

Kochen für Promis

Amalia gefällt das Prinzip richtig gut: „Normalerweise sagen ja die Erwachsenen: ‚Jetzt bring mal die Schüssel‘. Das umgedreht zu erleben, ist richtig cool!“ In jeder Sendung wird für einen Prominenten ein Gericht gezaubert. In dieser Staffel sind zum Beispiel der Moderator Bürger Lars Dietrich und Profi-Boxerin Susi Kentikian dabei. Sie nehmen über einen Teleroboter an der Sendung teil.

Für Amalia ist es die zweite Staffel in der Fernseh-Küche. Sie sei schon immer ein Bühnentyp gewesen, sagt die Zwölfjährige. „Wenn wir früher ins Kindertheater gegangen sind, und das Publikum gefragt wurde ‚Wer möchte mitmachen?‘, war ich immer dabei.“ Erste TV-Erfahrungen hat sie bei der Sendung Gag-Attack gesammelt. Die läuft auch im Disney Channel.

So schneidet man Gemüse

Marwin kocht schon länger mit. Er kann sich auch vorstellen, später mal einen Beruf vor oder hinter der Kamera auszuüben. Die Arbeit im Fernsehstudio findet er jedenfalls sehr spannend. Aber nicht nur die: Beide Kinder haben durch die Kochshow großen Respekt für die Arbeit von Köchen bekommen.

Amalia war zum Beispiel sehr erstaunt, wie lange es dauert, manche Gerichte zuzubereiten. Viel abgucken konnte sie sich auch, sagt die Schülerin: „Ich habe gelernt, wie man richtig schneidet. Davor wusste ich nicht, dass man die Fingerspitzen anwinkeln muss und dann den Handballen aufs Gemüse legt. Wenn man dann das Messer entlang der angewinkelten Finger gleiten lässt, schneidet man sich nicht so schnell.“

Show mit 13 neuen Folgen

Marwin hat sich gemerkt, wie man Tomaten sauber durchschneidet: „Man legt die Tomaten auf einen Teller und dann kommt ein zweiter Teller umgedreht darauf, damit die Tomaten eingeschlossen sind. Bei dem kleinen Schlitz zwischen den Tellern durchschneiden, dann hat man perfekt geschnittene Tomatenhälften.“

Die beiden stehen nie zusammen in der Küche. Jeder tritt in den insgesamt 13 neuen Folgen nur mit Hilfskoch Roland die Herausforderung an. Amalia sollte zum Beispiel für die Boxerin Susi Kentikian ein gesundes Frühstück zubereiten: „Wir haben ihr ein Schoko-Bananen-Porridge gemacht, ein richtiges Powerfrühstück, damit sie sich für ihren Boxeralltag stärken kann.“ Bürger Lars Dietrich wollte ein Gericht ohne viele Pfannen und Töpfe. Da konnte Marwin helfen: Mit einer One Pot Pasta. Dabei kommen alle Zutaten in einen Topf.

Die Sendung läuft immer sonntags um 10 Uhr im Disney Channel.