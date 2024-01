Bürgerrat will kostenloses Schulessen für alle

An Rhein und Ruhr Der Bürgerrat Ernährung wünscht sich mehr Chancengleichheit. Gelingen soll das mit gratis Mittagessen an allen Schulen und Kitas.

Chancengleichheit ist wichtig. Es bedeutet zum Beispiel, dass alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Möglichkeiten haben, etwas aus ihrem Leben zu machen. Egal, wie reich oder wie arm die Eltern sind. Darüber hat sich auch der Bürgerrat Ernährung Gedanken gemacht. Deswegen lautet seine oberste Empfehlung: Kostenfreies Mittagessen in Schulen und Kitas für mehr Bildungschancen und Gesundheit. Die 160 Mitglieder sagen, das sei wichtig für eine gute Zukunft der Kinder.

Lernen, was gute Ernährung ist

Ein Bürgerrat ist eine Gruppe von Menschen, die zu bestimmten Themen Wissen sammelt, darüber berät und dann Vorschläge macht. Die Mitglieder des Bürgerrats Ernährung wurden im vergangenen Jahr bundesweit aus allen Einwohnerinnen und Einwohnern ab 16 Jahren ausgelost. Was sie vorschlagen, wird im Bundestag besprochen.

Der vollständige Name lautet „Bürgerrat Ernährung im Wandel“. Die Mitglieder haben sich mehrmals getroffen, Lebensmittelbetriebe besucht und Experten angehört. Sie haben auch über Tierwohl, Lieferketten und Fair Trade gesprochen. Eine weitere Empfehlung lautet deswegen, ein staatliches Label einzuführen, das die Bereiche Klima, Tierwohl und Gesundheit einzeln berücksichtigt. Dieses Etikett würde dann auf Produkten kleben.

Zusammengehörigkeit stärken

Am wichtigsten finden die Mitglieder aber das Mittagessen an Schulen und in Kitas. Das gibt es an vielen Schulen, muss aber oft im Voraus bestellt werden und kostet Geld. Der Bürgerrat möchte ein tägliches Gratis-Angebot für alle. Das sei auch für die Zusammengehörigkeit wichtig: Denn wenn es nur ein kostenloses Essen für ärmere Kinder geben würde, könnten diese sich ausgegrenzt fühlen.

Noch ein entscheidendes Argument: „Essen an Schulen ist ein Beitrag zur Bildung, denn so lernen Kinder, was gute Ernährung ist.“ Deswegen sollte das Mittagessen gesund und am besten regional sein. Fast 90 Prozent der Bürgerratsmitglieder stimmten dem Vorschlag zu und erklärten, woher das Geld dafür kommen könnte. Möglich wäre es zum Beispiel, die Gelder für eine geplante Kindergelderhöhung in das Projekt umzuleiten.

Der Bürgerrat hat seine Empfehlungen gerade vorgestellt und wird sie am 20. Februar an die Bundestagspräsidentin überreichen. Danach soll zum ersten Mal mit Politikerinnen und Politikern darüber diskutiert werden.

Und so wurde gearbeitet: Wer produziert welche Lebensmittel? Wie setzen sich die Preise zusammen? Die Mitglieder des Bürgerrats haben sich in immer wieder neu zusammengewürfelten Kleingruppen schlau gemacht. Viele Experten wurden befragt und Betriebe besucht. Bei mehreren Treffen standen dem Bürgerrat Faktencheckerinnen und Faktenchecker zur Seite, die Fragen klärten und Infos beschafften.

