„Dein Song“ startet

Isabella Sophie (12) ist bei „Dein Song“ dabei und kommt ihrem Traum von der Gesangskarriere immer näher.

Es geht wieder los! Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland bekommen bei „Dein Song“ die Chance, ihr musikalisches Talent zu zeigen. Zu den 18 Teilnehmern und Teilnehmerinnen gehört auch die 12-jährige Isabella Sophie. Sie hat zwar schon einige Bühnenerfahrungen gesammelt – trotzdem ist sie super aufgeregt. Musik hat in ihrem Leben schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Im Interview verrät Isabella Sophie, wie alles anfing und welche Pläne sie noch als Nachwuchs-Sängerin hat.

Seit wann machst du Musik?

Ich habe schon als kleines Kind Musik sehr gemocht. Da habe ich immer die Lieder aus den Disney-Filmen mitgesungen. Später hatte ich dann auch richtigen Gesangsunterricht. Und vor zwei Jahren habe ich angefangen, Ukulele und Klavier zu spielen. Da war ich zehn.

Welche Musik hörst du gerne?

Ich höre am liebsten Popmusik, zum Beispiel die von Alvaro Soler, Nico Santos oder Billie Eilish. Die Musikrichtungen Jazz und Klassik mag ich aber auch.

Hast du schon einmal vor Publikum gesungen?

Ja, sogar ziemlich oft schon. Ich habe zum Beispiel mit zehn Jahren bei „The Voice Kids“ mitgemacht und habe es da bis ins Finale geschafft. Und auch privat habe ich schon einige Konzerte gegeben.

Wieso hast du dich bei „Dein Song“ beworben?

Ich habe schon früher immer „Dein Song“ auf Kika geschaut und davon geträumt, einmal selbst daran teilzunehmen. Und dann habe ich es einfach versucht. Ich habe schon ein paar eigene Songs geschrieben, deswegen ist „Dein Song“ eigentlich genau das Richtige für mich.

Dein selbst geschriebenes Lied heißt „Today I Feel Like Myself“. Worum geht es darin?

Es geht darum, dass man an sich selbst glauben soll. Ich habe den Song an einem Tag geschrieben, an dem es mir so richtig gut ging. Und genau dieses Gefühl möchte ich mit der Melodie und dem Text vermitteln.

Willst du später unbedingt mal Sängerin werden, oder kannst du dir auch einen anderen Beruf vorstellen?

Ich würde später total gerne was mit Musik machen. Aber wenn das nicht klappt, dann hätte ich gerne einen Beruf, in dem ich was mit Sprachen machen kann. Ich spreche nämlich Italienisch und kann auch Englisch. Und ich will noch Französisch und Spanisch lernen.

Bei der 14. Staffel von „Dein Song“ sind viele bekannte Gesichter dabei. Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich moderieren den Wettbewerb wieder.

In der Jury sitzen der Musiker Angelo Kelly, Singer-Songwriterin Lotte, „Tonbandgerät“-Frontmann Ole Specht und „Juli“-Sängerin Eva Briegel.

In den Songs geht es um Themen wie Liebe, Freundschaft, Träume und Schubladendenken. Die 16 Folgen sind jeweils von Montag bis Donnerstag ab 19.25 Uhr zu sehen.

Im Finale stehen dann die besten acht jungen Songwriter und Songwriterinnen. Zu sehen ist es am 11. März um 19.05 Uhr im Kika.

