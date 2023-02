Flucht: Ukrainische Schwestern sehnen sich nach ihrer Heimat

Die ukrainischen Schwestern Anastasia und Angelina leben seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs in Rumänien. Sie vermissen ihre Freunde sehr.

Am 24. Februar ist es ein Jahr her, dass in der Ukraine der Krieg angefangen hat. Schon die ersten Bomben fielen auch auf Cherson, eine Stadt im Süden des Landes am Fluss Dnipro. Dort wohnten Anastasia (12) und Angelina (11). Wenige Tage nach Kriegsbeginn sind die beiden mit ihrer Mutter und Tante Katerina und den Geschwistern geflohen. Sie wohnen jetzt in Odobești, einem Dorf in Rumänien in der Nähe der Hauptstadt Bukarest.

Hallo Anastasia, hallo Angelina, die vielen Fahrräder und Roller vor der Tür: Sind das alles eure? Wie viele seid ihr denn?

Anastasia: Ja, die haben wir alle geschenkt bekommen. Und jeder ein Paar Schuhe. Wir sind acht Kinder, sechs Schwestern und Cousinen und der kleine Myron, der ist erst zwei. Ich habe auch noch einen großen Bruder, aber der ist Soldat in der Ukraine.

Angelina: Und als wir hier waren, ist das Baby geboren. Es heißt Nicole. Der Bürgermeister ist ihr Patenonkel.

Er hat dieses Haus für euch gefunden und den schönen Garten mit den Obstbäumen. Wie geht es euch hier?

Anastasia: Alles in Ordnung. Aber ich möchte gern nach Hause.

Angelina: Oh ja, ich auch. In der Ukraine sind die ganzen Verwandten, die Schule, unsere Freunde. Aber eigentlich stimmt das gar nicht. Die sind ja auch fast alle weg, in ganz Europa.

Erinnert ihr euch noch, wie es war in Cherson, warum ihr weg musstet?

Angelina: Ich hatte sehr, sehr große Angst.

Anastasia: Wir haben versucht, uns abzulenken. Wir haben gespielt. Aber da waren überall Schüsse.

Habt ihr etwas mitgenommen von zuhause?

Anastasia: Jeder nur einen Rucksack. Mehr passte auch nicht ins Auto, das hat Mama sich geliehen.

Angelina: Wir waren ein paar Tage in einem Lager an der rumänischen Grenze. Dort haben sie uns Decken gegeben, Handschuhe und Tee. Und jemand hat uns Haargummis geschenkt und Spangen.

Habt ihr in Odobești Freunde gefunden?

Anastasia: Wir gehen hier in die Schule und hatten schon im Sommer viele Freunde. Aber im Winter wurde es so früh dunkel, da waren wir nicht viel draußen.

Angelina: Sie bringen uns Rumänisch bei. Die kleine Natalia ist erst vier, aber sie spricht es schon super.

Nehmt ihr auch am Online-Unterricht aus der Ukraine teil?

Anastasia: Schwierig, wir haben ja nur Mamas Handy, das ist alt und der Bildschirm viel zu klein. Meistens benutzt Diana das, die ist schon 16.

Was macht ihr denn besonders gern in der Schule?

Angelina: Ich mag Lesen. Und Zeichnen.

Anastasia: Sie malt wunderschöne Bilder! Ich liebe Sport, am meisten Turnen. Brücke, Spagat, Radschlag, das kann ich gut.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten