Ein neuer Verlag druckt Geschichten für die Fantasie

Giancarlo Russo hat den Sophie Verlag gegründet. Im Interview erzählt er von den spannenden Büchern, die er für Kinder rausbringt.

Eine Schulklasse schaut sich mit VR-Brillen in einem Dinosauriermuseum um. Ein Mädchen hört nachts im Zeltlager einen Wolf heulen. Das hört sich spannend an, oder? Diese Geschichten stecken in zwei Sachbüchern, die der neu gegründete Sophie Verlag herausgebracht hat. In Sachbüchern geht es um Wissen, aber der Verleger Giancarlo Russo will noch etwas anderes pflegen: die Fantasie. Im Interview erzählt er von den Büchern seines Verlags.

Kinder lesen nicht mehr so viel wie früher. Ist es nicht mutig, da einen neuen Kinderbuchverlag aufzubauen?

Ja. Aber wir haben den Verlag genau deswegen gegründet.

Warum?

Unsere Bücher sind so aufgebaut, dass die Kinder durch die Bilder fasziniert sind und sich auch nur diese anschauen können. Sie wandern über die Bilder durch das Buch und finden dabei ganz allein die Informationen, die sie brauchen. Sie müssen nicht alles von vorne bis hinten lesen.

Haben Sie selbst Kinder?

Ja, meine sechsjährige Tochter wechselt problemlos vom Buch zum Hörbuch oder zum iPad. Für sie sind alle Medien gleich. das Wichtigste ist, dass das Thema sie fasziniert.

Sie wollen Sachbücher machen, die unterhalten wollen. Was bedeutet das?

Die Bücher haben immer eine Geschichte, sie ist für die Fantasie wichtig. Zum Beispiel erzählen ein Wolf oder die Dinosaurier von ihrem Leben.

Giancarlo Russo hat als Kind selbst gern gelesen. Foto: Fotostudio Sauter

Was ist das Besondere der Reihe „Verborgene Welten“?Wenn wir uns zum Beispiel mit dem Thema Geschichte befassen und es um die Römer geht, erzählen wir aus dem Leben eines Gladiators. Und ein Kind sitzt in der Arena und beschreibt, was es sieht. Bald erscheinen die Bände „Regenwald“ und „Vulkane“.

Ihre Reihe „Flora & Leo“ ist für kleinere Kinder gedacht, oder?

Ja, der Ansatz ist derselbe. Aber wir wollen den Kindern zeigen, dass sie in jeder Umgebung, in der sie sich bewegen, etwas tun können. Sie können zum Beispiel Blumen erkennen oder ein Zelt aufbauen oder Tiere beobachten. Die Kinder erfahren, wie sie ihr eigenes Herbarium bauen können. Bei „Flora & Leo“ steht das Machen im Vordergrund. Bei „Verborgene Welten“ sind die Geschichten im Mittelpunkt, in die die Kinder mit ihrer Fantasie eintauchen. Auch dort haben wir aber immer ein Kapitel, in dem die Kinder selber Hauptfiguren sind. Es geht zum Beispiel darum, wie man Dinosaurier-Knochen ausgräbt.





Welche Rolle spielen die Illustrationen?

Sie sind sehr wichtig für uns. Sie haben die Aufgabe, die Kinder zu faszinieren. Diese müssen das Gefühl haben, sie sind wirklich in dieser Welt drin.

Welch e Bücher haben Sie als Kind gern gelesen?

Piraten- und Dschungelgeschichten und Comics.

Der Sophie Verlag ist mit zwei Buchreihen gestartet. In der Reihe „Verborgene Welten“ sind bislang „Dinosaurier“ und „Wölfe“ erschienen. In der zweiten Reihe „Flora & Leo“ geht es um den Wald und die Sterne.