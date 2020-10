Neues Buch: „Rico, Oskar und das Mistverständnis“

Der bekannte Autor Andreas Steinhöfel hat ein neues Buch geschrieben. Im Interview erzählt er von „Rico, Oskar und das Mistverständnis“.

‌ Einige seiner Bücher stehen sogar in der Schule auf dem Lehrplan. Richtig berühmt wurde der Autor Andreas Steinhöfel mit seinen Geschichten von den Freunden Rico und Oskar. Es gibt vier Bücher, dazu Hörbücher, Tonies und einen Kinofilm. Nun hat Andreas Steinhöfel ein neues Buch geschrieben. Im Interview erzählt er von „Rico, Oskar und das Mistverständnis“.







Der Autor Andreas Steinhöfel Foto: dpa

Wird es schwerer oder leichter, wenn man den mittlerweile fünften Band einer Reihe schreibt?

Andreas Steinhöfel: Im Grunde ist es eine große Freude, Fortsetzungen zu schreiben. Wenn man seine Figuren liebt, das Setting mag und das Gefühl hat, es gibt noch was zu erzählen. Nicht so einfach dagegen ist es, sich gegen die anderen Bände abzugrenzen: Von der Stimmung her, vom Inhalt und weil die Freundschaftsgeschichte zwischen Rico und Oskar eigentlich schon ab Band 3 abgedeckt war.





Was gibt es denn Neues in „Rico, Oskar und das Mistverständnis“?

Ich erzähle eine Eifersuchtsgeschichte. Rico verknallt sich, und Oskar empfindet das ausschließlich als Verlust. Aber da Rico ja der Ich-Erzähler ist, musste ich mir einen Kunstgriff einfallen lassen, wie er die Perspektive von Oskar erzählen kann. Also habe ich nach der Art der Berliner Schriftstellerin Hedwig Courths-Mahler die Geschichte an den Anfang des 19. Jahrhunderts verlegt.“





Wie ist die Zusammenarbeit mit Peter Schössow, der Rico und Oskar zeichnet?

Das ist eine tolle Zusammenarbeit. Ich schätze ihn sehr und lasse ihn machen. Manchmal schicke ich ihm ein paar Seiten Text, er schickt mir dann seine Illustration. Wenn ich dann merke, dass dort Tulpen zu sehen sind, ich aber im Text von Rosen rede, sagt er zu mir, dass ich den Text umschreiben soll. Ich mag so etwas und mache es dann auch meistens.





Im neuesten Band geht es um einen Spielplatz, der gerettet werden soll. Hatten Sie als Kind in Hessen auch so einen Spielplatz, um den Sie kämpfen mussten?

Nein, eigentlich nicht. Unser Spielplatz war die Natur. Die Lahn ist ein herrlicher Fluss zum Spielen und bedeutete Heimat für mich. Nach Ende der Schulzeit hat mir eher der Schulhof gefehlt. Da hatte ich einen Ort für mich und meine Freunde. Aber es gab auch noch andere Orte, die ich dann vermisst habe, als ich nach Berlin gezogen bin. Jetzt wohne ich seit einigen Jahren wieder dort und fühle mich sehr wohl.





Wie kann man sich einen normalen Arbeitstag vorstellen?

Lange bevor ich schreibe, denke ich über alles nach. Das kann ich am besten, wenn ich mit meinem Hund durch die Wälder hier laufe. Dann nehme ich meine Ideen oft gleich mit dem Smartphone auf. Schreiben kann ich dann nur an meinem Schreibtisch.