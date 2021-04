Asya schrieb emotionale Geschichte über den Corona-Lockdown

Die 10-Jährige hat einen langen Text darüber verfasst, wie sie sich fühlt, wie man sich vor Corona schützt und was man trotzdem unternehmen kann.

Die zehnjährige Asya ist gerade, so wie viele andere Kinder, traurig, dass sie in der Corona-Pandemie viele Freunde und Verwandte nicht besuchen kann. Gemeinsam mit ihrer Freundin Amelie (10) hat sich die Duisburgerin überlegt, eine Geschichte aufzuschreiben. Asya berichtet in ihrem Text davon, was ein Virus ist und wie man sich am besten schützen kann. Die Viertklässlerin schreibt aber auch, wie es ihr geht und was man im Lockdown zuhause machen kann. Lest hier Asyas Text.

Mein Lockdown

„Im Lockdown müssen alle Menschen zuhause bleiben, und ich bin einer von ihnen. Ich erinnere mich noch sehr gut an den ersten Lockdown, und jetzt ist es schon der zweite Lockdown. Es ist sehr schwer, Distanzunterricht zu machen, weil wir immer neue Themen begonnen haben, und ich finde, dass es manchmal sehr schwer ist, die Themen zu verstehen. Und zuhause zu bleiben, ist noch schwieriger. Zum Beispiel kann ich meine Freunde nicht sehen, meine Familie, meine Oma. Das ist für mich traurig und schade.

Asya verbringt viel Zeit in ihrem Zimmer. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Am Anfang, als Corona begonnen hat, nahm ich es nicht ernst. Und jetzt, weil viele Menschen Corona nicht ernst genommen haben, sind wir alle zuhause eingesperrt und können nicht ohne Maske raus, und jetzt leiden alle Menschen darunter.

Ein paar Freunde und ich haben mit einer anderen Lehrerin Unterricht über Skype. Wir machen Vorbereitungen für die 5. Klasse. Als ich mit meiner Freundin Hausaufgaben gemacht habe, fiel uns ein, ein Buch zu schreiben, weil uns langweilig war und wir Geschichten oder Bücher für uns selber schreiben wollten, weil uns das Spaß macht.

An einem Abend saß ich mit meiner Familie vor dem Fernseher und Frau Merkel sagte, dass die Schulen wieder geöffnet werden. Ich erschrak. Als ich wieder den ersten Tag in der Schule war, war es für mich voll komisch, als ob ich meine Freunde zum ersten Mal gesehen hätte. Wir mussten die Masken tragen, sogar im Sportunterricht. Ich habe dreimal in der Woche Unterricht, weil es zwei Gruppen gibt. Ich bin in der zweiten Gruppe und habe am Dienstag, Donnerstag und am Freitag Schule.

Was ist Corona?

Corona ist ein tödliches Virus. Das Virus kann man nicht sehen, darum ist Corona so gefährlich. Man kann Corona durch die Nase, durch den Mund und über die Haut verteilen. Darum tragen wir alle Masken. Wenn wir von der Schule oder der Arbeit kommen, ist es sehr wichtig, die Hände und das Gesicht zu waschen, damit wir die Viren wegwaschen, wenn wir welche haben. Es gibt Corona-Anzeichen, so zum Beispiel, dass man den Geschmackssinn und den Geruchssinn verlieren kann. Wenn so etwas passieren würde, wäre es sehr wichtig, sich testen zu lassen. In Läden muss man immer Masken tragen und seine Hände regelmäßig desinfizieren. Das Wort Corona bedeutet Kranz oder Krone, weil das Virus unter einem Mikroskop wie ein Kranz oder wie eine Krone aussieht.

Was ist ein Virus?

Für mich ist ein Virus wie eine offene Tür für eine Krankheit, man muss einfach nur auf die andere Seite. Es gibt verschiedene Viren, mit manchen erkältet man sich. Es gibt auch Viren, von denen man Schnupfen, Fieber oder Husten bekommen kann. Und vom Corona-Virus kommt die tödliche Krankheit Covid-19. Die Viren sind so winzig, winzig klein, dass man sie nur mit einem Mikroskop sehen kann. Und davon kommt die Gefahr, weil man die Viren nicht mit dem bloßen Auge sehen kann. Auch wenn es kein Corona geben würde, sollte man sich vor Viren schützen.

Wie kann man sich vor Corona schützen?

Man sollte außerhalb des Haushalts immer die Maske tragen und am besten die FFP2-Masken, weil sie am meisten schützen. Wenn man von draußen nach Hause kommt, sollte man auf jeden Fall immer die Hände und das Gesicht waschen, damit wir die Viren von unserem Körper wegwaschen, wenn wir welche haben. Außerdem muss man 1,5 Meter Abstand zu einer anderen Person halten. Lüftet bitte wenigstens einmal am Tag euer Haus, damit die Viren und die schlechte Luft aus eurem Haus weggehen können.

Was kann man im Lockdown zuhause machen?

Ihr könnt sehr viele Sachen machen, zum Beispiel wandern, sich die schönen bunten Blumen anschauen, die Insekten, Bäume und noch andere Sachen in der Natur. Ihr könnt Seil springen in eurem Garten, euch auf die Wiese legen, mit euren Eltern reden, mit ihnen einen Kino-Abend machen. Versucht Sachen zu machen , die ihr vielleicht noch nie gemacht habt.

Asya hat das Malen für sich entdeckt. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Auch wenn man den ganzen Tag diese doofe Maske trägt oder die Hände die ganze Zeit desinfizieren muss und ständig die Hände wäscht, kann man glücklich sein. Nach meiner Erfahrung kann man immer glücklich sein, wenn deine Familie bei dir ist, auch wenn es Corona gibt. Und versucht euch an die Regeln zu halten, denn so werden wir es schaffen, dass es kein Corona mehr gibt.

Wie fühle ich mich in Corona-Zeiten?

Ich fühle mich nicht gut, weil die Corona-Zahlen immer steigen. Ich denke, dass manche Menschen Corona gar nicht interessiert. Zum Beispiel treffen sich manche Menschen mit mehr als vier Freunden. Andere gehen zu Hochzeiten oder veranstalten welche. Ich möchte mich ja auch mit meinen Freunden treffen und mit ihnen zum Schwimmbad gehen und mit ihnen spielen. Aber meine Familie und ich passen auf, dass wir kein Corona bekommen, und das werden wir auch immer machen. Ich bitte auch euch, dass ihr auch aufpasst für Deutschland und für die Welt. Ich hoffe, dass alle wieder gesund werden und dass es kein Corona mehr gibt.

Ein paar Tage vor meinem 10. Geburtstag sagte man in den Nachrichten, dass es einen Lockdown geben wird. Ich war richtig traurig, dass ich meinen Geburtstag nicht feiern kann. Weil ich so traurig war, versteckte ich meine selbst gemachten Einladungskarten in meinem Zimmer in der Hoffnung, dass ich meinen Geburtstag nachfeiern könnte. Ich habe die Einladungskarten immer noch in meinem Zimmer, aber ich konnte meinen Geburtstag danach nicht nachfeiern.

Das Zuckerfest, das wir feiern, das gibt es nicht mehr. Im Jahr 2019 ging ich zu meinen Bekannten , umarmte sie, was ein Jahr später nicht ging. Wir konnten uns nur eine Nachricht schreiben und das war „Alles Gute zum Zuckerfest“. Keine Süßigkeiten, keine Umarmung, nicht mehr die Großfamilie… einfach nichts. Auch Sankt Martin konnten wir nicht feiern.

Als uns die Idee kam, ein Buch zu schreiben, waren wir sehr glücklich und sehr aufgeregt. Meine Freundin Amelie ist wie Gold, sie ist sehr nett, sehr gerecht und sehr süß. Sie ist die beste Freundin, die man sich vorstellen kann. Ich habe meine Freundin Amelie sehr gern.

Letztes Jahr und dieses Jahr habe ich keinen Karneval gefeiert. Ich wollte mich so gerne als Vaiana verkleiden, weil man sagt, dass ich wie Vaiana aussehe. Weil das mein letztes Jahr in der Grundschule ist, kann ich nie wieder Karneval feiern, weil man in der weiterführende Schule das nicht feiert. Ich finde, dass man auch in den weiterführenden Schulen Karneval feiern sollte, weil man dann einen schönen Tag hat. Am häufigsten habe ich mich als Prinzessin verkleidet. Ich glaube, dass auch viele andere Mädchen sich oft als Prinzessin verkleidet haben. Ich kenne viele Mädchen, die sich oft als Prinzessin verkleidet haben.

Meine Kleidung ist mir zu klein, weil ich gewachsen bin. Um neue Anziehsachen zu kaufen, mussten wir extra einen Termin machen. Wir durften auch nur 15 Minuten im Laden bleiben. Man konnte nicht mal die Sachen anprobieren, weil das wegen Corona verboten ist. Ich hatte fast nichts zum Anziehen und darum war es sehr, sehr schwer, die Sachen in 15 Minuten zu holen. Weil man die Anziehsachen nicht anprobieren konnte, waren viele Sachen zu klein und wir mussten sie wieder zurückgeben. Darum haben wir auch Sachen im Internet bestellt, und zum Glück haben die Sachen mir gepasst.

Was sind gute Veränderungen wegen Corona?

Eigentlich nichts, aber wenn man mich fragen würde, was sich zum Guten verändert hat, würde ich Folgendes sagen: Ich habe früher nie mit meinen Freunden geskypt. Skype ist eine App, mit der man telefonieren kann. Ich hätte nie daran gedacht, mit meinen Freunden zu skypen. Und weil wir geskypt haben, ist uns die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben. Also hat Corona mein Leben nicht nur schlecht verändert, sondern auch ein bisschen gut.“