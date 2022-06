Naturforscher und kuschelige Lamas: Buchtipps für den Sommer

Ob Comic oder Ratgeber: Sommerferien - das bedeutet viel Zeit zum Lesen! Diese sechs neuen Kinderbücher sind perfekt für die warme Jahreszeit.

So ein Glück! Sommerferien! Endlich wieder ausschlafen, Nichtstun, Eis schlecken, lang aufbleiben und stapelweise Bücher lesen. Wir haben sechs schöne Bücher für euch ausgewählt. Mit dabei sind auch zwei Bücher, mit denen ihr fit werdet für Abenteuer vor eurer Haustür!

Vera Schmidt (Text und Illu.): Mops und Kätt erkunden die Berge, cbj, 14 Euro, ab 7 Foto: --- / dpa

Auf den Gipfel mit Mops und Kätt

Du hast gerade lesen gelernt, magst Comics und verbringst mit deiner Familie vielleicht die Ferien in den Bergen? Dann kommt „Mops und Kätt erkunden die Berge“ wie gerufen. Darin erfährst du, welche Überraschungen die Bergwelt bietet. Mops und Kätt sind Freunde und sehr verschieden. Hund Mops hat es gerne gemütlich, Katze Kätt dagegen sucht das Abenteuer. Während einer Bergwanderung mit Urs, dem Steinbock, entdecken sie Alpenrosen und pfeifende Murmeltiere. Außerdem erleben sie, wie Käse gemacht wird. Dann aber rutschen Mops und Kätt aus Versehen in eine Gletscherspalte. Und jetzt?

Franziska Gehm (Text)/ Barbara Jung (Illu.): Lieber ein Lama!, Magellan, 14 Euro, ab 8 Foto: DPA

Pollis große Sommer-Überraschung

Lamas sind die kuscheligsten und coolsten Haustiere. Das findet jedenfalls Polli. Die Neunjährige hofft, dass sie in den Ferien bei ihrer Oma endlich eins bekommt. Sie will es auch immer gut füttern, mit ihm Gassi gehen und verrückte Tricks trainieren. Und später auf dem Lama zur Schule reiten! Polli könnte vor Freude nur noch hopsen. Doch alles kommt anders als gedacht. „Lieber ein Lama!“ ist witzig und enthält jede Menge bunter Illustrationen.

Peter Wohlleben (Text)/ Stefanie Reich (Illu.): 50 Naturgeheimnisse und Outdoorabenteuer – Lass uns forschen, spielen und entdecken, Oetinger, 12 Euro, ab 6 Foto: dpa

Kaugummi aus Fichtenharz

Warum helfen Steinfliegen, sauberes Wasser ausfindig zu machen? Wie stellst du aus Fichtenharz einen rosafarbenen Kaugummi her? Und wie kann man eigentlich Samen springen lassen? Antworten auf diese Fragen hat das Mitmachbuch „50 Naturgeheimnisse und Outdoorabenteuer – Lass uns forschen, spielen und entdecken“. Dazu gibt es viele Fotos und Zeichnungen. Außerdem passt das handliche Buch gut in den Rucksack, sodass du es bequem auf deine Expeditionen mitnehmen kannst. Um Abenteuer zu erleben, musst du aber nicht weit reisen. Geschrieben hat das Buch Peter Wohlleben, Deutschlands bekanntester Förster.

Andrea Schwendemann (Text)/ Ilonka Baberg (Illu.): Das Outdoor-Entdeckerhandbuch – Wissen, Tipps und Survival-Tricks für draußen, Fischer Sauerländer, 12 Euro, ab 8 Foto: dpa

Werde ein Outdoor-Profi

Ausflüge sind eine Sache. Was anderes ist es jedoch, sich länger in der Wildnis aufzuhalten, zum Beispiel ein paar Tage und Nächte. In diesem Fall ist „Das Outdoor-Entdeckerhandbuch – Wissen, Tipps und Survival-Tricks für draußen“ der perfekte Ratgeber. Du bist lieber nur stundenweise im Freien? Kein Problem. Auch dann bekommst du hier die wichtigsten Grundlagen für eine aufregende Safari vor der Haustür. Zum Beispiel, was zu tun ist, wenn deine Trinkflasche leer ist. Oder wenn es gewittert oder du dich verletzt hast.

Nikola Huppertz (Text)/ Elsa Klever (Illu): Unser Sommer am See, Thienemann, 15 Euro, ab 10 Foto: dpa

Wo liegt der Waldgoldschatz?

Hier kommt ein Schmöker, der alles hat, um ein Lieblingsbuch zu werden. „Unser Sommer am See“ erzählt von Agda, Nick und Jula. Sie verbringen mit ihrem Vater die Ferien in einem einsam gelegenen Haus am See. Hört sich erst mal langweilig an. Doch die Geschwister geraten in einen wahren Krimi mit unheimlichen Vorkommnissen, gruseligen Geheimnissen und einer Schatzsuche. Obendrein verschwindet Nick. Du bibberst und rätselst mit. Doch es gibt auch immer was zu lachen.

Jörg Steinleitner (Text)/ Daniela Kohl (Illu.): Die Barfuß-Bande und die Reise über alle Berge, Arena, 13 Euro, ab 8 Foto: Arena

Eine echte Bande hält zusammen

„Es gibt Sachen, die sind verboten, aber trotzdem gut“, ist sich Tanne von der Barfuß-Bande sicher. Dazu gehört zum Beispiel, ein Bandenmitglied zu entführen, damit es nicht zurück in die Heimatstadt muss.

Toll finden das die Erwachsenen nicht. Aber noch ein Bandenmitglied verlieren? Das kommt für die inzwischen fünfköpfige Freundesgruppe nicht infrage.

Die Flucht erweist sich als erfolgreich und abenteuerreich – wären da nicht die misstrauische Detektiv-Oma und der pfeifende Holzhacker. Dieses Buch ist spannend und auch bei den Illustrationen gibt es viel zu entdecken.

