Neue Hanisauland-Internetseite erklärt Politik für Kinder

Die Internetseite Hanisauland ist eine Politik-Seite extra für Kinder. Jetzt wurde sie überarbeitet und verschönert.

Politik geht auch Kinder etwas an. Logisch! Schließlich betreffen viele Entscheidungen auch dein Leben. Zum Beispiel, wenn es um Schule geht oder Unterstützung für Eltern. Wenn aber in den Nachrichten über Politik berichtet wird, klingt das oft kompliziert. Da kommt die Internetseite Hanisauland ins Spiel: Sie ist für Kinder von 8 bis 14 Jahren gemacht, die etwas über Politik wissen wollen. Jetzt ist die Internetseite renoviert worden und sieht viel besser aus als vorher. Noch wichtiger: Du kannst nun auch bequem mit dem Smartphone oder Tablet dort surfen. Das hat bis vor Kurzem nicht so gut funktioniert.

Klimaschutz und Coronavirus

Auf der Internetseite kannst du Begriffe nachgucken wie etwa „Präsident“, „Wahlen“ oder „Demokratie“. Hanisauland berichtet aber auch über Themen, die viel in den Nachrichten sind: zum Beispiel Klimaschutz und was die Kurven beim Coronavirus bedeuten. Du kannst auch eigene Fragen loswerden. Und falls dir das zu ernst klingt: Dann schau dir den Comic an und die Film-Tipps.

Es gibt ein Lexikon mit vielen Begriffen. Foto: Hanisauland.de

Der Comic ist besonders beliebt bei Kindern. Darin geht es um die Kanzlerin Bärbel Breitfuß, ihren Außenminister Egon Eber und den Innenminister Rainer Renner. Der Hase, das Nilpferd und die Wildsau müssen sich in ihrem Land unter anderem gegen die Hass-Hasen wehren. Es gibt schon 342 Folgen des Comics.

Lernen, was Demokratie bedeutet

Die Menschen in Berlin, die Hanisauland betreuen, möchten, dass Kinder schon früh lernen, was Demokratie bedeutet. In Deutschland leben wir in einer solchen Demokratie. Es gibt freie Wahlen und Menschen können sich mit ihren Ideen einbringen und einmischen. Dafür muss man aber wissen, welche Regeln bei uns in der Politik und in der Gesellschaft gelten.

Alles, was auf der neuen Hanisauland-Seite erklärt wird, kann auch Thema im Schulunterricht sein. Für Lehrer gibt es einen eigenen Bereich, mit Tafelbildern und Arbeitsblättern, zum Beispiel zum Thema Grundrechte oder der Berliner Mauer. (mit dpa)

Hier kannst du die neue Internetseite ausprobieren: www.hanisauland.de