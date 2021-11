Malte Arkona stellt Kindern Schumann und Strawinsky vor

Malte Arkona stellt auf zwei neuen CDs von „Malte & Mezzo – Die Klassikentdecker“ die Komponisten Robert Schumann und Igor Strawinsky vor.

Für Malte Arkona gibt es kaum etwas Schöneres als klassische Musik. Sie kann, so findet er, starke Gefühle wecken: Traurigkeit, Glück, Begeisterung, Verzweiflung… Malte Arkona möchte Kindern erzählen, was in berühmten Musikstücken drinsteckt und was manche Komponisten in ihrem Leben durchmachen mussten. Deswegen gibt es nun zwei neue „Malte & Mezzo“-CDs von ihm.

Mezzo ist witzig und vorlaut

Keine Frage, auch der witzige, vorlaute Mezzo, der Malte immer unterbricht, ist wieder dabei. Nach Mozart und Beethoven stellt Malte nun die beiden Komponisten Robert Schumann und Igor Strawinsky vor.

Robert Schumann lebte von 1810 bis 1856, das war die Zeit der Romantik. Was bedeutet diese Musikrichtung? Malte erklärt: „Romantik hat bei Schumann viel mit Träumen zu tun, mit tiefen Gefühlen, mit Sehnsucht. Das Bild des Waldes, der Klang des Horns, das ist Romantik.“

Kein glückliches Leben

Ein richtig glückliches Leben hatte Robert Schumann nicht. Am Ende wurde er depressiv und starb schon mit 46 Jahren. Malte sagt: „Das Leben ist nicht immer tri-tra-trallala, es ist nicht immer witzig – und das ist auch gut so.“ Für ihn ist es ein großer Trost, dass die Musik nach dem Tod berühmter Komponistinnen und Komponisten für immer bleibt. „Das ist das Positive am Ende!“

Die Schumann-CD kostet etwa 14 Euro. Foto: Edel Kultur

In Robert Schumanns Musik spürt man, dass extreme Gefühle in ihm steckten. „Die ganz großen Gefühle sind ganz große Musik“, findet Malte. Auf der CD hört ihr die 3. Sinfonie von Robert Schumann, die auch „die Rheinische“ genannt wird.

Ein Märchen aus Russland

Auf der zweiten CD geht um den „Feuervogel“ von Igor Strawinsky. Wovon handelt das Märchen? Malte erklärt: „Prinz Iwan ist auf der Suche nach der großen Liebe und dem Feuervogel, über den man sich viel erzählt hat. Den findet er auch tatsächlich.“ Aber dann muss sich Prinz Iwan entscheiden? Behält er den Vogel? Oder nimmt er nur eine Feder, mit der ihm der Feuervogel später einmal helfen will, wenn Prinz Iwan ihn braucht. „Das ist für mich das zentrale Thema“, findet Malte. „Entscheidet man sich für Gier oder für Vertrauen im Leben? Nimmt man etwas, das man ganz schnell haben kann, oder vertraut man darauf, dass man erst mal nur ein bisschen hat und später dann mehr. Was ist mehr wert? Das finde ich spannend.“

Die Strawinsky-CD kostet etwa 14 Euro. Foto: Edel Kultur

Malte spricht alle Rollen auf der CD selbst, auch die des krächzenden Mezzo. „Meine Stimme ist mein Instrument, das ich am liebsten spiele. Die musikalische Kunst überlasse ich allen, die mit ihren Instrumenten fleißig geübt haben.“

Gemeinsam ins Konzert

Ansonsten empfiehlt er allen Kindern und ihren Eltern, möglichst oft gemeinsam in ein Konzert zu gehen. „Das ist sowieso die Krönung! Klassische Musik ist dafür komponiert worden, sie live zu erleben.“ Er ist sich ganz sicher: „Musik regt die Fantasie an.“

