Es ist schön, wenn Kinder sich abends an etwas Schönes erinnern. Alexandra Luczak hat fürs Aufschreiben ein Dankbarkeits-Tagebuch entworfen.

Ein Dankbarkeitsbuch für die schönen Dinge des Tages

„Das war heute total schön“, „Das habe ich echt gut gemacht“ – diese Sätze stehen auf jeder Seite eines neuen Buchs, das Alexandra Luczak (43) aus der Stadt Sprockhövel für Kinder herausgebracht hat. Es ist ein Dankbarkeitsbuch und hat den Titel: „Wie wunderbar DU bist!“ Kinder können abends hineinschreiben, was am Tag gut war. Sie können es anmalen, ausfüllen und bekritzeln.

„Ich habe selbst so ein Tagebuch“, sagt Alexandra Luczak, „und es tut mir total gut. Meine Tochter ist elf Jahre alt und füllt es auch aus. Es gibt ein positives Gefühl, stärkt einen – und man kommt zur Ruhe.“

Verrückte, kreative Dinge

Die Designerin gibt in der Kreativothek in Sprockhövel Malkurse für Kinder und Erwachsene. „Wir sind keine Malschule, sondern machen Atelierarbeit“, erzählt sie. „Wir malen mit Acrylfarbe und mischen Mehl rein, und wir machen andere verrückte, kreative Dinge. Es geht ums Erlebnis, nicht ums Ergebnis.“ Deswegen hat Alexandra Luczak auch ein paar Kreativseiten in das Buch eingestreut. Dort können Kinder einen Lieblingsspruch gestalten, Schweine malen oder Blätter zu Männchen machen.

„Es ist schön, wenn man abends mit positiven Gedanken ins Bett geht“, findet die Designerin. Im Dankbarkeitsbuch gibt es aber auch jeden Tag die Ecke „Und das ist noch richtig wichtig“. „Da kann man dann auch mal hinschreiben, worüber man sich geärgert hat.“ In dem grünen Büchlein ist Platz für drei Monate.

In der Kreativothek erhältlich

Das kreative Dankbarkeitsbuch für Kinder hat 100 Seiten und ist bei Alexandra Luczak für 11,90 Euro (plus Porto) per E-Mail an info@kreativothek.de erhältlich.