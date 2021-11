J.K. Rowlings neue Fantasiewelt: Das Land der Verlorenen

In „Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein“ erzählt die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling die Geschichte eines verlorenen Kuscheltiers.

Die britische Autorin J.K. Rowling hat nach ihren vielen Harry-Potter-Büchern lange kein Kinderbuch mehr geschrieben. Dann kam im November 2020 „Der Ickabog“ auf Deutsch heraus – eine fantasievolle Geschichte über ein Königreich, in dem angeblich ein Ungeheuer lebt. Nun steht das nächste Kinderbuch von J.K. Rowling ganz oben auf den Bestseller-Listen. Passend zur Advents- und Weihnachtszeit heißt es „Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein“.

Ein geliebtes Kuschelschwein

Darin geht es um den Jungen Jack, der ein Kuscheltier besitzt, seit er klein ist. Lange hieß es einfach nur „Swein“, weil Jack es nicht anders aussprechen konnte. Dann bekommt es den Namen DS für „das Schwein“. DS ist überall mit dabei, im Haus, im Bett, beim Spielen und am Strand. Und DS ist auch nicht mehr rosa, sondern grau und hat ein steifes Ohr, weil Jack immer so viel daran herumgelutscht hat. Es ist einfach sein allerliebstes Kuscheltier, und so ist es auch eine Katastrophe, als er DS eines Tages verliert.

Es ist kurz vor Weihnachten, Jack ist verzweifelt. Er glaubt, dass er ohne sein geliebtes Schwein nicht weiterleben kann. Zwar bekommt er direkt ein neues, gleich aussehendes Schwein geschenkt („das Weihnachtsschwein“, kurz WS), aber er hasst es sofort, weil er eigentlich viel lieber DS haben möchte.

In der Weihnachtsnacht fangen seine Spielsachen plötzlich an zu sprechen. Sie erzählen ihm, dass nur einmal im Jahr „Die Nacht der Wunder und hoffnungslosen Fälle“ ist. Nur in dieser einen Heiligen Nacht könne er versuchen, sein Schwein im Land der Verlorenen wiederzufinden. Mit WS macht sich Jack auf den Weg dorthin.

Figuren wie Glück und Hoffnung helfen

Was nun folgt, ist eine fantasievolle Reise in ein Land mit vielen merkwürdigen, liebenswerten und beeindruckenden Wesen. J.K. Rowling hat sich wieder einmal ganz besondere Namen für viele Orte ausgedacht. Im Land der Verlorenen gibt es für die verloren gegangenen Dinge verschiedene seltsame Dörfer und Inseln, je nachdem, wie sehr sie vermisst werden. Und man liest, dass den Menschen nicht nur Dinge, sondern auch Gewohnheiten und Gefühle abhanden kommen können.

Was Jack und das Weihnachtsschwein auf ihrer Reise erleben, ist gefährlich und spannend zugleich, vor allem weil sie sich vor dem Verlierer in Acht nehmen müssen. Er herrscht im Land der Verlorenen. Doch märchenhafte Figuren wie Glück und Hoffnung stehen ihnen zur Seite.

J.K. Rowling hat mit dem Weihnachtsmärchen eine wunderbare Geschichte über Gut und Böse geschrieben. In ihr wird deutlich, wie wichtig Freundschaft und Liebe sind. Jim Field hat die besonderen Stationen der Reise auf schwarz-weißen Doppelseiten illustriert.

