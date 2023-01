Band “D!E GÄNG“ schreibt mit Kindern einen Klimawandel-Song

„Arktishelden“ heißt das neue Lied von „D!E GÄNG“. Mit dem Lied soll der Klimawandel erklärt, aber keine Angst gemacht werden. Wie das gelingt.

Ein Narwal ist im arktischen Eis gefangen. Mit seinem langen Stoßzahn ist er in einem Eisberg stecken geblieben. Polarfuchs, Schnee-Eule, Eisbär, Polizei und Feuerwehr wollen ihn befreien. Sie starten eine Rettungsaktion. Um diese Geschichte geht es im neuen Lied „Arktishelden“.

Das Lied hat die Kinderband „D!E GÄNG“ geschrieben. Und das haben sie nicht allein gemacht. Sie hatten dabei Hilfe von vielen Kindern. Forscher vom Alfred-Wegener-Institut hatten die Idee dazu. Die Wissenschaftler erforschen die Polargebiete. Dazu gehören die Antarktis und die Arktis. Dort befinden sich die größten Eisflächen der Erde. Wegen des Klimawandels schmilzt das Eis und der Meeresspiegel steigt. Das kann für Tiere und Menschen gefährlich werden, weil es öfter Überschwemmungen geben kann.

Klimawandel soll Kindern keine Angst machen

„Das Thema interessiert auch die Jüngeren. Es macht aber oft auch große Angst“, weiß Kinga Jarzynka. Sie hat das Projekt mit den Forschern geleitet. Die haben sich gefragt: Wie schaffen wir es, dass das Thema keine Angst macht? Mit einer Künstlerin haben sie sich die Idee für das Lied über den Klimawandel ausgedacht. Es sollte auf jeden Fall Helden geben und Mut machen.

Die Forscher haben Kinder aus Kindergärten und Schulen in ganz Deutschland besucht. Die Kinder haben die Geschichte des Wals zu Ende erzählt. Es gab viele Ideen, die alle in dem Lied zu hören sind: Die Retter haben zum Beispiel eine Telefonkette gebildet oder magische Tiere um Hilfe gebeten. Es kamen Minions, Superhelden und Polarforschende vor.

Kinder lernen beim Projekt viel über die Polargebiete

In dem Musikvideo sind viele Figuren zu sehen. Sie sind mit Bleistift gezeichnet worden. Bei dem Projekt haben die Kinder auch viel über die Polargebiete gelernt. Das freut die Projektleiterin ganz besonders. „Die Kinder wissen jetzt, wie es in der Arktis aussieht und was der Klimawandel dort anrichtet“, sagt sie.

So sieht das Cover zum neuen Song „Arktishelden“ der Kinderband „D!E GÄNG“ aus. Foto: Niels Kalk

Chaja, Kaja, Luna, Matze und Ben von der Band „D!E GÄNG“ fanden das Projekt auch richtig toll. „Wir haben gerne einen Text geschrieben und die Musik gemacht“, sagt die Band. Das Lied hat auch eine wichtige Botschaft: Nur gemeinsam kann etwas gegen den Klimawandel gemacht werden. Im Lied singt die Band: „Alle machen Lärm um die Erderwärmung, den Klimawandel. Lasst uns lieber handeln. Sonst ist hier bald Endzeit. Wir retten nicht diesen Planeten, sondern die Menschheit!“

Klimawandel-Song ist Teil eines Projektjahres

Das Projekt „Und was kommt dann? Kinder erzählen Klimageschichten“ ist Teil des „Wissenschaftsjahres 2022 – Nachgefragt!“ gewesen. Das Projekt ist extra für Kinder entwickelt worden. Es geht darum, mehr über das arktische Meer und die Klimaveränderungen zu lernen.

Den Song„Arktishelden“ kann man ab sofort kostenlos bei allen Streaming-Diensten hören. Zum Beispiel auf YouTube.

