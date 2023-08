Earth Choir Kids: Kinder singen Lieder über die Klimakrise

Beim Projekt „Earth-Choir-Kids“ singen Chöre aus ganz Deutschland Lieder über die Klimakrise. Mit dabei ist Kinderliedermacher Reinhard Horn.

Es gibt viele Wege, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Einige Aktivistinnen und Aktivisten gehen mit Schildern auf die Straße, andere starten Projekte zum Schutz der Artenvielfalt und wieder andere säubern die Flüsse und Seen bei Müllsammelaktionen.

Die Teilnehmenden des Projekts Earth-Choir-Kids haben aber ihren ganz eigenen Weg, um auf die Probleme des Klimas hinzuweisen: Sie singen darüber!

Chorkinder bereiten sich auf ein Konzert vor

In dem Musikprojekt geht es darum, eine wichtige Botschaft in die Welt zu tragen. „Die Menschen sollten schätzen, was sie haben, und unsere Erde schützen. Denn die Erde gibt es nur einmal und ihr Schicksal liegt in unseren Händen“, sagt Aaliyah. Die Zwölfjährige singt bei einem teilnehmenden Kinderchor in der Stadt Bergkamen.

„Ich will mit den Liedern bewirken, dass sich die Leute mehr Gedanken um das machen, was sie tun“, sagt die zwölfjährige Marit. Auch sie singt für den Chor. Insgesamt 18 Lieder gehören zum Projekt, diese werden bei den großen Earth-Choir-Kids-Konzerten gesungen. Jedes Lied hat eine wichtige Bedeutung.

„Am besten gefällt mir ‘Wir sind kleine Helden’. Es geht darum, dass die Kinder die Erde retten und es kommt darin vor, dass wir nur zusammen stark sind. Das mag ich an dem Lied, ich finde es toll, wenn Kinder und auch Erwachsene zusammen halten“, sagt die zehnjährige Lynn. Gemeinsam mit den anderen Chorkindern bereiten sich die drei Mädchen auf ein Konzert im September vor.

„Mir gefällt das Lied „I am light“ am besten. In dem Lied geht es darum, dass man nicht sein Aussehen oder seine Augenfarbe ist, sondern ein Licht für diese Welt. Ich mag es so gerne wegen des ruhigen Klanges und weil es auf Englisch ist, nicht auf Deutsch, wie viele andere Lieder“, sagt Marit. „I am light“ bedeutet übersetzt „Ich bin Licht“.

Aaliyahs Lieblingslied ist hingegen „The green way of hope“, auf deutsch „Der grüne Weg der Hoffnung“: „Es handelt davon, dass in Afrika einmal quer durchs Land ein Weg voll mit Bäumen gepflanzt wird. Dieser Song macht einfach gute Laune.“

Lynn, Marit und Aaliyah (Von links nach rechts) singen in einem Kinderchor in Bergkamen. Foto: Mottog

Lieder mit Botschaften für Eltern und Großeltern

Das Projekt war die Idee von dem Kinderliedermacher Reinhard Horn. Er schrieb auch die vielen Klimalieder.

Auch wenn diese von den Kindern gesungen werden, sollen vor allem die Eltern und auch die Großeltern mit den Botschaften erreicht werden. Das funktioniere mit Musik häufig besser, als mit langen Reden. „Bei der Klimadiskussion sprechen wir oft von Zahlen. Wir vergessen dabei manchmal, die Herzen der Menschen mitzunehmen, die brauchen wir für die Veränderung“, findet der Sänger.

Reinhard Horn singt auch selbst bei den meisten Konzerten mit: Die Chöre haben aber auch die Möglichkeit, das Projekt allein durchzuführen.

Schon über 100 Gruppen haben bei dem Projekt mitgemacht und gemeinsam für das Klima gesungen. Viele der Kinder können sich mit den Texten der Lieder identifizieren. So ging es auch Aaliyah. Für sie sind die Lieder ein Weg, den Zuhörern einen Bezug zur Natur zu geben. „Ich möchte, dass die Menschen wieder lernen, die Welt mit ihren Augen zu sehen und die Erde richtig kennen lernen. Denn man liebt nur was man kennt und man schützt nur was man liebt.“

„Ich würde mir wünschen, dass wir Menschen uns besser um unsere Heimat, die Erde kümmern“, sagt auch Marit.

Reinhard Horn hat die Klimalieder für das Projekt Earth Choir Kids geschrieben. Foto: Andreas Braun

So könnt ihr mitmachen!

Jeder Chor in Deutschland kann an dem Projekt teilnehmen. Dazu können die Leiterinnen und Leiter des Chors eine Mail an info@kontakte-musikverlag.de schicken. Die Chöre bekommen dann das Musikmaterial zugeschickt und können anfangen zu proben!

Das Material können sich Interessierte auch auf der Internetseite kostenlos herunterladen, auf earth-choir-kids.com.

Insgesamt 18 Lieder warten dann auf die Teilnehmenden, darunter neben den neuen Klimasongs auch bereits bekannte Lieder, wie „What a wonderful world“.

Wer lieber zuhören möchte, der findet die Termine der Konzerte ebenfalls auf der Internetseite. Der Chor aus Bergkamen singt zum Beispiel am 22. September in der Konzertaula Kamen.

Das Projekt wird von vielen großen Sponsoren unterstützt, zum Beispiel von dem Hilfswerk „Brot für die Welt“, der Umweltorganisation „Greenpeace“ und von der Deutschen Chorjugend.

