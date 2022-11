Ein Spielplatz in der Natur: Tipps für den Waldausflug

Im Wald kann man viel bauen, basteln und entdecken. Mit diesen Tipps wird dein Ausflug in die Natur sicher nicht langweilig!

Bunte Blätter, interessante Geräusche und kleine Lebewesen: Der Wald hat gerade im Herbst viel zu bieten. Wir haben ein paar Tipps, wie ihr die letzten Herbsttage dort noch einmal richtig genießen könnt!

Barfußpfade und eine Hütte aus Ästen

Wie fühlt es sich an, barfuß über den Waldboden zu laufen? Ein besonderes Projekt ist dein eigener Barfußpfad. Am besten geht das, wenn viele mithelfen: Dann sammeln alle zusammen unterschiedliche Materialien, zum Beispiel viele Steine, Holzstücke, Moos oder Sand. Mit Ästen markierst du nebeneinander verschiedene Felder, so groß, dass zwei Füße bequem hineinpassen. Die werden nun einzeln mit dem Gesammelten aufgefüllt. Schuhe aus und los geht’s: Wie fühlt sich welches Feld an?

Aus Ästen lassen sich tolle Hütten bauen! Legt dazu zwei große Äste zu einem V zusammen. Am besten macht ihr diese mit einer Schnur fest. Stellt sie dann auf und drückt die Enden in den Boden- Nun könnt ihr einen weiteren großen Ast als drittes Bein aufstellen und darauf kleinere Äste stapeln.

Aus Ästen und Laub lassen sich Waldhütten bauen. Foto: Axel Heimken / dpa

Auf den Spuren der Waldbewohner

Wer versteckt sich alles im Wald? Geh doch mal auf die Suche und werde zum Wald-Detektiv: Denn fast alle Tiere hinterlassen Spuren. Welchen Fußabdruck hat ein Igel? Welcher stammt von einem Fuchs? Ist hier etwa ein Hirsch vorbeigesprungen? Fährten lesen ist spannend. Am besten geht das in feuchter Erde, zum Beispiel nach dem Regen. Oder im Schnee. Du kannst den Wald in deiner Nähe auch auf neuen Wegen entdecken: Verfolge doch mal eine Schneckenspur. Oder lauf einem Käfer, einer Spinne oder einer Wanze hinterher: in ihrem Tempo, auf ihrem Weg. Oder folge einer Ameise. Sicher führt sie dich zu einer Straße oder gleich dem ganzen Haufen.

Auch Eierschalen, die aus dem Nest geworfen wurden, sind ein Zeichen. Federn sind ebenfalls eine tolle Spur. Von welchem Vogel sind die wohl? Dass Rehe da waren, erkennst du an angeknabberten Bäumen.

Seid ihr schon einmal Ameisen gefolgt? Vielleicht führen sie euch zu ihrem Zuhause. Foto: Daniel Karmann / dpa

Farben und Materialien im Wald entdecken

Hast du schon einmal von einem Baumstamm-Telefon gehört? Holz kann gut Geräusche leiten. An einem langen Stamm, der im Wald liegt, kannst du das ausprobieren. Einer horcht am dünnen Ende, der andere kratzt oder klopft am anderen. Bei Wind kannst du auch Bäume gut knarzen hören, wenn du ein Ohr an ihren Stamm legst.

Eine tolle Spielidee für mehrere Personen ist das Wald-Bingo: Wer zuerst fünf Dinge in der gleichen Farbe gefunden hat, ruft „Bingo!“. Du wirst dich wundern, wie viel Farbiges sich im Wald versteckt!

Und wie wäre es mit einer großen Schnitzeljagd oder einer Laubschlacht?

