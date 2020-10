Online-Klassenfahrt in einen Flugsimulator

Kinder aus dem afrikanischen Land Kenia waren online zu Besuch am Frankfurter Flughafen. Der Pilot Nils Bücker beantwortete alle ihre Fragen.

‌ Wie macht man eine Klassenfahrt in Corona-Zeiten, wenn man nicht reisen kann? Mit dem Internet! Auf diese Weise sind Schüler aus dem Land Kenia in Ostafrika nach Frankfurt am Main gelangt. Dort liegt der größte deutsche Flughafen, und dort steht auch ein Flugsimulator. So ein Gerät ahmt einen Flug genau nach. Piloten üben damit, ein Flugzeug zu steuern. Genau dorthin geht es nun auf dieser Klassenreise.

Eine besondere Fragerunde

Der Pilot Nils Bücker wartet schon auf die Schüler aus Kenia. Normalerweise fliegt er für die Firma Lufthansa Transportflugzeuge. Heute aber beantwortet er im Cockpit des Flugsimulators ihre Fragen.

Ein Mädchen will wissen: „Wie weit kann ein Flugzeug fliegen?“ „Was passiert, wenn es während eines Fluges stürmt?“, fragt ein anderes. „Hast du je Angst?“, fragt ein Junge. Einen Jugendlichen interessiert: „Wie viel verdienst du als Pilot?“

Die 13-jährige Staicy schaut Nils Bücker auf ihrem Handy zu. Foto: Gioia Forster / dpa

Dabei sitzen die Kinder in Gemeinderäumen oder kleinen Bibliotheken in der Hauptstadt Nairobi und schauen gebannt in Laptop-Kameras. So sind sie über Video alle zusammen mit dem Piloten verbunden.

Für die Schülerinnen und Schüler ist das ein besonderes Erlebnis. Denn die meisten kommen aus sehr armen Familien. Die Schulen haben normalerweise auch kaum Geld für Klassenfahrten oder Ausflüge.

„Für die meisten Kinder war dies das erste Mal, dass sie direkt mit jemandem aus Europa sprachen und ein Cockpit von innen sehen konnten“, erklärt Ben Ooko. Er leitet ein Gemeindezentrum und hat das Video-Gespräch mit dem deutschen Piloten mitorganisiert. „Das ist hier ganz ungewöhnlich.“

Die 13-jährigen Staicy etwa saß noch nie in einem Flugzeug. „Ich will ganz viele Orte auf der Welt bereisen“, sagt sie. Indien, Japan, Australien und auch Deutschland stehen auf ihrer Wunschliste. Die 12-jährige Whitney erzählt nach der Internet-Reise mit Nils Bücker: „Er hat gesagt, dass Piloten in jedes Land fliegen können. Das hat mir Mut gegeben, dass ich werden kann, was immer ich möchte.“

Der Video-Chat ist für die kenianischen Schülerinnen und Schüler gerade jetzt eine große Freude. Denn sie alle leiden unter der Corona-Krise. Viele Eltern verdienen deshalb weniger Geld, und die Schulen sind bereits seit März geschlossen. „Ich vermisse die Schule sehr“, sagt Whitney. „Denn man kann nicht jemand besonderes in der Zukunft werden, wenn man nicht lernt, stimmt’s?“

Auch für den Piloten war es eine besondere Erfahrung. Denn er selbst war noch nie in Kenia. „Ein Kind hat mich zu denen eingeladen“, freut er sich.