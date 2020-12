Kinderzeitung CHECKY! als Geschenk zum Weihnachtsfest

Wer sich jetzt schnell für ein CHECKY!-Abonnement entscheidet, bekommt zu einem Jahres-Abo eine Kinder-Ruhrtopcard dazu.

Woher kommt die Tradition in Deutschland, einen Weihnachtsbaum aufzustellen? Und was ist eigentlich der meistgekaufte Weihnachtsbaum bei uns? Vieles rund um die Bäume zum Fest kannst du in der nächsten Ausgabe unserer Kinderzeitung CHECKY! lesen. Du kannst sogar einen Weihnachtsbaum aus Strohhalmen basteln!

Viele spannende Themen im Heft

In der CHECKY!-Weihnachtsausgabe, die am Samstag, 19. Dezember, erscheint, erklären wir dir, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist und warum es gerade Streit darum gibt. Die zwölfjährige Josephine erzählt davon, wie es den Tieren im Tierpark Bochum in der Corona-Zeit geht. Und wusstest du, dass auch Pflanzen ein Immunsystem haben?

In CHECKY! findest du jede Woche viele spannende Themen. Zum Beispiel aktuelle Nachrichten in einer einfachen Sprache, die du verstehst. Oder Berichte über Stars und Sportler. Am Samstag geht’s zum Beispiel um die Sängerin Céline und ums Mountainbiking.

In CHECKY! steckt jede Menge Wissen, aber noch viel mehr: zum Beispiel Buchtipps, Rätselkrimis, Witze und vor allem viele Rätsel, bei denen du tolle Preise gewinnen kannst.

Willst du CHECKY! jede Woche nach Hause geschickt bekommen und so richtig schlau werden? Dann wünsch dir doch ein Jahres-Abo zu Weihnachten!

Gratis-Eintritt mit der Kinder-Ruhrtopcard

Bis zum 31.12. bekommen neue Abonnenten eine Kinder-Ruhrtopcard im Wert von 36 Euro geschenkt. Sie gilt für die Jahrgänge 2006 bis 2015. Damit kannst du 90 Freizeitattraktionen einmalig gratis besuchen, zum Beispiel Zoos und Freizeitbäder. Darüber hinaus kommst du in Freizeitparks wie den Movie Park oder das Fort Fun Abenteuerland und in viele andere Attraktionen zum halben Preis hinein.

Auf der Internetseite www.checky.news/eltern gibt es weitere Informationen. Hier kann man CHECKY! auch bestellen. Oder aber telefonisch unter 0800/6060760.

CHECKY! kostet für Abonnenten der WAZ, NRZ, WP, WR und des IKZ 7,90 Euro im Monat, sonst 9,90 Euro.