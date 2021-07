Das Weberlein: Musik-Duo Deniz & Ove überzeugen das Publikum

Das Musik-Duo hat den Publikumspreis „Das Weberlein“ gewonnen. „Wir freuen uns wie Bolle“, erklären sie. Wie sie ihre Musik schreiben, lest hier.

Viele Kinder haben ihre Stimme für den Kindermusikpreis „Das Weberlein“ abgegeben. Das Duo Deniz & Ove hat den Publikumspreis gewonnen. Es ist ihr allererster Preis. Das bedeutet den Musikern sehr viel, erklärt Deniz. „Für uns ist das ein Zeichen großer Wertschätzung! Wir haben uns mega gefreut!“

Deniz ist 38 und Ove 32 Jahre alt. Ist es schwer, als Erwachsener Kinderlieder zu schreiben? „Überhaupt nicht“, meint Deniz. „Wir können über alle Themen singen, die wir wollen.“ Ove findet das auch gut. „Wir machen die Art von Kindermusik, die wir früher selbst hören wollten.“

Aus Indie wurde Kindi

Deniz und Ove waren auch vorher schon Musiker. Aber mit Indie-Bands für Erwachsene. „Indie“ kommt vom englischen Wort „independent“. Das heißt „unabhängig“. „Aus Indie wurde Kindi“, sagt Ove und lacht. Früher haben sie sich immer gefragt, wie cool ein Song ist. Jetzt fühlen sie sich freier. Ove liebt zum Beispiel Lakritze. Deniz hasst es. Weil sie starke, unterschiedliche Gefühle haben, haben sie ein Lied über die Süßigkeit geschrieben. So etwas hätten sie in ihren alten Bands nicht gemacht. Dabei macht ihnen das Lied Spaß.

Wie haben sich die zwei eigentlich kennengelernt? „Bei einer Veranstaltung, die heißt ,Unter meinem Bett’“, erzählt Deniz. „Da kam Ove zu mir und hat mir eine Frage gestellt. Er wollte wissen, ob es wohl mehr Lieder oder mehr Hosen auf der Welt gibt.“ Da muss Deniz noch heute lachen. Beide denken, es gibt mehr Hosen.

Durch gemeinsames Arbeiten zum Weberlein Preis

So haben die beiden zusammengefunden. Dass sie jetzt gemeinsam arbeiten, finden beide toll. „Wenn einem nichts mehr einfällt, hat der andere eine gute Idee“, sagt Ove. Alleine sei das Arbeiten oft schwieriger gewesen. „Ich habe auch gelernt, Deniz viel besser zuzuhören“, meint Ove. „Ein wirklich guter Text ist aber immer eine Herausforderung. Und wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst“, ergänzt Deniz.

14 Lieder sind auf der ersten Platte „Bällebad“ (kleines Foto). Dabei geht es um alles, was den Musikern, Kindern und bestimmt auch Erwachsenen wichtig ist. In dem Lied „Bunter Teppich“ geht es um die Schönheit einer Patchwork-Familie. In dem lustigen Song „Krümelkind“ geht es um das ewige Krümeln. In dem Lied „Lisa“ blickt Ove noch mal auf seine erste Kindergartenliebe zurück. „Das war total spannend für mich.“

„Das Weberlein“ Publikumspreis - lustige Lieder mit Bedeutung

In dem Wettbewerbssong „Regenbogen“ singen die zwei von Vielfalt und Akzeptanz. „Vielfalt ist super! Wir wollen Lieder mit Inhalt und Tiefe machen. Mit wichtigen Themen kann man nicht früh genug anfangen!“, findet Deniz. Und jetzt ihr erster Preis! „Wir freuen uns echt wie Bolle“, betont Ove. Freuen können sich die zwei auch über ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

In der nächsten Woche stellen wir euch den Musiker Dominik Merscheid, den Gewinner des Jurypreises „Das Weberlein“ vor.

Die Preisverleihung

Am 8. August um 15 Uhr wird der Kindermusikpreis „Das Weberlein“ im Niederrheinstadion in der Stadt Oberhausen verliehen. Es wird eine große, bunte Show mit viel Live-Musik, dem Schirmherrn Erwin Grosche, Musik von der Krümelmucke und vielem mehr.

Ihr könnt dabei sein! Die Eintrittskarten kosten 5 Euro für Kinder und 10 Euro für Erwachsene. Infos gibt es hier

