Manchen soll sie Superkräfte verleihen, anderen soll sie Glück bringen: die Mistel. Vor allem in der Weihnachtszeit taucht die Pflanze oft auf.

So ein Zaubertrank ist etwas Feines. Er macht einen super stark und unbesiegbar. Doch eine Pflanze darf im Zaubertrank auf keinen Fall fehlen: die Mistel! So ist es zumindest in den Comic-Geschichten von Asterix und Obelix. Glaubt man dort dem Druiden Miraculix, dann sind Misteln eine sehr wichtige Zutat, um Superkräfte zu bekommen. In Wirklichkeit sieht das aber etwas anders aus.

Hoch oben im Baum

Denn zumindest roh sind Misteln giftig. Ziemlich gut also, dass man an die Pflanzen gar nicht so leicht herankommt. Man müsste dafür ziemlich hoch klettern, denn Misteln wachsen in den Baumkronen. Man findet sie zum Beispiel auf Pappeln, Linden und Apfelbäumen. Gerade im Winter, wenn die Bäume kein Laub mehr tragen, kann man die kugelige Pflanze besonders gut sehen.

Doch warum wachsen die Pflanzen ausgerechnet dort oben? Das hat mit ihrer Lebensweise zu tun. Misteln werden auch Halb-Schmarotzer genannt. Das bedeutet, sie futtern sich zum Teil bei anderen Pflanzen durch. Das geht so: Die Mistel bohrt sich mit ihren Wurzeln in den Baum und zapft dort die Leitungsbahnen an. So kann sie sich mit Wasser und Nährstoffen versorgen.

In der Regel schadet das dem Baum nicht. Es sei denn, er wird von zu vielen Misteln gleichzeitig angezapft. Dann kann das zum Problem werden. Daneben betreibt die Mistel aber selbst noch Photosynthese. Das heißt: Sie nimmt über ihre Blätter unter anderem Kohlenstoff-Dioxid aus der Luft auf und wandelt es um, zum Beispiel in Sauerstoff und Zucker. Wie giftig die Mistel ist, hängt übrigens davon ab, auf welchem Baum sie wächst. Viel Gift enthalten die Misteln zum Beispiel dann, wenn sie auf einer Linde wachsen.

Weitere Themen Die Mistel: Ein giftiger Glücksbringer zu Weihnachten

Nicht nur in den Comics von Asterix und Obelix gilt die Mistel als Wundermittel. Sie wurde in früheren Zeiten auch von den echten Menschen für eine Zauberpflanze gehalten. Sie sollte beispielsweise vor bösen Geistern schützen und Unheil abwehren. Noch heute hängen sich viele Menschen in der Weihnachtszeit Misteln über die Tür. In Ländern wie Großbritannien und den USA gibt es einen besonderen Brauch: Wenn Verliebte unter einem Mistelzweig stehen und sich küssen, bringt das Glück - und sie bleiben für immer zusammen.