Experimentieren mit dem Vakuum

Schon vor über 500 Jahren hat ein Forscher herausgefunden, welche Kraft in einem luftleeren Raum steckt. Das kannst du ganz leicht auch!

Ständig sind wir von ihr umgeben, wir sehen sie aber nicht: die Luft. Die ist ein Gemisch aus Gasen wie etwa Sauerstoff. Den brauchen wir zum Atmen. Diese Gase bestehen aus kleinen Teilchen, die sich rasch bewegen. Sie drücken dabei gegen alles, was ihnen in den Weg gerät. So erzeugen sie einen so genannten Luftdruck.

Der Luftdruck ist für die Wissenschaft wichtig und lässt sich mit Versuchen erforschen.„Das geht, indem man Luft aus einem hohlen Körper entfernt“, erklärt die Physikerin Adelheid Sommer. Man saugt sie zum Beispiel heraus. Ist ein hohler Körper luftleer, nennt man diese Leere auch Vakuum. In einem Vakuum sind fast alle gasförmigen, flüssigen und festen Teilchen verschwunden.

Eine große Kraft

So ein Vakuum erzeugte der Forscher Otto von Guericke schon vor mehr als 500 Jahren. Er presste zwei große Eisenschalen zu einer Kugel zusammen und entfernte die Luft aus ihr. „Dabei stellte er fest, dass die Kugelhälften so stark aneinander klebten, dass sie selbst 14 Pferde nicht wieder auseinanderziehen konnten“, erzählt die Physikerin. Erst als wieder Luft in die Kugel strömte, fielen die beiden Einzelteile auseinander.

Ohne Luft im Glas platzt der Schokokuss bald. Foto: dpa

Der Sauerstoff fehlt

Doch was hat die Halbkugeln zusammengehalten? Adelheid Sommer erklärt es: „Sind die zwei Halbkugeln getrennt, ist der Luftdruck auf sie gleich groß. Setzt man aber die zwei Halbkugeln aneinander und entfernt die Luft heraus, so entsteht im Innenraum ein Vakuum.“ Zwischen der Innenseite und Außenseite der Kugel herrscht dann ein Druckunterschied. Innen ist der Luftdruck geringer als außen. Der Luftdruck von außen ist so stark, dass man sie nur mit sehr großer Kraft trennen kann.

Heute wissen wir: In einem Vakuum kann kein Mensch und kein Tier überleben. Es fehlt der Sauerstoff zum Atmen. Das hat aber auch Vorteile. So werden etwa Lebensmittel luftdicht verpackt, damit sie länger halten. Denn je weniger Luft in der Verpackung ist, desto weniger Bakterien können darin überleben.

Unser Körper funktioniert übrigens ähnlich: Weil der Druck in der Lunge geringer ist, als der Luftdruck außerhalb, können wir frische Atemluft in unsere Lunge befördern.

Zwei Experimente zum Nachmachen

Fülle ein Glas bis zum Rand mit Wasser. Lege dann eine Postkarte auf das Glas. Drücke die Postkarte fest auf den Rand des Glases, während du das Glas langsam auf den Kopf drehst. Nun kannst du die Postkarte loslassen. Die Postkarte verhindert, dass Luft ins Glas strömt. Dadurch ist im Glas ein geringerer Luftdruck als außen. Durch den Unterdruck im Glas wirkt eine starke Kraft. Sie hält das Wasser und die Karte fest.

Bohre ein Loch in den Deckel eines Marmeladenglases und stecke einen Strohhalm in die Öffnung. Dichte das Loch mit Knete luftdicht ab. Stelle nun einen Schokokuss in das Glas und schraube den Deckel mit dem Trinkhalm drauf. Jetzt sauge fest am Halm. Die Schokohülle platzt auf und der Zuckerschaum tritt aus. Die Luft im Schokokuss drückt so stark nach außen, dass sie die Schokolade aufplatzen lässt.