Kinderfilmtage im Ruhrgebiet zeigen viele spannende Filme

Ole, Steffen, Oskar, Faris, Josephina und Hala (v.l.) sind in der Kinderjury der Kinderfilmtage. Auf dem Foto fehlt Klara.

Die Kinderfilmtage im Ruhrgebiet laufen vom 17. bis 24. September. 15 Filme werden gezeigt. Klara (10) erzählt von der Arbeit in der Kinderjury.

„Rico, Oscar und die Tieferschatten“, „Lassie - Ein neues Abenteuer“, „Heidi“, „Mission Ulja Funk“ – diese Filme und noch viele mehr laufen jetzt wieder beim großen Kinderfilmfestival im Ruhrgebiet. Die Kinderfilmtage beginnen am Sonntag und laufen bis zum 24. September in Kinos in Essen, Mülheim und Oberhausen.

Auch eine Kinderjury ist wieder beim Festival dabei. Sieben Kinder entscheiden, welcher Film den Preis „Emmi“ für den besten Kinderfilm des Jahres bekommen soll. Josephina, Hala, Klara, Faris, Ole, Oskar und Steffen haben sich dafür fünf Filme angeschaut: „Der Räuber Hotzenplotz“, „Die drei ??? – Erbe des Drachen“, „Lucy ist jetzt Gangster“, „Kannawoniwasein!“ und „Die Mucklas … und wie sie zu Pettersson und Findus kamen“.

15 Filme laufen im Rahmen des Festivals

Die Eröffnung am 17. September ist ab 10 Uhr im Kino Lichtburg in Oberhausen. Gezeigt wird „Rico, Oscar und die Tieferschatten“. Ein Überraschungsgast zum Film ist auch dabei.

Im Programm der Woche laufen insgesamt 15 Filme, darunter „Unheimlich perfekte Freunde“ und Animationsfilme wie „Ernest und Celestine 2 – Die Reise ins Land der Musik“. Auch ein Dokumentarfilm ist dabei: „Die Eiche – mein Zuhause“. Darin geht es um das Leben rund um einen 200 Jahre alten Baum.

Am 24. September kommen Checker Julian und Malte Arkona zur großen Abschlussveranstaltung ins Kino Lichtburg nach Essen. Dort wird der Gewinnerfilm der Kinderjury gezeigt. Welcher Film es ist, wird erst kurz vorher verraten.

Die Musik muss zum Film passen

Kinderreporterin Klara ist in diesem Jahr Mitglied in der Kinderjury. Foto: privat

Der zehnjährigen Klara hat die Arbeit in der Kinderjury viel Spaß gemacht. Sie sagt: „Bei der Arbeit in der Jury ist mir besonders wichtig, ob die Geschichte des Films spannend ist und eine Botschaft vermittelt. Auch achte ich darauf, wie die Schauspieler und Schauspielerinnen ihre Rolle gespielt haben. Und ich finde es interessant, ob zum Beispiel die Filmmusik passend zum Film ist.“

Am meisten gefreut hat sie sich auf den Film „Lucy ist jetzt Gangster“, weil sie die Geschichte spannend findet. Und sie ergänzt: „Den Film ,Die drei Fragezeichen’ habe ich bereits im Kino gesehen und finde ihn super. Ich freue mich, ihn noch mal zu sehen und zu bewerten.“

Klaras absoluter Lieblingsfilm ist „Oskars Kleid“. Die Geschichte um den Jungen Oskar fand sie „spannend, lustig und ein bisschen traurig. Ich fand die Schauspieler in dem Film ganz toll und der Film hat mich berührt.“

>>Die Kinderfilmtage

Tickets kosten 3,50 Euro für Kinder und 4,50 Euro für Erwachsene. Für Gruppen gibt es Ermäßigungen. Tickets für die Abschlussveranstaltung kosten 5 Euro. Folgende Kinos machen mit: Eulenspiegel und Lichtburg (Essen), Rio (Mülheim), Lichtburg (Oberhausen).

Mehr Infos zum Programm: kinderfilmtage-ruhr.de

