Gesamtschule Barmen leidet noch unter den Folgen der Flut

Seit über einem Jahr hat die Gesamtschule Barmen mit den Folgen der regenreichen Nacht vom 15. Juli 2021 zu tun.

In der langgezogenen Pausenhalle der Gesamtschule Barmen wachsen riesige Pflanzen unter einem schrägen Glasdach. Gerade ist Pause. Hunderte Kinder und Jugendliche laufen kreuz und quer, sie sitzen im Schneidersitz auf dem Boden und stehen in der Schlange vor der Mensa an. Die Idee des Architekten war hier, ein in alle Stockwerke hin offenes Gebäude zu bauen. Vor 25 Jahren entstand so ein grüner Ort, an dem eine Wohlfühlatmosphäre herrscht. Was Besseres kann einer Schule wohl kaum passieren.

Flutschäden im Juli 2021 in der Gesamtschule in Wuppertal-Barmen: Nicht die Wupper, sondern das Grundwasser war ins Gebäude gelaufen. Die Folge war Schimmelbildung im Estrich und in den Gipskartonplatten der Wände. Foto: Gesamtschule Barmen

Dass die Schule nah am Fluss Wupper liegt, hätte in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 übel ausgehen können. Aber nicht der Fluss wurde der Schule zum Verhängnis. Sein Wasser stoppte noch gerade so vor der Mauer. Es war das Regenwasser, das in der hügeligen Stadt Wuppertal vom Hang herunterschoss und die hinteren Schulhöfe unter Wasser setzte. Und weil sich bei einem Stromausfall die Notausgangstüren der Schule automatisch öffnen, strömten die Fluten direkt weiter ins Kellergeschoss.

Da stehen nun Bettina Kubanek-Meis, die Schulleiterin, und ihr Stellvertreter Arne Brassat. 16 Monate nach der „unseligen Nacht“, wie die Rektorin sie nennt, ist hier unten noch immer kein normaler Unterricht möglich. Eine Wand aus Holzleisten und Plastikfolien trennt den Keller vom Rest des Gebäudes. Sie erinnert noch daran, was die Flut im Schulhaus angerichtet hat: Schimmel!

Malina kam nur wenige Tage nach der Flut in die fünfte Klasse. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Warum? Das Wasser zog ins Parkett, den Boden (Estrich) und die darunter liegende Dämmung hinein. Und es kroch die Gipskartonplatten der Wände hoch. Schnell fing der Schimmel an zu blühen. Und die Schimmelsporen flogen durchs ganze Haus. Aus dem geplanten Schulstart nach den Ferien wurde nichts, nur die Fünftklässler durften kommen. Die elfjährige Malina erzählt: „Wir durften von außen über die Feuertreppe in unsere Klassen. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir in die Schule hineinkonnten.“ Dass Kinder, die neu in die fünfte Klasse kommen, zu Hause unterrichtet werden – das habe niemand gewollt, sagt die Schulleiterin. Der Rest aber musste sich eine Woche lang gedulden.

Keine Technik-Räume und kein Kunstraum

Inzwischen steht Bettina Kubanek-Meis in den ehemaligen NW-Räumen. NW steht für Naturwissenschaften. Die Schimmelsporen waren schon bald raus aus dem Haus, aber von 18 gefluteten Räumen sind heute 14 noch immer nicht benutzbar. Das betrifft auch die Technik-Räume, den Kunstraum, das Fotolabor und das Archiv der Schule. „Vieles ist unwiederbringlich verloren“, sagt Arne Brassat.

Schülersprecherin Arnesa sagt: „Wir haben uns dran gewöhnt.“ Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Aber nun geht es voran. Wände werden neu hochgezogen, auf den Boden kommt bald Flüssigasphalt statt Estrich. Die von der Decke hängenden Kabel landen wieder an den richtigen Stellen. „Wir werden bald ganz moderne NW-Räume haben“, freut sich die Schulleitung. Auch die Lehrküche ist wieder benutzbar. Im Sommer 2023 soll fast alles fertig sein. Nur in der Turnhalle und in ein paar anderen Räumen stehen dann noch Arbeiten an.

„Wir haben weniger praktischen Unterricht als normalerweise“, berichtet die Schülersprecherin Arnesa (15). „Aber wir haben uns dran gewöhnt.“ In Chemie fallen zum Beispiel Experimente aus, weil der Unterricht im Klassenraum und nicht im Chemieraum stattfindet. Die elfjährige Elisa, die in der sechsten Klasse ist, erzählt: „Wir waren noch kein Mal im Kunstraum.“

Sechstklässlerin Amelie fand die WIR-Tage an der Schule gut. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Um den Zusammenhalt an der Schule zu stärken, fanden vor den Herbstferien die WIR-Tage statt. „Wir haben Ausflüge gemacht, uns besser kennengelernt und viele Spiele gespielt“, sagt Amelie (11). Einige Kinder bepflanzten die Beete auf den überspülten Höfen neu. Einer der drei Schulhöfe steht noch immer voll mit Containern und Handwerkerautos.

„Ich freue mich schon auf die neuen Räume“, sagt Fabio. Dann wird auch endlich die Plastikwand entfernt. Damit die offene Pausenhalle ihren Namen wieder von ganz oben bis ganz unten verdient.

Spenden erwünscht!

Der Verein der Freunde und Förderer der Gesamtschule Barmen e.V. freut sich über Spenden.

Die Schule hat ihren Theaterfundus verloren und muss zum Beispiel Kostüme, Hüte, Schals und Taschen ersetzen. Außerdem wurden Scheinwerfer, Bühnentechnik und Instrumente der Schulbands zerstört. Auch dafür wird Geld benötigt.

Das Förderverein-Konto bei der Stadtsparkasse Wuppertal: IBAN DE63 3305 0000 0000 5024 76.

In den Betreff bitte schreiben: Fluthilfe-Aktion Kinderredaktion

Auf der Kinderseite begleiten wir ein Jahr lang Schulen, die von der Flut im Juli 2021 besonders betroffen sind.

