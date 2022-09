herrH gibt alten Kinderliedern einen ganz neuen Klang

Auf seinem neuen Album „Kinderlieder – umgedacht und neu gemacht“ hat herrH aus bekannten Kinderliedern etwas ganz Neues gezaubert.

Es gibt so einige Kinderlieder, die fast jeder kennt. Dazu gehören zum Beispiel „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ und auch „Auf der Mauer, auf der Lauer“. Von diesen Stücken hat man schnell einen Ohrwurm, oder? Das dachte sich zumindest Simon Horn, der als Kinderliedmacher unter dem Künstlernamen herrH bekannt ist. Denn auf seinem neuen Album, das am 9. September erscheint, finden sich nur Songs, die es schon gibt. So sieht es auf den Blick jedenfalls aus. Hört man aber einmal rein, merkt man schnell einen Unterschied. Wie der Titel „Kinderlieder – umgedacht und neu gemacht“ verrät, hat herrH aus Altem etwas ganz Neues gezaubert.

Zu jedem der zwölf Lieder auf dem Album hat sich herrH viele Gedanken gemacht. Die Idee hinter der neuen Musik war von Anfang an, alte Klassiker ins Hier und Jetzt zu holen. Der Musiker erklärt: „Ich habe zum Beispiel das bekannte Kinderlied ‚Auf einem Baum ein Kuckuck saß‘ genommen und geschaut, ob der Text noch in die heutige Zeit passt oder ob man noch etwas ergänzen könnte.“

Als Kleinkind im Tonstudio

Kreativ und musikalisch war herrH schon damals als Kind. Denn auch seine Eltern haben beruflich mit Musik zu tun. „Wir hatten damals ein eigenes Tonstudio im Keller und schon mit drei Jahren stand ich da zum ersten Mal am Mikrofon und habe gesungen“, erinnert er sich. „Außerdem sind meine Eltern früher auch viel auf Tour gegangen und haben Konzerte gegeben und da war ich auch immer dabei. Ich habe es geliebt, mit so viel Musik um mich herum aufzuwachsen.“

Musiker zu werden, war schon damals sein größter Traum. Den Plan, Kinderlieder zu schreiben und zu singen, schmiedete er aber erst als Erwachsener, als er als Musiklehrer an einer Grundschule arbeitete. „Ich habe gemerkt, dass Musikmachen für Kinder und mit Kindern total mein Ding ist und deshalb habe ich den Schritt einfach gewagt“, sagt herrH.

Gemeinsam singen mit dem Sohn

Und auch sein Künstlername ist in der Zeit als Musiklehrer entstanden. „Ich hatte damals eine Kollegin mit einem furchtbar langen und umständlichen Nachnamen. Ich habe sie deshalb spaßeshalber immer Frau HR genannt. Umgekehrt hat sie mich dann irgendwann Herr H genannt, da ich ja mit Nachnamen Horn heiße.“

Mittlerweile ist das Musikmachen für Kinder zum festen Beruf von herrH geworden. Und er kann sich nichts Schöneres mehr vorstellen. Er freut sich besonders darüber, dass seine Freunde und seine Familie viel Spaß an seinen Liedern haben. Dazu gehört auch sein Sohn, mit dem herrH oft gemeinsam singt und tanzt. Zum Beispiel zu „Die Katze tanzt allein“ und „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“.

Das Album „Kinderlieder - umgedacht und neu gemacht“ kommt am 9. September 2022 heraus. Foto: Europa

Sein erster großer Traum vom Musikmachen ist für herrH ja in Erfüllung gegangen. Heute hat er einen neuen Traum. Er wünscht sich, dass seine Musik Kinder beim Großwerden begleitet. Und teilweise hat er das schon geschafft. herrH erzählt: „Ich habe vor kurzem eine Familie getroffen, die zu mir gesagt hat, dass ich mit meinen Liedern sowas wie ein musikalisches Familienmitglied für sie bin. Und das ist wirklich das schönste Kompliment, das man mir machen kann.“

Das Album „Kinderlieder – umgedacht und neu gemacht“ besteht aus zwei CDs. Auf CD 1 sind alle zwölf Kinderlieder in der Original-Version. Auf CD 2 findest du Instrumental-Versionen der Songs. Die CD kostet 16 Euro. Die Musik ist für Kinder bis zum Grundschulalter besonders gut geeignet.

